胡，怎麼說》兩個抓狂、兩面抓狂，一條斷層線擴大裂開...

台灣最近出現兩件令不少人「抓狂」的事件，無論正面、反面都有人反應有如「抓狂」，「兩個抓狂」事件，一是反年改800暴力攻擊，另一是挺管、拔管之爭。



先談「挺管及拔管」事件，有人一路挺管到底，一聞拔管馬上就抓狂，把種種「千古大罪」罪名，丟向決定不聘任管中閔為台大校長的教育部及部長吳茂昆，蔡英文政府當然也中箭。

「挺管及拔管」正好是兩個極端，有人一路挺管到底，一聞拔管馬上抓狂，另一類正好相反，為了遲遲不拔管也氣到抓狂。（資料照，記者王藝菘攝）



有人則反是，先前為了教育部遲遲不拔管、不快刀斬亂麻駁回管中閔的任命案，也幾乎要抓狂的大罵教育部、前任部長潘文忠及現任吳茂昆，蔡英文政府連帶遭殃被罵透透。



再談反年改800暴力攻擊警察、記者、嚴重滋擾兒童醫院事件，力挺年金改革的人看到他們在街頭囂張，簡直憤怒的要抓狂，大罵反年改800暴徒，以及給又再給他們路權的台北市府。



另有人則認為反年改800的暴力行為「可以理解」、「官逼民反」，他們反對改革、批蔡政府不該砍退休軍公教年金；有人則譴責暴力只輕輕點到，卻抓狂式的把矛頭指向蔡政府痛批。

反年改八百壯士上街集會強攻立法院大門和警方爆發衝突，很多人氣得抓狂、要求嚴懲，也還有人不顧一切力挺。（資料照，記者廖振輝攝）



以上兩個事件都是這也有人要抓狂、那也有人要抓狂，正面有人要抓狂、反面也有人要抓狂。他們當然都各有抓狂的「理由」，尤其反改革者把無理當理由，又一再重複，這裡不想再談理由，只看立場及反應，反正就是兩面都有人要抓狂。



觀察媒體及網路上較極端的意見，可以發現一聞拔管就抓狂大罵者、認同反年改800暴力攻擊可理解，蔡政府應負責者，兩者的重疊性、相關性都很高；而不拔管就要抓狂、主張嚴懲反年改800施暴的那些人，也有部分重疊及相關。



從以上所述兩個抓狂、兩面抓狂的重疊及相關，可以看到一條沿著終統、反統分界的斷層線正擴大裂開....。