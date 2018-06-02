無以酩狀》Absinthe Frappé：《派對撩妹守則》迷幻龐克的愛無疆界

撩妹是一種唇舌上的賣弄，更多時候，想要撩妹的人其實是撥撩自己空虛的心。

縮梭

以1970年代興起的龐克音樂為背景，改編自同名小說的電影《派對撩妹守則（How to Talk to Girls at Parties）》描述一名居在倫敦追求龐克精神的屁孩男主角，誤闖外星人棲地從而對其中一名女孩暗生情愫。幾幕吵雜的電子重拍，一些寂靜的畫面，在聲音與影像之中，電影表露著每個生命遭遇的課題抉擇。

《派對撩妹守則》結合龐克與外星人譜出初戀劇情。（圖：Little Punk）

原著小說提到在派對上，男主角往自己杯子倒了一些保樂艾碧斯（Pernod Absinthe）加上可樂；對事物充滿好奇的外星女主角問他喝的是什麼。

「保樂艾碧斯，喝起來像是茴香豆（ Aniseed Balls），不過含有酒精」 「其實我沒喝過保樂，只是在聽《地下絲絨》的時候聽見有人點這款酒」

女主角於是也跟著要了一杯。

源自法國與瑞士交界的保樂艾碧斯，始於1798年瑞士蒸餾師哈利路易．保樂（Henri-Louis Pernod）之手，1805年時於法國成立公司；添加茴香、中亞苦蒿、牛膝草、香蜂草等多種草本植物，強烈的茴香風味讓它深得歐洲民眾喜愛，被視為是艾碧斯的先驅。

Pernod Absinthe。（圖：It\'s Rude To Stare）

法國殖民將艾碧斯帶到美國紐奧良地區，除了加水飲用，更延伸出各類蔚為經典的調酒。

美國調酒師哈利．強森（Harry Johnson）於1888年版本的《Bartender’s Manual》中收錄一款以艾碧斯為基底的調酒酒譜：「艾碧斯雞尾酒（Absinthe Cocktail）」；使用30亳升的保樂艾碧斯與10亳升水，加上少量苦精與茴香風味酒，再酌量加入糖水，搖盪均勻後倒入盛滿碎冰的杯中，再以檸檬皮為飾。艾碧斯酒的風味在苦精與稀釋後，各種草本風味漸次被展現，入喉回甘。

後來這款調酒成為紐奧良「老艾碧斯之屋（Old Absinthe House）」的招牌飲品；由卡伊塔諾 ．費瑞爾（Cayetano Ferrer）成立於1874年的老艾碧斯之屋，座上貴賓包括馬克吐溫、王爾德等。費瑞爾將這款艾碧斯雞尾酒稍做變動，成為招牌「艾碧斯弗萊沛（Absinthe Frappé ）」；將酒譜簡化為45毫升艾碧斯、15亳升糖水、60毫升蘇打水、少量薄荷葉，混合於裝滿碎冰的杯內攪拌，十分清涼消暑。

Old Absinthe House的Absinthe Frappé。（圖：New Orleans Online）

Absinthe Frappé。（圖：Pernod Absinthe）

艾碧斯弗萊沛與「賽澤瑞克（Sazerac）」、「拉莫斯琴費士（Ramos Gin Fizz）」、「老廣場（Vieux Carré）」、「颶風（Hurricane）」都是醉漢們前往紐奧良必喝的行程。

雖然後來艾碧斯在美國1912年被禁，當中仍舊發展出許多替代品撫慰人心；2007年解禁後，艾碧斯復興酒界，成為許多新興小酒廠躍躍欲試的新寵。

許多酒廠也投入Absinthe生產。（圖：VinePair）

艾碧斯的風味對某些人來說總是覺得費解，如同電影中龐克族們透過音樂的嘶吼，那是一種對時代恐懼的回擊；那種著重於內心的探索，絕非僅僅表露在外在穿著打扮，更不只是毫無理由地反叛。

電影內容並不像片名一樣惡搞，更多的滋味如人飲落這杯艾碧斯弗萊沛，不該只是聽到艾碧斯就敬謝不敏。

撩妹是一種唇舌上的賣弄，更多時候，想要撩妹的人其實是撥撩自己空虛的心。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）