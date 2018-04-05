博硯「說」法》選個校長這麼重要嗎？不能說，這是秘密

學術交流不能說全盤不好，但不能說的秘密在於台灣人是被中國統戰的對象。在對岸的台灣學者總是有著比他們自己人的更好的待遇。擁有一個台灣教授的身分，才是遊走中國的最佳工具。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

近日台大校長遴選風波鬧得沸沸揚揚，法律圈突然出現一堆《大學法》專家對《大學法》做出「獨到」的解讀，外加一堆莫名其妙的故事出現，例如，中國醫藥大學某教授說，希特勒從未把手伸進柏林大學（這裡的柏林大學指的應該是柏林洪堡大學），藉此來諷刺我們的教育部。

筆者畢業於柏林洪堡大學，很抱歉，敝母校在納粹執政期間是有段難堪的歷史的，大量猶太裔與反納粹學生離開，包括愛因斯坦出走，這段歷史無法抹滅。而對於《大學法》的解讀各家都有，甚至還有律師指稱，教育部遲遲不聘任管中閔擔任校長的行為，已經違反刑法第130條規定。這條規定是：「 公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

不過，令人感到好奇的是，這個律師是怎麼推出災害這個結果的？當然，這裡有個部分多方解讀不同，也就是《大學法》第9條第1項的規定：當中「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。」這個所謂的「聘任之」，教育部或是這個學校所屬的地方政府有沒有權限再審查？

在這個案例中，我認為是有。有學者認為沒有，這點我尊重。但我的理由是，如果遴選出一個沒有資格的人，還要准許他當校長嗎？換言之，遴選委員會亂選，教育部就放著不管嗎？不過，在這裡教育部確實不該對於人選的好壞做審查，這是遴選委員會的責任，教育部只要確定這個遴選過程是合法的就好，法律上，這叫做「合法性審查」。

所以，這次的台大校長遴選風波中，管中閔教授被檢舉有關學術倫理或是違法兼職的問題，和校長遴選沒有直接關係，有直接關係的是被指稱在遴選過程中，有委員沒有迴避，以及資料沒有完全陳述的問題。而這個遴選過程中的問題，是教育部應該要去調查的，若沒有證據去證明遴選委員有所偏頗，說真的，教育部沒有理由去審查個人的品行。

這次的台大校長遴選風波中，管中閔教授被檢舉有關學術倫理或是違法兼職的問題，和校長遴選沒有直接關係，有直接關係的是被指稱在遴選過程中，有委員沒有迴避，以及資料沒有完全陳述的問題。（記者羅沛德攝）

但這是不是意味著兼職問題或是學術倫理的問題就不處理呢？不是的。只是這個部分與校長遴選沒有直接關係，但是卻和大學教授的基本要求有關連，這個部分則應另外調查，尤其中研院日前又爆發研究造假的風波，此前台大校長楊泮池也是因為學術倫理遭到質疑而婉拒連任，這就不可能不處理，如果檢舉內容屬實，而台大卻選出這樣的校長，對台大而言只會是一個危機。

不過，在兼職的問題上，不管是依據法律或是台大的聘約規定，對於兼職都有其規範，很明顯的，如果在外有專職的事實，就違反聘約且情節重大，但兼職卻有些模糊不清的狀況出現。就以管中閔赴廈門大學兼課的例子來看，以筆者這幾年前往中國交流的經驗，與其說是兼課，我傾向認為就如其所說是去幾次演講，但是，中國的學校將其包裝在課程內，甚至授予兼課教師等聘書，也是有可能的，這點確實是一個灰色地帶。

學術交流不能說全盤不好，但不能說的秘密在於台灣人是被中國統戰的對象。在對岸的台灣學者總是有著比他們自己人的更好的待遇。擁有一個台灣教授的身分，才是遊走中國的最佳工具。多家媒體宣稱，中國要挖走我們多少學者云云。我們不妨看看，除了已經退休或在台灣根本沒有機會找到教職的新人外，有哪些年屆中壯年且有學術前途，甚至未來有可能會成為學門召集人的學者會放下台灣的一切，到中國去當高級的打工仔。當人在台灣，又有大好機會成為學術權力核心中的一環，將來就有可能是資源分配者，但到了對岸，再有學術成就也不過就是個被請來的外人，甚至也不會有外國人的待遇。

很多人在抱怨台灣的學術環境變差，事實上，這些抱怨的人從歐美回國時就應該知道台灣的環境就是如此，還願意回來，除了薪水之外一定還有更多吸引人的地方。以這次中研院發生偽造研究成果風波的陳慶士教授為例，在美國的研究經費如此之多，中研院卻還可以在2014年邀其返國服務，與其說是以所學報效國家，倒不如說這當中有些不能說的吸引力吧！

台灣是個很特殊的地方，在很多國家不會有爭議的問題，在台灣都有。例如，選大學校長。在國外，要像台灣這樣從私立吵到國立的狀況還真的不多。日前政大徐世榮教授於臉書上指稱，系上要聘人竟然需要政治大學校長同意，否則就沒有辦法聘用。這種傳言在很多學校都有，而這種行為也顯然有礙學術自由，不過，這也意謂著為何大家都想選校長。

另外一個不能說的秘密則是，有心遊走兩岸學術圈的人，一旦當選校長後，在對岸的所受到的待遇難道不會水漲船高嗎？大家心裡有數。