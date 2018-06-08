胡，怎麼說》敗黨西歸投共去，謁陵如何告蔣公？

第10屆海峽論壇相關活動5日在廈門展開。（中央社）

這次中國舉辦的統戰年度大戲-海峽論壇，我們可以清楚看到，馬英九與蘇起當年假造的「一中各表」，「各表」已經被中華人民共和國「閹割」了，中國國民黨也再次自宮了「各表」，中華民國「被消失」了，國、共兩黨這一對「夥伴」，就是害中華民國被消失的一對「凶嫌」！

中華人民共和國全國政協主席汪洋接見中國國民黨副主席郝龍斌時，開口就是「一個中國九二共識」，而郝龍斌接口呼應「九二共識」，「各表」二字連一字都不敢提，更不用說表述「中華民國」四字了。

中國國民黨副主席郝龍斌（左）6日與中國全國政協主席汪洋（右）會面。（中央社）

從汪洋、郝龍斌的對話，大家可清楚的看到，在國、共兩黨眼中，「一個中國」就是中華人民共和國，中華民國已經完全被他們消失了，中國國民黨則已向中國共產黨臣服。

中國國民黨在台灣常打著捍衛中華民國的旗號，還大罵台獨要滅亡中華民國，事實上，台獨還沒有滅亡中華民國，國、共兩黨已經搶先把中華民國給滅掉了。

中國國民黨主席吳敦義率黨內幹部到桃園慈湖謁陵時，應該把他們促統、被統、中華民國被消失的「豐功偉業」，說清楚講明白，以「告慰」兩蔣之靈。（資料照，記者許倬勛攝）

敗黨西歸投共去，謁陵時如何報告蔣公？

「報告蔣公，我們把中國國民黨給敗掉了，也把中華民國給滅亡....。」

「報告蔣公，中國國民黨西歸中國，接受被統一了，成了附屬中國共產黨的夥伴....。」

中國國民黨的頭頭們，如馬英九、吳敦義、朱立倫、郝龍斌等等，每年總有幾次要到慈湖、頭寮謁陵，在兩蔣靈前報告。以上那兩段可說是事實的表述，至少是他們正在推動、期望的事實，他們面對兩蔣報告時，應該「從實招來」，把他們促統、被統、中華民國被消失的「豐功偉業」，說清楚講明白，以「告慰」兩蔣之靈？

「報告蔣公，我們把中國國民黨給敗掉了，也把中華民國給滅亡....。」中國國民黨的頭頭們要如何「報告蔣公」，只要見鬼說鬼話、鬼話連篇即可？！（資料照，記者李容萍攝）

或者，他們平時就打著中華民國招牌欺騙人民，要欺騙已死去多年的兩蔣，那就更容易了，「報告蔣公」中華民國如何長存...，只要見鬼說鬼話、鬼話連篇即可？！