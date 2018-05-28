胡，怎麼說》北京去來，滿口「北京式胡言亂語」！

北京去來，就滿口「北京式胡言亂語（nonsense）」，依北京意旨以歐威爾式胡言亂語逼壓台灣。令人不禁要問：靈魂一斤賣了多少錢？

許多藍軍要角、學者、媒體人急奔北京朝見中共統戰高官，回到台灣後，就滿口「北京式胡言亂語（nonsense）」，他們被洗腦了？吃了中國夢的搖頭丸？否則，為何回到台灣看到什麼都搖頭，中國說什麼都點頭、甚至磕頭！（彭博）

藍軍政黨要角、學者、媒體人，應北京當局召喚，陸續急奔北京朝見中共統戰高官，回到台灣後，就滿口「北京式胡言亂語（nonsense）」，對台灣指手畫腳，論調則全與中共一致，就是台灣不接受「一個中國」就千錯萬錯，台灣「抗拒統一」就千罪萬罪。這真是顛倒黑白、是非錯亂！



他們被洗腦了？吃了中國夢的搖頭丸？否則，為何回到台灣看到什麼都搖頭，中國說什麼都點頭、甚至磕頭！民主、自由、人權、憲政、法治等的基本原則，可以全都拋棄，而去服侍中共專制政權，為一黨專政的紅色恐怖塗脂抹粉。



他們不是被洗腦，而是根本就把靈魂賣給魔鬼，只是不知一斤賣了多少錢？他們不必吃中國夢的搖頭丸，因為他們早已自製自吃終極統一大夢的迷幻藥，台灣只是他們準備獻給中共的投名狀而已！

蘇起是馬英九當總統時的國安會秘書長，也是「九二共識」的假貨製造者，這次北京去來，除了又賣九二共識的假貨，還說「九二共識，一中原則」是兩岸談判基礎。咦！一中「各表」呢？就這樣自己閹割了！（資料照，記者簡榮豐攝）

蘇起是馬英九當總統時的國安會秘書長，他也是「九二共識」的假貨製造者，他這次北京去來，除了又賣九二共識的假貨，還說「九二共識，一中原則」是兩岸談判基礎。咦！一中「各表」呢？就這樣自己閹割了！自己打臉卻不知羞恥！



蘇起北京去來，還把台灣當前困境怪到1996年的總統直選、1997年的修憲改為超級「大總統」，這種胡言亂語，根本就是心向中國、認同專制，反民主、反台灣，靈魂賣給魔鬼的實境投射。1996年到2000年時，蘇起曾在李登輝當選首任直接民選總統執政時，擔任陸委會副主委、新聞局長、陸委會主委等高官，現在卻否定並怪罪台灣民主的重要進程總統直選，簡直無恥至極！



他曾是馬英九當總統時的國安會秘書長，照他的說法，馬英九當的就是「超級大總統」、「由你玩四年」的「爽缺」，蘇起當時不就是爽爽的在馬身邊享受超大權力的滋味嗎？

就是有這些人，一切都是為了中國夢、民族偉大復興，怎麼專制獨裁、殘暴不仁、踐踏人權如草芥、清退低端入溝壑...，都是合理的，都矇上眼睛看不見。（資料照，法新社）

習近平修憲，被批黃袍自加身，有良知的中國學者也看不下去，蘇起連屁都不敢放，現在卻對台灣當年的修憲講那種話。無恥無極限！



至於部分媒體，北京去來前後，言論「環球時報化」已非新鮮事，甚至比環時更環時，競相亂罵台灣以諂媚中國主子，他們本身當年就是國民黨威權獨裁、白色恐怖的幫凶，現在竟把那些自己有份卻不敢面對的醜惡行為標籤化，更無端亂貼在當今民主台灣及執政的民選政府頭上，誣指當今的台灣政府，比當年犯下228屠殺人民事件、白色恐怖的國民黨威權政府更惡，誣指台灣政府比中共一黨專政更專制。犯了失心瘋亂灑髒水嗎？



再比對他們面對中共專政、紅色恐怖的態度，又是另一種面目，反正一切都是為了中國夢、民族偉大復興，無論怎麼專制獨裁、殘暴不仁、踐踏人權如草芥、清退低端入溝壑...，都是合理的好棒棒，都矇上眼睛看不見。



在此要反問他們，民主，何錯之有？台灣要保衛主權國格，何錯之有？台灣人民要保有民主自由的生活方式，何罪之有？台灣要保有人民及子孫的選擇權利，何罪之有？

台灣要保衛主權國格，台灣人民要保有民主自由的生活方式，台灣要保有人民及子孫的選擇權利，何罪之有？（資料照，記者廖振輝攝）

問了也是白問吧，因為他們不只是自作孽不可活，更在台灣造孽害台灣，他們的良心早被專制怪獸吃了，只剩一個闇黑的洞！