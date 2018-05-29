胡，怎麼說》江宜樺、蘇起...，在台灣是「叛」，在中國也是「奸」！

江宜樺、蘇起都曾任國民黨馬朝一級高官，現在常在中國活動，他們的發言，不是對中國提出建言，而是針對性、一面倒的批判台灣政府。他們根本成了中國的常業代言人！

前行政院長江宜樺在中國隔海批判台灣政府，嚴審中國人士來台是「恐怖主義」，卻對中國諸多惡行卻矇上眼睛看不見。（資料照，記者簡榮豐攝）

江宜樺在中國隔海批判台灣政府，嚴審中國人士來台是「恐怖主義」，其實，這4字用來批判中國只是剛剛好而已，怎麼反過來批判台灣？



中國對台灣極盡瘋狂打壓、威脅恐嚇惡行之能事，台灣忍無可忍才使出嚴審的輕量級反制措施，江宜樺卻只批判台灣的反制，對中國諸多惡行卻矇上眼睛看不見。



何況，台灣嚴審中國人士來台，並非要阻斷交流，而是防止中國藉機派統戰份子滲透台灣、從內部搞破壞瓦解台灣，台灣做的事就是防恐、反恐，防止中共派恐怖份子入境搞破壞，怎麼在江宜樺的口中，搞恐怖主義的中共沒錯、防恐反恐自保的台灣反而成了恐怖主義？錯亂因果、顛倒是非，實莫此為甚！



其實，中共政權對台灣人民實施的是選擇性封鎖，且以政治立場為基準，不但綠營人士被阻入境、連非綠營而批判過中國的人士也在封殺之列，尤其惡劣的是李明哲事件，准他入境、藉機誘捕、再羅織顛覆國家政權罪的天大罪名、被認罪再判重刑。



江宜樺如還有一點點良知，就該對李明哲事件發言批判中國，到目前為止，江宜樺從不敢講隻字片語。

蘇起是九二共識這個假貨的製造者，「一中各表」的「各表」被閹割又自宮掉了，本就是假貨還殘缺了一半，他卻裝沒事還在賣。（資料照，記者鍾麗華攝）

當然，像江宜樺、蘇起、洪秀柱、郝龍斌等等，中共政權視他們為「同路人」，歡迎他們「回」中國，不會有入境受阻的遭遇。



蘇起的言行更不堪聞問，這個九二共識的假貨製造者，「一中各表」的「各表」被閹割又自宮掉了，本就是假貨還殘缺了一半，他卻裝沒事還在賣。



蘇起更完全否定20年前台灣民主化重要進程的總統直選，歪曲台灣現制為「超級大總統」，做為嚴詞批判蔡總總的藉口，但他自己曾任「馬超級大總統」的國安會秘書長卻不提。中共修憲讓習近平可終身任職形同登基為皇、一黨專政入憲等，蘇起卻連屁都不敢放。其言其行，品格低劣無極限！



江宜樺、蘇起等人，其實與黃安、劉樂妍之流等同，都是心理上「脫台入中」的中國人，他們留在台灣，除了享受台灣的福利，更是因為他們在台灣罵台灣、亂台灣，才對中國有利用價值，如回歸中國，那類人如過江之鯽，馬上形同作廢。

劉樂妍（見圖）、黃安與江宜樺、蘇起之流，都是心理上「脫台入中」的中國人，留在台灣，除了享受福利，更因為他們在台灣罵台灣、亂台灣，才對中國有利用價值。（資料照，翻攝自微博）

「脫台入中」卻不肯放棄台灣福利的那些人，就台灣而言，當然是「叛」；他們既然自命為中國人，對中國效忠，那就應講真話、進逆耳忠言，但他們卻附從中共的調子，只講中共主子喜歡聽的話，逢迎中共專制政權的野蠻打壓台灣之惡，中國古訓云「逢君之惡，奸臣也！」，他們都是中國奸臣！