胡，怎麼說》屈原，2300年前楚國抗統拒和典範

端午話屈原，筆者觀點，屈原就是2300年前楚國「抗統拒和」的代表人物，他強烈主張楚國必須抗拒秦國併吞式統一、堅決反對楚國求和派以和平為名行投降之實，但其志不得伸，鬱鬱懷憂，終以自沉汨羅江殉國。

端午話屈原，筆者觀點，屈原就是2300年前楚國「抗統拒和」的代表人物，他強烈主張楚國必須抗拒秦國併吞式統一、堅決反對楚國求和派以和平為名行投降之實。圖為金門「五月五、慶端午」，於雙鯉湖舉辦划龍舟比賽。（記者吳正庭攝）

義大利史學大家克羅齊那句名言「一切真歷史都是當代史」，每到端午，屈原就會再度成為熱門人物，被引喻討論很多，當然難免各自解讀、各取所需。



屈原是楚國人，不是中國人，那時根本沒有中國，不過，中國一向鴨霸作風就是它說是它的就是它的，屈原也「被中國人」了。中國官媒新華社更在向習近平看齊、一切以習近平的話為基準之下，特設專屬的學「習」進行時、講「習」所，端午當天主題就是「以古鑒今，習近平多次提及屈原」，但這那是談屈原，根本就是藉屈原拍習近平馬屁而已。屈原堅決抗統拒和、寧死殉國的歷史，當然不會出現在習皇的以古鑒今話語中。

中國官媒新華社端午當天主題就是「以古鑒今，習近平多次提及屈原」，但根本就是藉屈原拍習近平馬屁而已。屈原堅決抗統拒和、寧死殉國的歷史，不會出現在習皇的以古鑒今話語中。（美聯社）

其實，屈原的祖國楚國當年的處境，與台灣當前有若干相似，楚國面臨強鄰秦國武嚇併吞統一的壓力，內部也分成抗統拒和、求和投降兩派，屈原等人認為秦國是虎狼之國，不可被其和談條件誘惑，楚國必須改革自強、合縱盟齊以自保，另一派則主張與秦國和談，接受秦國宰相張儀所提秦楚連橫共存方案。



兩派角力，秦國使出「必殺秘技」，就是重金賄買無恥賣國的楚國大臣等既得利益集團，還重賄楚王寵妃鄭袖，屈原這一派敗下陣來，楚國在秦國文攻武嚇、和平為餌、軍事進犯、鯨吞蠶食之下，終致滅亡。這不就是當前中國利誘及培養無恥賣台的紅頂政商媒集團，並祭出和平統一為餌的古代版嗎？中國比秦國更專制極權、更虎狼、更狼，對台統戰更包山包海，包括施惠各類社團及社運團體、青年學生等都在統戰之列。

反年改團體主將李來希日前稱，退休公教接到年金改革後所得處分書，也想去跳汨羅江，自抬身價，也引來各方對此揶揄、批評。（資料照，記者廖振輝攝）

話屈原，不免提到汨羅江，反年改團體主將李來希日前也提到汨羅江自抬身價，各方對此揶揄、批評很多，不再多述。這裡僅借著名歷史學者李筱峰教授臉書的貼文：李來希接到所得處分書後，說想去跳汨羅江。屈原知道了，非常生氣，說:「你跳什麼跳呀！我是為了國家，你只考慮個人，我才不跟你為伍！」

（引用李筱峰教授臉書，未先經李教授同意，在此致謝）

（未用自殺警語，是因他本就不是，連半點姿態都不是）