胡，怎麼說》要18％、不要國防，老K立委荒唐無極限！

中國國民黨立委竟要求維持18%、停止軍購，根本就是棄守台灣國防、讓中國長驅直入，淪為中國傳聲筒、代言人，令人極度不齒。（記者方賓照攝）

中國以歐威爾式胡言亂語、無理取鬧霸凌台灣，讓人憤怒；中國國民黨立委竟與中國的胡言亂語、無理取鬧唱和，要求維持18%、停止軍購，這種論調根本就是棄守台灣國防、讓中國長驅直入，淪為中國傳聲筒、代言人，令人極度不齒！



在中國屢屢派戰機、軍艦藉演習之名繞島巡航，威脅台灣國防安全之際，老K立委為了反軍人年金改革，竟反到反軍購，要把國防預算拿去繼續發18%給退將、退官。

為了反年改，讓中高階以上退官、退將們可以繼續肥肥爽領18%，老K立委竟要求停軍購，就是棄國防、棄守台灣，任由中國併吞，簡直荒唐無極限。（記者黃耀徵攝）

為了反年改，讓中高階以上退官、退將們可以繼續肥肥爽領18%，竟要求停軍購，停軍購就是棄國防，棄國防就是棄守台灣，任由中國併吞，老K立委簡直荒唐無極限，他們拿的是台灣納稅人的血汗錢，卻吃裡扒外，做的卻是幫專制中國吃掉民主台灣的事，吃相竟如此赤裸裸的醜陋，更令人質疑，他們講的是「人」話嗎？他們還算是「人」嗎？他們已自甘墮落成為「中國立委」了嗎？



沒有最荒唐只有更荒唐、沒有最無恥只有更無恥！老K立委徐志榮、林麗嬋為了反軍人年金改革，竟要求伴飛護航總統專機的國軍戰機「不要掛飛彈」，以免飛官會射一個飛彈到總統專機。

立委徐志榮、林麗嬋為了反軍人年金改革，竟要求伴飛護航總統專機的國軍戰機「不要掛飛彈」。（資料照，擷取自蔡英文臉書）

這種荒唐無極限的言詞，不但是對國軍的嚴重汙衊，更是對台灣人民的汙辱，一個問號就是，台灣怎麼會有這種黨的這種人當立委？簡直比伺老鼠咬布袋更不堪！



「人深藍、就腦殘！」、「老K不倒、台灣不會好！」這些話，過去很不願用，因為仍有一絲期望老K先當好一個稱職的在野黨再圖復出，現在看到老K立委荒唐的胡說八道，黨內竟毫無反省之聲、還有人為此喜滋滋的喝彩，曝露老K們失掉政權竟就不惜毀掉台灣的心態。老K選擇自棄台灣、自棄人民、自我毀滅，就由它去吧，不送了！

看到老K立委荒唐的胡說八道，黨內竟毫無反省之聲、還有人為此喜滋滋喝彩，曝露老K們失掉政權竟就不惜毀掉台灣的心態。圖為立法院外交及國防委員會9日審查軍人年改相關法案，晚間針對爭議條文逐條表決。（記者廖振輝攝）