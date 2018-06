無以酩狀》Absinthe Frappé：《派對撩妹守則》迷幻龐克的愛無疆界

撩妹是一種唇舌上的賣弄,更多時候,想要撩妹的人其實是撥撩自己空虛的心。

以1970年代興起的龐克音樂為背景,改編自同名小說的電影《派對撩妹守則(How to Talk to Girls at Parties)》描述一名居在倫敦追求龐克精神的屁孩男主角,誤闖外星人棲地從而對其中一名女孩暗生情愫。幾幕吵雜的電子重拍,一些寂靜的畫面,在聲音與影像之中,電影表露著每個生命遭遇的課題抉擇。

《派對撩妹守則》結合龐克與外星人譜出初戀劇情。(圖:Little Punk)

原著小說提到在派對上,男主角往自己杯子倒了一些保樂艾碧斯(Pernod Absinthe)加上可樂;對事物充滿好奇的外星女主角問他喝的是什麼。

「保樂艾碧斯,喝起來像是茴香豆( Aniseed Balls),不過含有酒精」 「其實我沒喝過保樂,只是在聽《地下絲絨》的時候聽見有人點這款酒」

女主角於是也跟著要了一杯。

源自法國與瑞士交界的保樂艾碧斯,始於1798年瑞士蒸餾師哈利路易.保樂(Henri-Louis Pernod)之手,1805年時於法國成立公司;添加茴香、中亞苦蒿、牛膝草、香蜂草等多種草本植物,強烈的茴香風味讓它深得歐洲民眾喜愛,被視為是艾碧斯的先驅。

Pernod Absinthe。(圖:It\'s Rude To Stare)

法國殖民將艾碧斯帶到美國紐奧良地區,除了加水飲用,更延伸出各類蔚為經典的調酒。

美國調酒師哈利.強森(Harry Johnson)於1888年版本的《Bartender’s Manual》中收錄一款以艾碧斯為基底的調酒酒譜:「艾碧斯雞尾酒(Absinthe Cocktail)」;使用30亳升的保樂艾碧斯與10亳升水,加上少量苦精與茴香風味酒,再酌量加入糖水,搖盪均勻後倒入盛滿碎冰的杯中,再以檸檬皮為飾。艾碧斯酒的風味在苦精與稀釋後,各種草本風味漸次被展現,入喉回甘。

後來這款調酒成為紐奧良「老艾碧斯之屋(Old Absinthe House)」的招牌飲品;由卡伊塔諾 .費瑞爾(Cayetano Ferrer)成立於1874年的老艾碧斯之屋,座上貴賓包括馬克吐溫、王爾德等。費瑞爾將這款艾碧斯雞尾酒稍做變動,成為招牌「艾碧斯弗萊沛(Absinthe Frappé )」;將酒譜簡化為45毫升艾碧斯、15亳升糖水、60毫升蘇打水、少量薄荷葉,混合於裝滿碎冰的杯內攪拌,十分清涼消暑。

Old Absinthe House的Absinthe Frappé。(圖:New Orleans Online)

Absinthe Frappé。(圖:Pernod Absinthe)

艾碧斯弗萊沛與「賽澤瑞克(Sazerac)」、「拉莫斯琴費士(Ramos Gin Fizz)」、「老廣場(Vieux Carré)」、「颶風(Hurricane)」都是醉漢們前往紐奧良必喝的行程。

雖然後來艾碧斯在美國1912年被禁,當中仍舊發展出許多替代品撫慰人心;2007年解禁後,艾碧斯復興酒界,成為許多新興小酒廠躍躍欲試的新寵。

許多酒廠也投入Absinthe生產。(圖:VinePair)

艾碧斯的風味對某些人來說總是覺得費解,如同電影中龐克族們透過音樂的嘶吼,那是一種對時代恐懼的回擊;那種著重於內心的探索,絕非僅僅表露在外在穿著打扮,更不只是毫無理由地反叛。

電影內容並不像片名一樣惡搞,更多的滋味如人飲落這杯艾碧斯弗萊沛,不該只是聽到艾碧斯就敬謝不敏。

