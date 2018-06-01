瞭望之窗》面對中國侵門踏戶，台灣要如何不再忍讓？

蔡英文說要「更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持」，國安團隊就必須立即展開積極行動，也就是提出國際文宣戰與輿論戰的行動方案。它包括在華府、東京、澳洲以及歐盟主要國家的智庫與媒體社群，策動輿論戰與文宣戰。舉凡投書、研討會、安排學者專家「蹲點」等傳統文宣模式的量都必須倍增，同時列入外館KPI的考核標準。此外，善用社群網路的傳播效應也是蔡政府應該思考的重點。

托克維爾

布吉納法南琵琶別抱中國大腿，這是台灣蔡英文政府兩年來第四個出走的邦交國。兩年來北京挾著「一個中國原則的九二共識」為前提，外部透過軍事、外交雙重手段孤立蔡政府，內部則是拿祭出惠台政策誘因、協助成立政治團體、加強媒體醜化政府、拉攏部份在野陣營等措施來分化台灣社會。尤有甚者，中國策動網軍，製造假新聞、激化網民對政府施政不滿效應的擴散。

最明顯的例子，就是蔡英文宣布將本來要用在提供布吉納法索的援外經費的100萬美元改為捐助「世界衛生組織」（WHO），作為對抗「伊波拉病毒」的基金，居然被「網紅」健身館「館長」陳之漢在臉書上痛批「動不動就捐錢做凱子！基層警員消防醫護沒加給了！油價電價漲不停！年輕人沒房沒未來少子化了！弱勢偏鄉問題一直增加！然後你動不動就一百萬美金！幾億幾億的做凱子？」

諸如陳之漢之類對國際事務無知、對是非區隔不清的台灣民眾不在少數，獨自享受在網路世界的民粹熱潮，卻對北京挖台灣邦交牆腳的惡行惡狀不聞不問，此舉和國民黨以及馬英九政府任內親中派的前任外交官群起批判蔡政府、卻對北京噤聲不語的駝鳥心態如出一轍。只是前者出自無心，後者明確帶有政治目的。

問題是，無論是有心還是被誤導，最後得逞的是中國，受傷的是台灣。因此，當蔡英文在布吉納法索斷交事件後第一時間發表公開談話時提及「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓」時，外界好奇，蔡政府將採取何種反制策略？

蔡英文宣布將本來要用在提供布吉納法索的援外經費的100萬美元改為捐助「世界衛生組織」，作為對抗「伊波拉病毒」的基金。（AFP）

陸委會事後表態，未來將嚴格審查中國來台人士，法務部也表示將嚴查中資協助台灣人士。接著是否會有更多具體策略來防止中國對台灣社會的滲透與分化，且讓我們拭目以待。但蔡英文在談話中提出的因應策略方向更值得進一步解析。

蔡英文的邏輯是，中國這一連串對台灣的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。很明顯地，蔡英文暗示北京的外交強勢打壓，與近期美國川普政府通過包括「台灣旅行法」、「國防授權法」等連串友台措施有關。而北京此舉更是意在阻撓川普政府派出重量級內閣官員出席6月12日「美國在台協會」台北辦事處新大樓落成儀式。

蔡英文接著表示，中國的打壓，無論是軍機繞台，阻斷台灣邦交國，強迫國際企業更改台灣名稱，杯葛台灣參與「世界衛生組織」在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持。這次的「世界衛生大會」（WHA）得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯的例證。這段話表面上是在爭取國際的同情，更重要的訊息是傳達給台灣人民，面對中國無理的侵門踏戶，台灣人非但不能被分化，更要團結一致「抗中」。

但蔡英文在談話裡提出的因應對策是「更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。」這番話的提示方向固然正確，但要如何具體落實才是考驗蔡政府國安團隊應變能力的關鍵。

這次的「世界衛生大會」台灣得到有史以來最多國家的聲援。圖為日本厚生勞動副大臣高木美智代在大會發言中含蓄支持台灣參與WHA。（翻攝自WHA轉播畫面）

事實上，當前的國際氛圍是台灣發揮國際宣傳最好的時機。隨著國際社會對中國「銳實力」（sharp power）的警戒日深，不僅美國、日本、德、法等歐盟大國、澳洲等都不斷呼籲透過更嚴格的政策執行與立法，來防止中國勢力的滲透。許多國際主流傳媒、意見領袖、學者專家也都針對中國的「銳實力」模式進行分析，有些甚至還請教對應付中國「銳實力」最有經驗的台灣！

以美國首都華盛頓特區的智庫社群為例，這股對於中國崛起的疑慮與敵對情緒，已經不分黨派地蔓延，在歐巴馬時代就出現如此氛圍。尤有甚者，川普政府在政策面明確帶動這股「敵中」的熱潮，做為政策綱領的「國家安全戰略報告」與「國防戰略報告」均將中國視為「戰略競爭者」與潛在威脅。川普對北京發動貿易戰，有人指它是「經濟民族主義」（Economic nationalism），事實上更是國家安全戰略的一環，例如川普對中國發動301條款，就是鎖定「中國製造2025」的未來高科技產業，川普箭指華為與中興等中國通訊產業開刀，也是著眼於壓制北京未來的智慧產業，同時防範中國對美國的滲透與影響。

而過去中國頗為自豪的對美遊說也面臨挑戰，美國國會近期展現具體作為，包括前述友台法案的陸續提出，彰顯這股美國菁英社會對中國的敵視日增。但如果川普政府和美國國會有意在「抗中」與「制中」時打「台灣牌」，蔡政府應該如何有效因應，才不會讓台灣成為被交易的籌碼，而是有價值、不可替代的棋子呢？

川普對北京發動貿易戰，有人指它是「經濟民族主義」，事實上更是國家安全戰略的一環，例如川普對中國發動301條款，就是鎖定「中國製造2025」的未來高科技產業。（路透）

換言之，蔡英文說要「更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持」，國安團隊就必須立即展開積極行動，也就是提出國際文宣戰與輿論戰的行動方案。它包括在華府、東京、澳洲以及歐盟主要國家的智庫與媒體社群，策動輿論戰與文宣戰。舉凡投書、研討會、安排學者專家「蹲點」等傳統文宣模式的量都必須倍增，同時列入外館KPI的考核標準。此外，善用社群網路（Social media）的傳播效應也是蔡政府應該思考的重點。訴求的重點當然是台灣在民主自由、人權捍衛、和平秩序、文化深度、國際貢獻以及其他跨國性議題上的努力，以區隔中國的威權統治、民主落後、軍事擴張和「銳實力」的滲透分化。

而其中最重要的關鍵就是「執行力」，因為蔡英文的政策指示到了前線外交人員耳中，受到傳統制式外交訓練影響，通常很難快速轉化為更有效的文宣成果展現。蔡政府國安團隊不妨檢視一下台灣駐外單位在社群媒體方面的經營結果，就不難看出政策指示與實踐成果仍有著巨大的落差，這就是執行力不彰的證明。這點就需要引進外力與社會支持，針對駐外人員進行新觀念與文宣作法的集訓。

總之，中國對台灣的侵門踏戶只會更形嚴峻，台灣要如何不再忍讓，不是意氣用事而已，而是要運用智慧、掌握時間、改變觀念、發揮執行力。