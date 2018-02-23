胡，怎麼說》爭議中「扶管」搶上任，才叫「德不配位」！

台大自主行動聯盟21日號召數十名台大師生、校友到凱道，要求政府尊重大學自治，在下週台大開學前，讓台大校長當選人管中閔上任。這個「扶管」搶上任場景，那不叫政治介入、什麼才叫政治介入？（資料照，記者黃耀徵攝）

接連兩天，為了扶「管爺」上任台大校長，先是前朝國民黨馬政府政務官一票，上街頭遊行到總統府抗議反「卡管」，接著前台大校長孫震、陳維昭、李嗣涔等一字排開，砲轟教育部長潘文忠及蔡英文總統。

他們批判的重點就是「政治介入」卡管，還稱這是校園民主最黑暗時刻，但是，看到以上兩個「扶管」搶上任場景，那不叫政治介入、什麼才叫政治介入？他們不是都在自打嘴巴嗎？

前國防部長、台大前校長孫震批判「政治介入」卡管，還稱這是校園民主最黑暗時刻。但是在國民黨統治時代，黨國掌控教育、黨組織就設在大學裡，何曾有過校園民主、校園自治？（資料照，記者吳柏軒攝）

要論什麼時候才是校園民主最黑暗的時刻，那些曾受「黨國」栽培，喝過國民黨奶水的前朝高官、前校長們，自己應該最清楚了，在國民黨統治時代，黨國掌控教育、黨組織就設在大學裡，何曾有過校園民主、校園自治？他們身在黑中不知黑、大都還享受過黨國控制之利益，現在卻侈談校園民主、自治，對當年事全無反省及愧色，還知道恥字嗎？

要敘明的是，國民黨政權當年那麼幹，絕對不是現在的政府也能那麼幹，否則，台灣的民主豈不只是空洞口號？

在管中閔（見圖）任台大校長的爭議未釐清前，就急急「扶管」搶上任，好像怕煮熟的鴨子飛掉，那才真的是「德不配位」！（資料照，記者王藝菘攝）

問題應回歸到管爺任台大校長的兩大爭議，一是在競選台大校長時未揭露兼任財團獨董、而該財團副董事長為遴選委員之一，有利益衝突問題，另一是論文被指疑涉抄襲，這是學術倫理問題。這兩個爭議都必須回歸大學自治、校園民主的原則尋求解決。多位台大教授主張召開校務會議，以更大的校園民主、透過理性討論思辯，相信人才濟濟、全台首學的台大，有足夠智慧及能力找出解決之道。

在爭議未釐清前，在質疑未澄清前，就急急「扶管」搶上任，好像怕煮熟的鴨子飛掉，那才真的是「德不配位」！

由各校學生代表組成的「反對高教中資化陣線」上月29日赴台大校門口前召開記者會，表達在未充分揭露遴選資訊之前，反對聘任管中閔為台大校長。（資料照，記者張嘉明攝）