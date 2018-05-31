胡，怎麼說》假消息，真惡毒，紅藍網軍還會更惡搞！

一則來自中國的假消息，指稱吳茂昆「上午辭部長，下午就任總統府有給職資政」， 還以三字經大罵蔡政府「厚顏無恥到地獄去了」。這則假消息就是標準的「紅軍製造、藍軍加工」的網路攻擊噴髒水抹黑武器，凸顯紅藍兩軍聯手還在搞！

前教育部長吳茂昆請辭獲准，網路上傳出他立刻獲聘為「有給職總統府資政」，大罵蔡政府。圖為吳茂昆5月24日到立法院備詢，國民黨立委舉牌抗議。（資料照，記者方賓照攝）

中國國台辦、國民黨要角馬英九、吳敦義等都參戰、挺管中閔插旗台大仍未遂，藉管案對台灣政府發動狼群式攻擊的網路超限戰，仍方興未艾。其實，「厚顏無恥到地獄去了」這話最貼切形容那幫人了，應由他們自己吞回去。



吳茂昆辭教長，並沒有出任資政那回事，而且，中華民國總統府早就沒有「有給職資政」，這根本就是中國網軍炮製的假消息，藍軍網軍及親中媒體卻立刻照章轉載，還加工加料擴大渲染。



製造假消息的紅網軍對台灣太外行、太蠢，藍網軍及媒體，自甘墮落當蠢蛋的爪牙，像促統、拔菜、激進反年改等團體，只要是醜化蔡政府的，就蠢蠢欲動，就蠢蠢的接受，就蠢蠢的到處傳播，有些人就蠢蠢的相信....。



其實，這種100%假的消息，十足惡毒，但還容易對付，更多的是3真7假甚至假的成份更大的消息，經紅、藍網軍轉了幾轉，在網上傳播，讓不滿政府的人士蠢蠢的被騙。

前教育部長吳茂昆請辭獲准，網路上傳出他立刻獲聘為「有給職總統府資政」，大罵蔡政府。圖為吳茂昆5月24日到立法院備詢，國民黨立委舉牌抗議。（擷取自臉書貼文）

像北農吳音寧被攻擊的殘菜風波，果菜市場因進貨太多拍賣不掉的殘貨，過去一般處理方式是廢棄，因為如要運回原地既已不新鮮、運費更是菜價的好幾倍。吳音寧花了1萬9000元業務費買下9.2噸殘貨，送給社福團體，又因當天無法即時都連繫，部分殘菜商請回頭車無償送回家鄉給老人之家等，避免暴殄天物。



為了那些殘菜，國民黨市議員罵不停，柯市府也在幫腔，藍、紅媒體及網軍更炮製、羅織一大堆莫須有的罪名加在吳音寧身上，更無的放矢的砲轟指稱吳的背後靠山蔡政府。還把箭射向吳音寧的父親本土名詩人吳晟，稱吳晟任總統府「有給職資政」、爽領院長級待遇云云。正如前面所說，台灣已沒有「有給職資政」，那些批評根本謊話連篇。



而以吳晟對台灣文學的貢獻、對鄉土的熱愛，請他當資政（無給職），誰曰不宜？



送殘菜也罵！賣荔枝也罵！本月24日，台灣的邦交國布吉納法索被中國重金買走、突然宣布與我斷交，蔡英文則依原排行程，在高雄幫果農賣荔枝，停留時間不到10分鐘。藍軍立委不譴責中國之惡、還附合中國論調，卻猛轟蔡總統此時刻還有心去賣荔枝？藍紅媒體及網軍又是一陣亂棍...。

5月24日下午總統蔡英文也在臉書直播推銷高雄玉荷包荔枝，晚間布吉納法索宣布與台灣斷交，藍軍立委附合中國論調，猛轟蔡總統此時刻還有心去賣荔枝。（圖擷自蔡英文臉書）

還有，最近鳳梨盛產、價格下跌，但並沒有丟棄倒到水庫情事，但在網上卻在傳「台南鳳梨丟棄電視不敢報」訊息，還附大量鳳梨飄在水中的照片，並大罵民進黨執政品質沒保證及台獨，可憐農民云云。經查，照片及影片是中國廣東省徐聞縣發生的舊事，卻移花接木攻擊台灣，又是標準的紅網軍製造、藍網軍加料傳播的惡質惡毒網攻武器。



假消息，真惡毒，紅藍網軍還會更惡搞！