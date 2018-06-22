胡，怎麼說》國民黨兩個「3光」共同政見現形...反年改、一個中國！

從中國國民黨的作為及表現來看，今年底的選舉、2020年總統及國會大選，國民黨的兩個「3光」共同政見已現形，就是「反年改、一個中國」！

軍公教年金改革全部完成立法，國民黨卻從上到下一片罵聲，「反年改」應該就是國民黨在未來幾場大選中的主要政見。圖為「八百壯士」等反年改團體13日到司法院遞交釋憲案聲請書，國民黨立法院黨團成員到場聲援。（資料照，記者廖振輝攝）

軍公教年金改革全部完成立法，7月1日上路，只見國民黨黨魁吳敦義、雙北市長提名人丁守中、侯友宜、黨團要角江啟臣、李彥秀、費鴻泰、曾銘宗...等等，立刻一片叫罵聲，還誓言如重新執政，要把年金改革廢掉、改回去云云。



從國民黨的反應來看，「反年改」就是國民黨定調的政策；再從國民黨在海峽論壇默認接受一個中國，以及在中共打壓台灣時，國民黨與中共一鼻孔出氣、責怪並砲轟台灣政府等行徑，「一個中國、反年改」就是國民黨選舉的兩大共同政見。

「反年改、一個中國」這兩大政見就是與民進黨政府對幹，「投國民黨」一票，就是投「反年改、一個中國」一票。圖為20日立法院臨時會處理軍人年金改革法案，國民黨立委占據主席台抗議。（資料照，記者方賓照攝）

「投國民黨」一票，就是投「反年改、一個中國」一票！這兩大政見就是與民進黨政府對幹，國民黨既然認為反年改、一個中國是選舉吸票機，跟民進黨政府對幹就有票，就應該將這兩大政見，昭告天下，宣示為今年底六都及縣市長競選主軸，號召選民支持，通令全黨候選人一體遵行、主打這兩大政見，2020年總統及國會大選更要擴大運用，不應遮遮掩掩，不應模糊隱藏曖昧、企圖兩面討好騙選票。



年金改革是國家財政負擔不了、關係國家前途的重大問題，也是世代正義及社會公平的關鍵，年金的潛在負債高達18兆，就以其中的18%為例，一年政府就要補貼800億元，如果不改革，2030年就會用光退撫基金，再也沒半毛可以發月退。

國民黨的「廢年改、改回去」等主張，就是當年在職繳少少、退休領多多的老退族，可以繼續領多多，可以吃乾抹盡領光光，還留下一屁股債務給下一代背。圖為立法院三讀通過軍人年改後，國民黨立法院黨團21日舉行記者會，認為年改恐讓軍公教不敢消費、造成消費緊縮。（記者廖振輝攝）

以此檢視國民黨的廢年改、改回去等政策主張，就是當年在職繳少少、退休領多多的老退族，如反年改800壯士之類的，可以繼續領多多，可以吃乾抹盡領光光，還留下一屁股債務給下一代背，現在在職的年輕一代，則既要繳年金給老退族領，自己退休時，年金破產了，卻沒得領了。這根本就是對年輕世代的集體霸凌加凌遲！國民黨於心何忍？



國民黨人對年改罵的口沫橫飛，其實根本就是理歪歪而口氣壯、不公不義卻辭嚴、色厲而內荏！

國民黨不為台灣負責，好歹要勇敢標示自己的主張，應該把「反年改、一中」明列為大選首要政見，接受選民檢驗及裁判。圖為2日國民黨舉辦路跑及音樂會，黨主席吳敦義（左二）等人一同出席。（資料照，記者簡榮豐攝）

接受一個中國，就是把台灣的國格主權、民主自由、人權都賣光光；廢年改回老路，就是把退撫基金花光、用光、領光...。國民黨不為台灣負責，好歹要勇敢標示自己的主張吧，好膽就把反年改、一中兩個「3光」，明列為2018、2020兩次大選舉的首要政見，讓選民檢驗及裁判。