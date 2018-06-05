胡，怎麼說》六四，一面歷史照妖鏡，妖魔現形了...

六四，一個中共政權血腥屠殺人民的暴行事件！一個中共政權殘暴不仁的歷史烙印！

六四天安門事件中隻身阻擋坦克的身影令人記憶猶新，歷史傷口沒癒合，但是多少當年曾無比悲憤的聲援抗暴的政黨政客媒體學者，現在卻競相臣服、依附、投靠、諂媚同一個中共政權。（取自維基百科）

29年過去了，今天起邁入六四血祭的第30個年頭，但是，六四的歷史傷口並沒有癒合，中共政權仍是當年犯下屠殺罪惡的那個中共政權。



六四，對台灣而言，更如一面歷史的照妖鏡！今昔對照，這面照妖鏡照見的是，多少政黨政客媒體學者，當年曾無比悲憤決絕的聲援六四抗暴，現在卻競相臣服、依附、投靠、諂媚同一個中共政權！



他們當年口口聲聲的民主價值、自由信念、人權的可貴、正義的堅持，現在早就被中共政權的中國夢及專制權力魅惑、金錢誘惑，全給「買斷」了！

中國四川省傳出教會在今日舉行六四禱告活動，傳教士、牧師、教友突遭警方帶走，分散帶到各處留置。（圖擷自秋雨聖約教會）

而且，他們還恨不得把曾經聲援六四的過往，從歷史中、記憶中完全清洗抹去，以迎合中共政權定調六四的政治正確性，才好去膜拜那個專制政權，自甘墮落為闇黑力量的奴婢，充當為專制政權服務的走狗、爪牙。



記得六四當年那首「歷史的傷口」嗎？「蒙上眼睛，就以為看不見，捂上耳朵，就以為聽不到。而真理在心中，創痛在胸口。還要忍多久？還要沉默多久...」，當年的發起人趙少康以及其中多少參與者，現在正與當年血腥鎮壓的同一個中共政權，同唱統一、同做一個中國夢！



他們在與中共政權同床同夢之時，同時埋葬了民主自由、埋葬了人權正義、埋葬了六四的歷史記憶，一切的理想信念，都被大一統的中國夢魔獸吞噬掉了。



午夜夢迴，他們被大一統魔獸吞噬的中國夢中，不知是否是否仍有坦克轟隆輾過、機槍掃射的血肉橫飛慘狀？許多不幸死難的六四英魂，曾來夢中抗議遭背棄？

國民黨10位立委在六四前夕拜會中國國台辦主任劉結一，雙方共彈「九二共識」的基調。（圖取自中國國台辦官網）

六四前夕，中國國民黨立委在罵盡台灣政府、扯盡台灣的改革後腿之後，在與中共政權唱同調，同聲批判台灣政府不接受一個中國，必須為被斷交、被阻擋參與WHA負責之後，竟急奔中國訪問，同唱統一調...。



六四當天，中國國民黨副主席郝龍斌代表國民黨，出發赴中國參加中共對台的統戰活動「海峽論壇」，在六四當天出發，這難道不是應召去輸誠、去為中共政權的殘暴罪惡塗脂抹粉?



六四，這面歷史的照妖鏡，照出了多少妖魔鬼怪今昔變身的醜態！國民黨當年全力聲援六四民運，現在卻全黨上下競相在六四前後訪中，根本就是自甘淪為被中共拿來掩飾六四歷史殘暴惡行的「遮羞布」。

中國在福建辦「海峽論壇」搞統戰，上週六還先在新竹開起分壇，雖然我方駁回10名中國黨政官員申請來台，但仍利用「自由行」名義入境。（取自網路）

蔡總統呼籲北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」，中國國台辦竟反擊指稱「年年拿遮羞布老調重彈」，但是，六四不正視、不平反，中共政權時時、天天、月月、年年都要用到遮蓋殘暴醜惡歷史罪行的遮羞布。「遮羞布」中共留著自己用吧！