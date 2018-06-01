胡，怎麼說》中國的「愛」台灣，比分屍魔的愛更恐怖！

中國共產黨、中國國民黨、民進黨進行一場「愛台灣」大賽？中國國台辦與紅色媒體套招提出這種說法，但中國共產黨要參賽，聽了就令人不寒而慄！

中國出動軍機軍艦繞台灣四週空域、海域，威脅台灣，甚至還放話要「武統」台灣。先亮刀威脅、威脅不成，得不到，就要以殘酷暴烈的毀掉，這種行徑與殺人分屍魔何殊？圖為中國「運-8」軍機。（美聯社）

中國的愛，就如分屍魔的愛，先利誘軟騙、強迫硬逼，各種手段都使出，強求「一家親」，但求愛不成，就怒而殺之，還切割分屍滅跡...，這種愛簡直超恐怖！



當前中國對台灣的手法就是這樣，祭出「一個中國原則」，台灣如接受了，就被它納為己有、歸屬於它，但是，專制極權的中國與民主自由的台灣，本質上就是兩個不同的世界，完全格格不入、根本不能相容，當台灣想要脫離中國的掌控，離它遠遠的以策安全，中國就露出野蠻殘暴的本性，以各種惡質手段逼壓台灣就範。

中國的愛，就如分屍魔的愛，先利誘軟騙、強迫硬逼，強求「一家親」，但求愛不成，就怒而殺之，還切割分屍滅跡...，這種愛簡直超恐怖！（彭博）

中國出動軍機軍艦繞台灣四週空域、海域，威脅台灣，甚至還放話要「武統」台灣。先亮刀威脅、威脅不成，得不到，就要以殘酷暴烈的毀掉，這種行徑與殺人分屍魔何殊？中國這種所謂「愛台灣」手段，你說可怕不可怕？



中國國台辦發言人安峰山還宣稱，台灣出現了「無色覺醒」現象，但是，台灣的政治分綠藍橘黃白等顏色，人民本無色，投票時各自自由選擇，這正是民主台灣的政治日常，不容專制中國說三道四，它更沒資格指手畫腳！



親中媒體與中國國台辦套招炮製所謂「無色覺醒」，說白了，就是他們都是在中共一黨專政的「紅」色旗下，然後硬說紅色=無色，企圖假藉無色之名欺騙大眾，目的就是要把台灣不知警覺的都被染成「紅」，被中共專制政權統治。當已被困在紅色的夢魘中，怎麼可能有無色覺醒？

親中媒體與中國國台辦套招炮製所謂「無色覺醒」，說白了，都是在中共一黨專政的「紅」色旗下，然後硬說紅色=無色，企圖欺騙大眾。圖為中國國台辦發言人安峰山。（資料照）

安峰山還侈言什麼「制度之爭」，自認中國制度優越，這簡直會讓人笑掉門牙！香港在中國治下，力爭「兩制」而不可得，中國那「一制」讓人厭又懼，還是留著自己用吧。



還有，中國及台灣的親中紅色媒體最近大肆渲染「脫台者」，這個名詞從「脫北者」而來，對台灣不適當、不公平，且是對民主價值的嚴重扭曲，台灣當然不能接受。



台灣不可否認有少數叛台投中或稱脫台入中者，包括黃安之流，以及許多逃亡中國的罪犯等等，這極少數人的行為及後果應自行負責，不能代表台灣人民意向，除非別有用心，怎麼能擴大渲染成是一個潮流現象？

台灣不可否認有少數叛台投中或稱脫台入中者，包括黃安（見圖）之流，以及許多逃亡中國的罪犯等等，這極少數人的行為及後果應自行負責，不能代表台灣人民意向。（翻攝自黃安微博）

中國應自己問自己，滯留美歐等不歸的官二代、富二代，有幾萬或幾十萬人？想要脫中移民他國的，有幾百萬、幾千萬人或更多？