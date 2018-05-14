胡，怎麼說》蔡董投管董，張董挺管董，呂...

蔡董投管董，這是引發台大校長之亂的源頭，現在又出現張董挺管董，這不是在添亂嗎？

蔡董投管董，現在又出現張董挺管董，這不是在添亂嗎？圖為台大校長遴選委員會提報的校長當選人、台大教授管中閔。（資料照，記者王藝菘攝）

張善政是台灣大哥大董事，是福記投資派任的法人代表，而福記投資則是蔡董家人擁有的公司，張善政昨天發表聲明稱「不是挺管，是挺法治」，但是，張董與蔡董的關係那麼深又直接，令人質疑，這不僅是挺管，根本就是代表蔡董在挺管，代表財閥挺管！



張善政自認「擺脫藍綠爭議」，但是，就政治屬性而言，他的立場很清楚，不必再多說，就財閥背景而言，難道連基本的利益迴避都不必了？就這麼赤裸裸的上陣挺管！

前行政院長張善政是台灣大哥大董事，且是蔡董家人擁有的福記投資派任的法人代表，令人質疑，這不僅是挺管，根本就是代表蔡董在挺管。（資料照，記者叢昌瑾攝）

因此，張善政的聲明，挺管是實，挺法治是虛，掛法治的羊頭，賣挺管的狗肉，添亂好趁亂火中取粟而已。



台大校長之亂，源起就是管兼台哥大獨董，涉嫌違反法規，而且遴選時資訊未揭露，台大校長遴委會的程序不符正義，蔡董投管董，引發一連串風波，若真要挺法治，那就該支持重啟遴選、依程序正義進行。說什麼超越藍綠，根本就是手持財閥金棒、政治藍棍，趁機狠打教育部一悶棍。

台大校長當選人管中閔（右三）擔任台灣大獨董，當時前行政院長張善政（後排中）也是董事，這張合照中的台灣大副董事長蔡明興（右四）身兼台大校長遴選委員。（資料照，原取自台灣大哥大官網）

台哥大董事張善政聯合呂秀蓮發了聲明之後，果然，管中閔前獨董放話了，話說白了，就是限蔡英文總統在520之前、即7天內，必須讓他當上台大校長。把他個人遭質疑的問題，引發的教育部與台大校方之爭，上綱到總統層次，加上挺管派財閥加學閥，藍山紅海般發動攻勢，這不是政治施壓又是什麼？



至於呂秀蓮的「不」是挺管聲明，為何此時要攪進「蔡董投管董、張董挺管董」這池渾水中？在此不想猜測，但尊重她的言論自由。不過，就如她日前講的，世大運台灣選手表現好，是因「中國放水」，就交由「館長」回應，也算是剛剛好而已。

前副總統呂秀蓮有意參選台北市長，上月還走上街頭，參加另一位有意參選者姚文智發起的「422機蛋大遊行」，這次和張善政一起發出「不」是挺管聲明，攪進「蔡董投管董、張董挺管董」這池渾水。（資料照，記者方賓照攝）