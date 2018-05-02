胡，怎麼說》為一人、一管 政治上綱伊于胡底！

罷課、新五四、串連各校、政教分離、比北洋政府更惡、立即發台大校長聘書給管中閔...。



為了一人、一管，為了爭奪台大校長之位，台大自主聯盟及國民黨等應援政黨團體，竟然政治無限上綱，口號不擇、手段不擇、出口成髒，那也敢說是新五四？什麼碗糕政教分離？比什麼中國北洋政府？為了政治操作攻擊抹黑政府，就硬套亂栽，簡直低劣到不知所云。

台灣大學「自主聯盟」抗議教育部駁回校長遴選案結果，部分聲援群眾圍坐在繫滿黃絲帶的傅鐘下。（記者廖振輝攝）

為了政治目的，部分挺管人士甚至不惜以學生受教權為祭品，企圖號召罷教、罷課，根本就是自我作踐、自我玷污，也作賤、玷汙大學教育。



記得3年多前馬英九當政時，企圖強推以中國文化洗腦的「黑箱課綱」嗎？那時參與草擬及審訂的馬用學者，這次又是台大自主盟發動抗議及各校響應的要角。



國民黨及新黨不但一路挺管、護管，更是台大自主盟的「應援團」，國民黨除了立委黨團屢屢大動作，還透過各地議員聲援，製造抗議拔管遍地開花假象，但台大校長之爭又干地方議員何事？

台大「自主聯盟」在台大傅鐘前抗議「拔管」，國民黨副主席郝龍斌也到場。除了立委屢屢大動作，國民黨還透過各地議員聲援，製造抗議拔管遍地開花假象。（記者廖振輝攝）

中國國台辦也介入，多次插花挺管，台大校長之爭是台灣內部事務，完全不干它屁事，中國卻指手畫腳，力挺管中閔，攻詰台灣政府。



以上種種，令人強烈質疑，這不是政治鬥爭、什麼才是政治鬥爭？這不但是政治鬥爭，而且是有國外勢力伺機介入操作的政治鬥爭！



台大校長之爭至今幾乎形成死結的禍源有二，一是學閥及財閥掌控的台大校長遴選委員會，嚴重失職失察（有故意之嫌）、不理各界及教育部質疑、不顧程序正義，執意包庇蔡董投管董、選出財、學兩閥的校長共同人選管中閔。



另一就是管中閔本人，他對涉違法兼職財團獨董、學倫質疑、涉違法赴中兼職等事關個人誠信及涉嫌違法的三大質疑，統統拒絕面對、完全不理會，只不時透過同溫層的親中統派特定媒體放話，一副管他什麼法規、什麼質疑，我說沒事就沒事，台大校長他志在必奪、非管莫屬，否則就是政治打壓。

管中閔對涉違法兼職財團獨董、學倫質疑、涉違法赴中兼職等事關個人誠信及涉嫌違法的三大質疑，統統拒絕面對，管他什麼法規、什麼質疑，我說沒事就沒事。（資料照，記者王藝菘攝）

死結並非不能活解，但要從源頭著手，被財閥加學閥把持、涉嫌故意失察失職的台大校長遴委會成員應總辭，擺爛卻厚顏不肯辭，就應予解散，台大重組以教授為主體的新遴委會，校長遴選一切照規矩來重新開始，依法規及校內規定進行真正的大學自治。



至於台大要與教育部打官司、論輸贏，也是解決途徑之一，但因訟纏必久，這是下策。



下策之下還有下下下策，就是自甘墮落被政治力綁架、打著大學自治旗號當做政治鬥爭工具，那台大沉淪就不伊于胡底！

自甘墮落被政治力綁架、打著大學自治旗號當做政治鬥爭工具，沉淪恐怕勢所難免。（記者廖振輝攝）