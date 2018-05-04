胡，怎麼說》新54？講什麼543？滿紙荒唐言！

今天54，台大自主聯盟發動「新54」運動，口號調子拉的很高，台大自主、大學自治、學術自由...，撥開口號見真相，其實就是挺管運動，高調口號只是政治鬥爭的武器，簡直「滿紙荒唐言」！

台大「自主聯盟」號召發動「新54」運動，「為自由」、「為法治」...口號喊得響亮，說穿了就是為了「挺管」。（資料照，記者廖振輝攝）

為自由、為法治...，台大自主盟的「51聲明」開頭就是這兩句，但是，挺管、拔管與自由、法治何干？硬要扣這兩個大帽子，就法治而言，反而自打台大校長遴委會及管中閔的耳光，管中閔涉違法、台大校長遴委會無視管違法又不守程序正義，執意護航管中閔，這算哪門子的自由、法治？



令人強烈質疑的是，所謂台大自主，難道就是財閥作主？所謂大學自由，難道就是學閥統治？財閥加學閥操控了校長遴委會，就可無法無天、為所欲為，他們愛選涉違法的管中閔，校長就必須給他們的管中閔？那台大校長遴委會豈不成了台大的中央政治局？！



滿紙荒唐更超過的還有「清大宣言（429宣言）」，龍應台稱之為「傳世未來的文獻」，但這紙挺管宣言，開場就提1991年的「獨台會案」，以及之後廢除懲治叛亂條例、刑法100條，剛剛好重重打臉出面挺管的黨國大老、大學前校長等等。

管爺爭奪台大校長，因涉違法而被拔，新54根本就是政治無限上綱，荒唐離譜無極限。（資料照，記者王藝菘攝）

管爺爭奪台大校長之位，因涉違法而被拔，清大宣言卻拿國民黨以殺頭大罪偵辦獨台會案類比拔管，不但不倫不類，新54卻講那些543，根本就是政治無限上綱，荒唐離譜無極限！



獨台會案那時的時空背景是，1991年5月1 日終止動員戡亂，但是，懲治叛亂條例及刑法100條思想言論罪仍存在，國民黨威權集團就藉此對台灣民主化展開大反撲，調查員直入清大校園拘捕學生廖偉程及陳正然、王秀惠、林銀福等人，高檢署並以涉懲治叛亂條例的「2條1」惟一死刑的內亂罪偵辦，廖偉程等只是讀禁書-台獨大老史明的著作，就犯了「殺頭大罪」。懲叛條例2條1的恐怖黑暗，萬仁的電影「超級大國民」、鄭文堂的「燦爛時光」都曾述及。

懲治叛亂條例「2條1」恐怖黑暗，萬仁的電影《超級大國民》曾述及。圖為《超級大國民》劇照。（資料照）

挺管要角很多當年都站在反對廢除懲叛條例、反對廢除刑法100條思想言論預備內亂罪那一方，郝柏村就是當年反對廢惡法最力的黨國集團（非主流派）頭頭，在台大傅鐘前掛黃絲帶、力挺台大自主盟反拔管活動的郝柏村之子、國民黨副主席郝龍斌，即為黨國集團培植的第二代，共同發表清大宣言的劉兆玄，獨台會案時是清大校長，也是黨國集團中人的他，態度軟趴趴沒挺學生，後來看到風向不對，才勉強講些不痛不癢的話交代了事。



挺管的核心要角，如郝柏村、劉兆玄那類人，學閥不少是黨國威權集團之子等等，族繁不及備載。當年站在反改革、反民主那一邊，現在卻滿口民主、自治，不提獨台會案就罷了，卻拿殺頭大罪的獨台會案來比拔管，那不是他們自己重重打臉嗎？他們患了歷史失憶症？或吃定台灣人民都患了歷史失憶症？

台大「自主聯盟」在台大傅鐘抗議教育部駁回校長遴選案結果，國民黨副主席郝龍斌也到場繫上黃絲帶，力挺反拔管，本身即為黨國集團培植的第二代。（資料照，記者廖振輝攝）

挺管派及挺管媒體包山包海，動輒台大如何、清大、交大等如何聲援，引發很多學生、教授等不滿、抗議、不背書，不接受被自主盟強迫代表、強灌意見，這點必須述明。



今天54，也是1919年中國54運動發動點、北京大學的校慶，自有慶祝及紀念54活動，因為就54運動的後續發展來看，中共政權收割、篡奪了54的果實，從民主出發卻變形扭曲產出一黨專政的怪胎，既得利益的中共政權當然會以它們的觀點宣揚54，台灣那些人喊新54，不就是在與中共專制政權隔海呼應嗎？