聚焦南海》無軍艦就無戰爭？蠡測馬來西亞未來南海政策方向

在競選期間，敦馬哈迪也曾多次強調，一旦勝選後會重啟南海主權爭議，同時也與周邊國家建立起友好關係，認為馬來西亞擁有一些島嶼的主權，必須要捍衛每吋國土。但中國不斷軍事化南沙島礁，軍艦出現頻率將更加頻繁，甚至中國的航空母艦戰鬥群也能駛近南沙海域，而敦馬哈迪又要捍衛每吋國土，因此，軍事力量不可能完全被排除，敦馬哈迪未來的南海政策是甚麼，也是國際社會關注的焦點。

林廷輝

2018年5月再任馬來西亞首相的敦馬哈迪（Tun Dr. Mahathir bin Mohamad），6月隨即風塵僕僕前往日本訪問，也敲開了敦馬哈迪對南海事務的話匣子，訪日前接受《日本經濟新聞》專訪時表示：「派出大量軍艦，不管出於何種目的，都會加劇緊張，不希望看到這種情況」。他在參加內閣會議後也表示：「『我們立場是希望沒有任何戰艦在這兩個海域（指麻六甲海峽和南海）上。而這也是我們的政策。』」訪問日本時，與日本首相安倍晉三共同表示：「以南海和麻六甲海峽爲首的印太地區，是促進和平和繁榮的國際公共財，因此必須基於國際法規範，維持自由開放。」此外，在回應《南華早報》的訪問時表示，希望配備足以應付海盜的小型船舶在南海航行，不要使用軍艦航行，這樣就可以避免戰爭，而馬來西亞仍持續佔有既有的南沙島礁，但不會去佔領其他的島礁。

在競選期間，敦馬哈迪也曾多次強調，一旦勝選後會重啟南海主權爭議，同時也與周邊國家建立起友好關係，認為馬來西亞擁有一些島嶼的主權，必須要捍衛每寸國土。於是，不希望派出軍艦，主要目的是為了和平，但中國不斷軍事化南沙島礁，軍艦出現頻率將更加頻繁，甚至中國的航空母艦戰鬥群也能駛近南沙海域，而敦馬哈迪又要捍衛每吋國土，因此，軍事力量不可能完全被排除，敦馬哈迪未來的南海政策是甚麼，也是國際社會關注的焦點。

2018年5月再任馬來西亞首相的敦馬哈迪，6月隨即風塵僕僕前往日本訪問。（AP）

敦馬哈迪首次擔任首相便佔領南沙五島礁

實際上，馬來西亞實質佔領南沙群島目前五個島礁的工作，都是在敦馬哈迪擔任首相期間完成的，顯然敦馬哈迪在南海問題上並不會對其他國家示弱。馬來西亞實質佔領南沙群島部分島礁的時間，實際上也只比中華人民共和國早個幾年而已。1983年6月，敦馬哈迪首次擔任馬來西亞首相不到兩年，便藉由參加英國、澳洲、紐西蘭、新加坡及馬來西亞等《五國防衛條約》（Five Power Defence Arrangement）的海空軍演習，8月22日派兵佔領了彈丸礁（燕子礁）（Swallow Reef，馬來語Terumbu Layang Layang），其後也佔領了光星礁（Dallas Reef，馬來語 Terumbu Laya）但之後未駐軍，1986年又佔領了光星仔礁（Ardasier Reef，馬來語Terumbu Ubi-Ubi）和南海礁（Mariveles Reef，馬來語Matanani）。

1999年夏天，馬來西亞在榆亞暗沙（Investigator Shoal，馬來語Terumbu Peninjau）和簸箕礁（Erica Reef，馬來語Terumbu Siput）建造永久性設施，完成了目前馬來西亞在南沙群島佔領五個島礁的事實。在占領這些島礁之前，馬來西亞也在北康暗沙（North Luconia Shoal，馬來語Gugusan Beting Raja Jarum）、南康暗沙（South Luconia Shoals，馬來語Gugusan Beting Patinggi Ali）、曾母暗沙（James Shoal，馬來語Beting Serupai）等海域建設海上油氣開發平台，在經營島礁上，特別是在彈丸礁上建造了1,370公尺的機場跑道，由馬來西亞沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）飛抵彈丸礁約1個小時的航程，島上三星級「拉央拉央度假村」（The Layang Layang Island Resort），是前來潛水度假的觀光客住宿之地，也是馬來西亞透過觀光手段讓國際旅客申請馬來西亞簽證前往，間接證明該島屬於馬來西亞所有。

2008年8月12日，受到台灣前總統陳水扁同年2月2日登上太平島的刺激與2009年準備提交南海大陸礁層外部界限的準備，馬來西亞副總理兼國防部長納吉登上彈丸礁巡視，2009年3月5日，馬來西亞總理巴達維搭乘馬來西亞空軍CN-235運輸機飛往彈丸礁，慰問島上守軍。隨後轉搭黑鷹直升機，前往光星仔礁訪問。此前，敦馬哈迪在首次首相任內，分別於1984年、1993年、1995年（中菲美濟礁事件後）三次登上彈丸礁視察，最後一次還在島上渡假村過夜，1992及1995年（中菲美濟礁事件後），馬來西亞國家元首也到彈丸礁視察。

由馬來西亞沙巴首府亞庇飛抵彈丸礁約1個小時的航程，島上三星級「拉央拉央度假村」，是前來潛水度假的觀光客住宿之地，也是馬來西亞透過觀光手段讓國際旅客申請馬來西亞簽證前往，間接證明該島屬於馬來西亞所有。（Regaldive）

敦馬哈迪處理島嶼爭議「快、狠、準」

由於馬來西亞緊鄰泰國、菲律賓、印尼及新加坡等，過去曾有島嶼歸屬的糾紛，包括與印尼之間利吉丹與西巴丹島爭議，最後在雙邊談判失敗後於1998年提交「國際法院」（ICJ），「國際法院」在2002年做出「利吉丹島與西巴丹島主權案」（Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Indonesia/Malaysia），法院最後以16票對1票判決歸屬馬來西亞所有；受到此案的激勵，馬來西亞與新加坡白礁爭議也提交到「國際法院」解決，2008年「白礁、中岩礁和南礁主權歸屬案」（Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge, Malaysia/Singapore）中，「國際法院」判決白礁屬於新加坡所有，中岩礁為馬來西亞所有，南礁則在兩國劃定領海時劃歸取得該海域主權的國家。馬來西亞不服，主張發現新事證，在2017年向國際法院提出「覆核2008年白礁、中岩礁和南礁主權歸屬案裁決申請案」（Application for revision of the Judgment of 23 May 2008 in the case concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge , Malaysia/Singapore （Malaysia v. Singapore）），但敦馬哈迪上台後不到半個月，便在2018年5月28日信函通知法院終止覆核程序，法院也通知新加坡政府，並在29日下達命令終止該程序，同時也決定要強化中岩礁的基礎建設，對新加坡來說，敦馬哈迪的確釋放出了善意的訊息，而雖然馬來西亞決定強化中岩礁的建設，但畢竟是在國際法院判決為馬來西亞的領土內，新加坡也應能諒解。

從敦馬哈迪過往的決策手腕觀察，可以「快、狠、準」來說明：

1. 快：

不拖泥帶水，把握時機，包括1983年運用五國演習時機，1999年美國轟炸中國駐前南斯拉夫大使館時機，迅速出動部隊佔領南沙部分島礁；與印尼島嶼歸屬談判未果，立即決定提交「國際法院」解決爭端；對於白礁提交國際法院覆核，不僅傷害與新加坡的關係，更讓馬來西亞付出無謂的成本，快速撤案的效率令人驚嘆。

2. 狠：

下定很大的決心，想要做就一定會去做，敦馬哈迪對日本非常有好感，也希望從日本方面得到資金、技術，上任後首訪地選擇日本，又提到海洋合作，在南海議題上也與日本一起重申自由航行，顯見有備而來，在日本準備幫印尼建造納吐納群島（Natuna Regency，印尼語Kepulauan Natuna）的漁業基地的同時，中岩礁的建設引入日本技術或資金就不足為奇了。

敦馬哈迪對日本非常有好感，也希望從日本方面得到資金、技術，上任後首訪地選擇日本，又提到海洋合作，在南海議題上也與日本一起重申自由航行，顯見有備而來。（AFP）

3. 準：

準確把握時間與目標，馬來西亞佔領的南沙島礁大部分鄰近婆羅洲，對島礁的防衛比較能夠掌握，雖然中國也對曾母暗沙以北的島嶼也主張領土主權，但在面對馬來西亞佔領的島礁，中國當時也「鞭長莫及」，再加上馬來西亞對中國的外交政策，常使中國較少與馬來西亞計較或發生衝突，但又可以在南沙群島分得部分權利，這種精準打擊的作法也沒有幾個領導人能做得出來。再者，馬來西亞在婆羅洲北部海域已有多座鑽井平台，也為馬來西亞提供相當的財富，簡言之，如果馬來西亞佔領南沙島礁目的是為了國家利益，彈丸礁的觀光事業收入，其他島礁鄰近海域的油氣田收入，正是馬來西亞精準取得其所設定的目標，值得學習。

敦馬哈迪未來的南海政策：避戰

掌握時機，是敦馬哈迪的強項，由於目前南沙群島新生成的島礁，在《南海各方行為宣言》或未來的《南海行為準則》中都是不能進一步去佔領的島礁，在馬來西亞目前國家財政仍困窘的情況下，以及中國不斷在其所佔領的南沙島礁以及海域中展現軍事、海上警察實力，敦馬哈迪要抓住的時機不再是奪取島礁，而將會是中國希望的南海及南沙海域維持和平與區域穩定，確保馬來西亞與中國關係是處理南海爭端的首要前提。目前，馬來西亞正努力推進與中國的雙邊關係和東協自身的合作，以確保地區穩定發展。其次，馬來西亞最大的計畫仍然是與域外或域內國家共同開採南海油氣田，實現共同開發，充分利用南海的油氣資源。最後則是以雙邊談判為主，但不放棄使用多邊管道解決爭端。

當敦馬哈迪提出「我認為不應有那麼多的軍艦，軍艦會製造緊張，如有一天，某個人做錯了某件事，將可能會有戰鬥行為，某些船會消失，那將可能成為一場戰爭，我們不想要戰爭」。敦馬哈迪用了淺顯的字眼，精準說明了，馬來西亞的南海政策就是避免戰爭的發生，他也曉得，各國在南海不可能不動用到軍隊，也不可能沒有軍艦，就算周邊國家不在南海海域使用軍艦，域外國家包括美國、英國、法國、澳洲及日本在南海海域也會航行軍艦，但敦馬哈迪的弦外之音，直指南海不該軍事化；而「某個人做錯了某件事」不單單指軍人操作錯誤，也包括決策者下達錯誤命令，倘掀起一場戰爭，這對馬來西亞及全世界都是不利的。