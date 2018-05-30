胡，怎麼說》吳茂昆因此下台，管中閔因此卻要硬上台？

吳茂昆、管中閔有何不同？兩人都被質疑，但是，一個辭、一個賴，一個在明、一個在暗，一個坦然面對、一個神隱不敢示眾，一個知恥、一個不知恥字怎麼寫，一個以相同標準審視自己、一個從不肯接受檢驗....。

教育部長吳茂昆為自己被質疑抓包的事，主動下台以示負責，與管中閔相較，人格、學術品格高下立判。（資料照，記者方賓照攝）

同樣被質疑，兩人被質疑的情事相差無幾，而且管被質疑的情節還更為嚴重，但是，從以上的比較，兩人的應對態度，卻天差地別，兩人的人格、學術品格，也可高下立判！



但是，吳茂昆昨天為自己被質疑抓包的事，主動辭去教育部長下台以示負責；管中閔對自己被質疑的事，一路硬坳、從未交代，現在卻在準備接任台大校長？國民黨立委還藉吳下台施壓行政院，要求讓管中閔即刻上任。同樣的標準，吳必須下台，管卻要硬上台，這算哪門子的道理？

管中閔對自己被質疑的事，一路硬坳、從未交代，國民黨立委還藉吳下台施壓行政院，要求讓管中閔即刻上任，這算哪門子的道理？（資料照，記者王藝菘攝）

其實，從台大校長遴選委員會「蔡董投管董」被揭發，「插管（管中閔插旗台大）」計劃被阻之後，整個事件就不是在講道理，進而演變為藍、紅政學媒及網軍聯手，對蔡政府發動「狼群式攻擊」，中國國台辦、國民黨要角馬英九、吳敦義、洪秀柱、藍軍智庫學者群，都加入戰局，而教育部長首當其衝，成為密集攻擊標的。



插管、挺管、護管的各路人馬，羅織、肉搜、窮治、炮製千百條罪名，要你一一說明，打錯了、被澄清了、被駁了，就放棄裝沒事，如有蛛絲馬跡或模糊之處，就集中火力凌辱式狠打狠批，極盡人格謀殺之能事，潘文忠、吳茂昆都因此掛冠求去。

插管、挺管、護管的各路人馬，羅織、肉搜、窮治、炮製千百條罪名，如有蛛絲馬跡或模糊之處，就集中火力凌辱式狠打狠批，極盡人格謀殺之能事，潘文忠、吳茂昆都因此掛冠求去。（資料照，記者方賓照攝）

這次台大校長的插管、拔管之戰，可說有如一次藍、紅兩軍聯手，發動對台灣的「超限戰實兵演習」，民進黨政府起初猝不及防，損失不輕，不過，這種案例不會只有一次，未來恐將層出不窮，因此，不論戰果如何，這次的經歷足為警惕！