胡，怎麼說》管爺、林氏璧，差很大；奇怪耶...台大！

孔祥琪（林氏璧）經營商業部落客營利賺錢，違反公務員服務法而被懲處。圖為「林氏璧和美狐團三狐的小天地」網頁。（擷自網站）

台大醫院醫師孔祥琪經營「林氏璧」部落客營利遭舉發，被記過，並已自行離職；台大教授管中閔曾兼任台灣大公司獨董，且在競選台大校長時未揭露此資訊，以及涉違學術倫理兩大爭議未解前，一些政、學、媒卻急著「拱管」搶上任。管爺、林氏璧，怎麼待遇差那麼大？奇怪耶...你（台大）！

孔祥琪（林氏璧）經營商業部落客營利賺錢，違反公務員服務法而被懲處，管爺兼台灣大獨董，參與公司決策，難道不是一種商業行為？依台灣大前年年報，獨董年薪500萬到1000萬元，管爺也是在營利賺錢啊！平平都是商業營利賺很大，為何一個被罰而自行出局、一個卻可高升校長？

台大教授管中閔曾兼任台灣大公司獨董，且在競選台大校長時未揭露此資訊，以及涉違學術倫理兩大爭議未解前，一些政、學、媒卻急著「拱管」搶上任。（資料照，記者王藝菘攝）

難道台大也有一個中國封建時代的潛規則-「八議」，權貴集團中人違法是否懲處，可以議親、議貴...等八種背景、靠山而免罰？那豈不就是罰不上大牌教授？豈不就是有親貴背景、靠山關係，即使涉違規、違學倫等爭議也沒關係嗎？

在此不是要聲援林氏璧，他違反法令規定，該怎麼辦就怎麼辦，不過，台大對管爺卻好像是另一種標準，要質疑的是雙重標準問題。

知名旅遊部落客林氏璧發聲明說明是醫師一事。（擷自臉書）

據報導，台大教授兼任各上市櫃公司獨董的高達140人，獨董在台大勢力不可謂不大，但是，標準也應一致才是。

至於台大校長要什麼樣的人擔任，是清望風骨、學術地位崇高者？或是政商關係佳、爭預算及募款能力強者？都應由台大自己決定。不過，必須先把規章訂的清清楚楚，不要像這次遴選過程，搞出一池渾水灰溜溜，那對全台首學台大，真的是傷很大。

台灣大學校園。（資料照，記者廖振輝攝）

台大的歸台大，既然講大學自主，就應由台大校務會議釐清校長遴選過程的問題與爭議。一邊用政治力施壓教育部、強拱管爺上任，一邊又大罵政治力介入卡管，那樣不但沒格調，反而自曝拱管插旗台大背後的政治意圖。