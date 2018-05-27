一路向南》以民主價值力抗中國「銳實力」：最遙遠的新南向模範生紐西蘭

紐西蘭力主南太平洋非軍事化，而紐西蘭更是在台灣部分南太島嶼邦交國都設有大使館或援助機構，中共要挖台灣南太平洋的邦交，不能不考慮紐西蘭與澳洲兩國的態度，台灣長期與紐澳民間交流頻繁，新南向正是時候深化紐澳兩國的戰略合作關係。

陳彥霖／朱拉隆功大學東南亞研究所 教育部新南向留學獎學金

南太平洋一角，低調的島國「紐西蘭」，在人權民主的保障極為突出，也鄰近區域大國「澳大利亞」，紐西蘭堪稱是低調的模範生，也希望在國際上被看見，卻總是被認為是澳洲的一部分，紐西蘭擁有天然壯闊美景，以及近年發展影視特效，讓電影《魔戒》、《哈比人》等，都選擇在紐西蘭拍攝製作。

紐西蘭遺世獨立，擁有480萬人口，經常困擾總被認為是澳洲人，而包括台灣很多人，甚至不會分辨「紐西蘭、澳洲」是兩個不同的主權國家，總是將紐西蘭誤認澳洲，或認為紐澳同屬一國，每次總理出訪或大選，紐國媒體更會特別回顧西方國家如何報導紐西蘭，與台灣渴望被世界接納，何其相似。

紐西蘭是新南向政策的目標18國之一，也是當中地理距離最遙遠的國家，台紐直線距離超過9000公里，兩國卻有長遠的聯繫，除了台灣原住民族及紐西蘭毛利族群，台紐更是少數簽有自由貿易協定（FTA）的西方國家之一。

紐國2017年9月舉行大選，選後少數黨談判籌組聯合政府，最大在野黨「工黨」（Labour Party）由年僅37歲女黨魁阿爾登（Jacinda Ardern）出任總理，創下紐國1856年至今，最年輕的總理紀錄，亞登總理更是力行民主平權，不僅當選前後都力挺同志權益，更在大英國協領袖會議，直接穿上傳統毛利斗篷，覲見紐國的名義元首，英國女王伊莉莎白二世，把毛利文化穿上國際。

紐西蘭總理亞登穿上毛利傳統斗篷，與英國女王會面，引起國際關注。（AP）

紐西蘭對於人權價值的捍衛，更走在世界前端，早在一百多年前就賦予女性投票權（1893年），在2013年，紐西蘭更成為亞太第一個同性婚姻合法國家，此前，紐西蘭政治人物出櫃坦承同志身分已經不是新聞，更有跨性別人士擔任國會議員。

紐國是直接以行動支持性別平權，2018年2月，在奧克蘭舉行的紐西蘭同志遊行，女總理亞登更直接參加遊行，創下總理紐國總理直接參加同志遊行的紀錄，亞登也在2013年時投票支持紐國同性婚姻合法，並獲得通過。

女總理亞登，在競選期間接受訪問時，主持人詢問若擔任總理可否請假生產，讓亞登直斥要求女性直到2017年，還要在職場回答這類問題，讓人「不能接受」，直接反擊性別歧視贏得掌聲，而亞登總理更在2018年1月宣布懷孕，將會直接請產假，將國事交由副總理代理，成為全球少數在任期間進入產房的國家領袖。

紐西蘭為了「非核家園」 不惜與美國翻臉 紐西蘭更堅持環保永續價值，為了「非核家園」價值，紐西蘭更不惜犧牲和美國的軍事同盟關係，自1980年代，紐西蘭便立法禁止包括領海在內，出現任何的核子設施，由於美國軍艦不願報告是否配有核子武器，紐西蘭不顧美國壓力，直接禁止美國軍艦進入其領海，美國直接停止紐美澳軍事同盟（ANZUS）的承諾，意即紐西蘭若遭受攻擊，美國不再負有條約義務進行協防。

紐美關係自此進入數十年低盪，美國僅稱紐西蘭為「朋友」（Friend），而非盟友（Ally），直到中國勢力逐漸擴大，美國才停止施壓紐西蘭放棄無核政策，轉而提升紐美關係，也防堵中國勢力投射南太平洋。 紐西蘭也不只因為無核政策向美國抗議，更一度和法國面臨斷交邊緣，冷戰時期的核武競賽，紐西蘭國內反核聲浪高漲，法國卻在南太平洋進行核試，紐國綠色和平組織探測船在奧克蘭海港準備出海，卻遭法國特務裝置炸彈擊沉，引發兩國外交衝突。

2018年2月，在奧克蘭舉行的紐西蘭同志遊行，女總理亞登更直接參加遊行，創下總理紐國總理直接參加同志遊行的紀錄。（Maria Bumanglag,www.gayexpress.co.nz/）

紐西蘭相較澳洲，更重視原住民「毛利人」（Maoli）權益，紐西蘭「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi），被視為立國重要條約，等同憲制地位，保障毛利原住民權利，進而影響紐西蘭至今，所有對外條約協定，都要檢視是否違反懷唐伊條約精神，而紐西蘭同為發起成員的TPP（現已改為CPTPP「跨太平洋夥伴全面進展協定），其中針對自然資源開放，更引起紐國民眾抗議。 紐西蘭與台灣更是少數簽有自由貿易協定（FTA）的國家，其中更有「原住民專章」，亦是根據懷唐伊條約精神，紐西蘭法律及條約，也都會經過法律檢視，確認沒有損害原住民毛利人傳統權益，台紐在影視、原住民、當代藝術更有機會持續發展更多合作機會。

只是，許多世界地圖直接忽略紐西蘭，紐國消失在世界地圖，更引起亞登總理拍片反諷，包括近480萬紐西蘭人，渴望被世界看見，紐西蘭的地緣位置，注定讓這個遠離世界衝突熱點的小國，長期享有寧靜的和平，近年卻在中國崛起投射的影響力，開始需要回應世界變動。

中國因素：「銳實力」投射紐西蘭

基督城坎特伯雷大學教授布萊迪（Anne-Marie Brady）發表論文，以紐西蘭為例，詳述習近平政府如何透過「統一戰線」（United Front）對於外國政府進行滲透，例如紐西蘭前任執政黨「國家黨」（National Party）收受中方大筆政治捐獻，紐國政治人物及家屬被委任進入中資公司董事局，以換取紐國議員在國會支持中國利益，她表示，紐澳兩國正成為中國嘗試投射其影響力的西方國家，而紐西蘭更是當中的關鍵實驗場域，亦即若紐西蘭屈從中國，更可能敲響其他西方國家的民主危機，布萊迪教授在發表該篇論文後，辦公室收到警告信，基督城家中更遭闖入，卻只失竊筆電、手機等資訊設備，財務完全沒有損失，懷疑是政治威脅，紐西蘭總理亞登更下令安全機構介入調查。

紐西蘭2017年大選，爆出華裔國會議員楊健，曾在中國解放軍接受情報訓練至少15年，卻沒有相關申報引起譁然，雖然紐西蘭最終因為籌組聯合政府，由在野黨「工黨」再次取得執政權，布萊迪教授更投書直言，工黨聯合政府漠視中國透過經濟對紐西蘭進行統戰，呼籲紐國立法禁止相關行動，捍衛紐西蘭主權及價值觀。

在中國近年對全球的權力投射下，與台灣有邦交的南太平洋更是首當其衝，除了金援籠絡，中國近期更傳出有意在南太島國萬那杜設立軍事基地，引起紐澳兩國關注，紐西蘭力主南太平洋非軍事化，而紐西蘭更是在台灣部分南太島嶼邦交國都設有大使館或援助機構，中共要挖台灣南太平洋的邦交，不能不考慮紐西蘭與澳洲兩國的態度，台灣長期與紐澳民間交流頻繁，新南向正是時候深化紐澳兩國的戰略合作關係。《經濟學人》雜誌製作的全球「民主指數」（Democracy Index），紐西蘭排名超越澳洲，列於世界第4，亞太第1。

美國前國務卿希拉蕊2018年5月初於紐西蘭第一大城奧克蘭發表演講，曾任紐西蘭首位女總理的希普利代表歡迎。 （http://www.stuff.co.nz/）

美國前國務卿暨總統參選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）近期訪問紐西蘭，盛讚紐西蘭在民主及經濟的雙重成就，在近年亞洲乃至全球的民主逆流之下，更顯難得，希拉蕊更提到，近年中國「銳實力」全球投射，紐西蘭或許會是提供全球應對中國的一個選項。

2016年初，我曾有機會訪問紐西蘭國會議員，議員助理帶領我穿越別名「蜂巢」（Beehive）的紐西蘭國會大廈，圓弧建築直通紐國的權力中樞，當時「綠黨」議員（現已就任紐國部長）、「工黨」、「毛利黨」議員，都有台灣經驗，在訪問中，都向我表示會支持台灣以民主方式決定國家前途，民主也是紐西蘭核心價值觀，紐西蘭為了捍衛價值，擁有連美國都敢得罪的決心，能否透過開放民主制度，力抗中國壓力，提升全世界的民主信心，在中國利益及民主價值的選擇之下，這個堅持核心價值超過百年的美麗小國，相信很快就會給世界一個答案。