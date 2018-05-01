胡，怎麼說》拔管、插管，非關台大的生與死！

插管、拔管，在醫療上，兩種選擇都可能關係病患的生與死。台大的插管、拔管之爭，則非關台大的生與死，因台大已「大到不會死」、「大到不能倒」，而是關係台大是向上提升，或向下沉淪！

台大的「插管」、「拔管」之爭非關台大的生與死，更非關管中閔所謂的「奪回大學自治」。圖為台大校園。（資料照）

插管、拔管之爭，更非關管中閔所謂的「奪回大學自治」，而在於台大校長遴選委員會未利益迴避，以不正義的程序，「蔡董選管董」選出被質疑的爭議人物管中閔，三個月來，管中閔從未出面說清楚、講明白兼財團獨董未揭露、學倫被質疑、赴中國的大學兼職有違法疑慮等。



台大校長遴委會、台大行政會議、管中閔本人等，高舉「大學自治」大旗，還要發動公民連署，對抗教育部的拔管，根本就是企圖轉移焦點，迴避校長遴委會失職、失察的責任，並掩蓋管中閔個人誠信所遭嚴重質疑。

高舉「大學自治」大旗，還要發動公民連署，對抗教育部的拔管，根本就是企圖轉移焦點，迴避校長遴委會失職、失察的責任，並掩蓋管中閔個人誠信所遭嚴重質疑。（資料照）

說穿了，一個被財閥加學閥把持的台大校長遴委會、一個被黑道幫派把持的鄉鎮民代表會，何殊？一個講大學自治，一個講地方自治，都想為所欲為，都不准別人干預，否則就是侵犯自治，揚言要奪回自治權。



黑道幫派可能真的不知道，自治必須依法規進行，但台大是頂尖大學，那些人都是高級知識分子，難道不知道自治應在法規內進行，而不是在法外或凌駕法規之上？大學自治不是少數人可為所欲為、無法無天的封閉象牙塔。



管中閔聲稱民進黨政府「吃銅吃鐵吃台大」，其實反而曝露他「煮熟的鴨子竟飛了」、「到口的肥肉竟吞不下去」的勢在必奪而不得心態。「見笑轉生氣」這句台語俗諺，差堪形容！

立法院司法、教育委員會30日聯席會議邀請教育部長吳茂昆列席，但吳茂昆請假未到場，多位國民黨立委直搗教育部長辦公室找人但撲空，教育部主秘朱楠賢（右一）婉轉表示會將立委意見轉達。（記者廖振輝攝）

藍軍立委昨天甚至衝進及佔領教育部長室，強逼「插管」、不准「拔管」，而一路挺管最力、一聞拔管就要抓狂的，包括「馬英九們」以及過去國民黨威權統治的媒體打手們，過去在黨國包山包海掌控各大學等文教體系下，最打壓民主、最反動的既得利益集團就是他們，現在卻開口閉口民主、大學自治，真的是不知反省、不知羞恥！



插管、拔管目前看來糾結難解，既然台大行政團隊要打行政訴訟官司，那就打吧，就看法官怎麼判。

一個解決方式就是，超脫於拔管、插管之外，台大校長遴委會負起失職責任總辭，由台大重新選出遴委會，脫離財閥加學閥的陰影，重啟校長遴選程序，包括管中閔等人都可參選，問題是：他們肯放手嗎？