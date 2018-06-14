胡，怎麼說》中國在台灣設「統派」殖民地？！

台灣檢方偵辦共諜案，依國安法起訴新黨青年軍王炳忠等人，中國國台辦再度「即刻救援」，批判台灣政府「喪心病狂」，中國國台辦的粗暴用語及驕狂姿態，不只是對台灣司法指手畫腳，根本就是把王炳忠等人當做是它統治的人民，在台灣有「治外法權」，享有中國保護，不受台灣法律管轄。

檢方依國安法起訴新黨青年軍王炳忠等人，中國國台辦再度「即刻救援」，批判台灣政府「喪心病狂」。圖為遭起訴的王炳忠（左二）、候漢廷（右二）、林明正（右一）召開記者會回擊檢方。（記者廖振輝攝）

說白了，在中國國台辦的眼中，只要掛上了「統」字旗，表態效忠中國，就屬中華人民共和國管轄，台灣的法律管不到他們、台灣的檢警調司法都不能碰他們。



這根本就是將「統派」納為其直接統治及保護的勢力範圍，這就如同百多年前滿清末年，列強在中國強佔「租借地」、「殖民地」的翻版，中國也企圖在台灣建立以統派為基地的無形租借地、殖民地。



列強在中國強佔租借地、殖民地的那段歷史，中國人民視為「百年屈辱」，習近平因而提出「中華民族偉大復興」，以民族主義做號召，不但要平反百年屈辱，更遠超過平反，隱然發展成侵略性民族主義，威脅四鄰。



在中國百年屈辱那個時代，那些賣身投靠、依附列強，求榮求錢財、欺負自己人的人，都被中國人民視為買辦、洋奴、漢奸、走狗等，臭名昭彰、人人切齒痛恨！

中國國台辦發言人馬曉光13日在記者會上，以「喪心病狂」描述「民進黨當局」起訴王炳忠等人，惡言惡搞，把中國夢變成「中國夢魘」。（中央社）

現在，中國卻師法當年列強欺負中國的醜行，把台灣的統派納為其同路人、直接統治及保護、並驅使其以種種手段從台灣內部擾亂台灣，那些人同樣被台灣人民視為中奴、台奸、走狗，其賣台行徑，同樣令絕大多數台灣人民切齒痛恨！



中國國台辦惡言惡搞，把中國夢變成「中國夢魘」！