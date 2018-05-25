胡，怎麼說》吳敦義的「終統」屈膝告白...

「我一屈膝，則梓宮可還，太后可復，淵聖可歸，中原可得。」這是宋國（南宋）投降派領袖秦檜派爪牙王倫，到金國屈膝求和，回國之後的論調，秦檜更把屈膝稱臣的好處吹的天花亂墜，好像只要屈膝投降了，就可以天下太平了。

中國國民黨主席吳敦義為討好中國，宣示「終極統一」立場，這不只是他個人向中國的「屈膝告白」，是該黨向中國的屈膝告白。（資料照，記者黃耀徵攝）

「接受一個中國、終極統一，則現有邦交國不會再斷交，WHA可以參與，兩岸可以和平.....」這是當前台灣投降派的普遍論調。還吹擂「被統」的利多，例如，台灣青年可到中國就學就業，中生中客可大量來台....。彷彿台灣被統了、投降了，就可以天下太平了。



古今的投降派論調，不謀而合，古今的賣國奸臣論調，也是一個樣子。



投降就天下太平了嗎？實際情況當然絕對不是那樣，投降了、被統了，一切就沒有了，主權、國格沒了，民主、自由沒了，經濟淪為工具性附庸，台灣沒了，中華民國當然也沒了，在中共專制極權統治下，更將是台灣2300多萬人民一切災難的新開端！

布吉納法索24日與我國斷交；在中國以野蠻手段打壓台灣的時刻，中國國民黨不但不敢批評中國打壓，還砲口對內。（記者黃耀徵攝，本報合成）

在中國以野蠻手段打壓台灣的時刻，包括全面封殺台灣參與WHA、接連重金買走台灣的邦交國、施壓各航空公司及大企業把台灣改列為中國屬下、軍機軍艦頻頻繞台灣四週演訓騷擾等等....。



在此時刻，中國國民黨不但不敢批評中國打壓，還砲口對內，與中國同聲同氣，砲轟台灣政府不接受一個中國原則的九二共識。



中國國民黨主席吳敦義為討好中國，宣示「終極統一」立場，這不只是吳敦義個人向中國的「屈膝告白」，黨魁代表全黨，根本就是該黨向中國的屈膝告白。



馬「終統」及吳敦義的「終統告白」，也顯示中國國民黨內，不只沒有台灣派、也沒真正的中華民國派，只有中國派、終統派、屈膝派。

白色恐怖綠島紀念園區的牆上當年政治受難者名單。當年國民黨威權集團搞白色恐怖時代，人民只要說出、寫出「白色恐怖」4字，就可能被消失、吃牢飯、送綠島...。（資料照，記者蘇永耀攝）

再看那些打著民主反民主、披著言論自由外衣卻企圖摧毀台灣一切自由的親中藍紅媒體，你們動輒把「白色恐怖」標籤亂貼在台灣依法行使公權力機關或官員身上，你們可曾反省過，當年你們所屬的國民黨威權集團搞白色恐怖時代，人民只要說出、寫出「白色恐怖」4字，就可能被消失、吃牢飯、送綠島...。現在怎麼胡說八道、怎麼誣衊都沒事，你們說寫這4字時，可曾為當年自甘成為白色恐怖幫凶，有過一絲絲懺悔？看來並沒有！



還有，你們侍奉的中共政權，對你們所認同的祖國中國，施加赤色恐怖統治，比當年國民黨的白色恐怖更恐怖。白色恐怖時代，你們屬高高在上的統治者集團，但你們可曾想過，未來如果台灣被統、被赤色恐怖統治，你們也將淪為赤色恐怖下的「被統治者」。



難道「恨」台灣，不但泯滅了你們的良知，也泯滅了你們的認知？