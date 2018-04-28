一路向南》從零到一，其實南向並不難

台灣也需要產業發展與人才，但有人出去能提供機會讓人進來。這樣的國際交流才有助於擦出不一樣的火花。如果你有夢想，菲律賓會是很好的第一站。

王修駿／愛思教育創辦人、菲律賓台灣工商總會秘書長

根據聯合國2018年世界幸福報告，台灣排名第26為東亞之冠，排名甚至在日本、韓國之前。而我所在的菲律賓在全球156個國家中，排名第71名。常常有人問我，為什麼選擇菲律賓？有時我也會問自己，為什麼要一個人跑到菲律賓創業？從東亞最幸福的地方－台灣－也是我的家，跑到一個大家印象當中治安不佳、髒亂無序的開發中國家菲律賓。

當你對一件事情說好的時候 你就擁抱了可能性 －《沒問題先生》

退伍後，在中原大學創新創業課程中，知道有許多韓國人和日本人選擇去菲律賓學英文，老師順道問我要不要去菲律賓考察看看，並給了我一張名片，請我和某位老闆聯絡。考察結束後，這位老闆問我要不要到馬尼拉負責飲料連鎖的加盟事業？一個地址和一張機票，甫退伍的我沒有任何工作經驗、更別提在飲料店工作的經驗、大學指考英文只有三分，但就這樣硬著頭皮來到馬尼拉。從訓練員工煮茶開始到做飲料、設計整個作業流程SOP、規劃促銷活動進而到算帳、倉儲管理、加盟招商....。一路走來很幸運的是珍珠奶茶在菲律賓正開始風行，加上公司的策略正確，兩年內共展了十七間分店，包含行銷、店面、加盟管理在內大概有20名員工。回想起來，能有這樣的機會是很幸運的事，從助理的工作開始踏入職場到正式獨立營運事業，從管理和經營的角度來看待事業以及工作。

其實，當初如果給自己一些理由，例如我的英文這麼爛，過去要怎麼生活？人生地不熟、治安聽說不太好？人在異鄉舉目無親，老闆薪水也沒給多少，去菲律賓幹嘛？也許就此退縮了，但我終究還是鼓起勇氣來了，而在菲律賓約7年的時間裡，我每天都想要回台灣。

當時經營飲料品牌參加當地美食街活動，擺設飲料攤位。（圖：作者提供）

回到原點

人生並不一定時時都握有選擇權，更多時候我們才是被選擇的一方。回想當時並非我主動選擇來到菲律賓，不過就是接受挑戰罷了！後來因為資策會的小校聯盟專案，讓我回到當初來到菲律賓的初衷。招聘菲律賓當地的教師到台灣偏鄉學校從事英文教學，同時我們也觀察到這兩年有越來越多的台灣人選擇到菲律賓工作。因此成立語言中心，除了支援台灣學校的遠距課程之外，也提供當地工作的海外華人學習英文的管道。

去年五月經營語言中心，當地的師資團隊及來自台灣佛光大學海外實習的學生。（圖：作者提供）

不過，事情一開始並沒有想像中順利，準備設立語言中心之前，我們的團隊也一度面臨解散的窘境。從家教派遣從頭開始經營，一直到去年五月才語言中心營運。位於市中心的教室租金、天性樂觀但缺乏紀律的菲律賓教師、繁雜冗長的會計與法律作業、同業的競爭、資金的準備與週轉，才是最嚴酷的考驗。所有的問題都必須立即找到解決方案。但隨著時間過去，慢慢也就站穩腳步。台灣陸續有學校洽談合作遠距課程，透過菲律賓的英語老師，協助台灣的學生提升英語聽說能力，不僅如此，去年也我們也配合台灣佛光大學的海外實習專案，提供更多年輕人透過海外實習，達到提升英語能力同時增廣視野的機會。今年更進一步開設華語專班，目標是在菲律賓推廣華語文學習。

與佛光大學合作前往當地高中舉辦華語文體驗課程。（圖：作者提供）

文化大不同

在菲律賓與台灣創業最大的不同之處，應該是文化差異和當地法規的挑戰。各國法規對於本土企業與勞工都有一定程度的保障，在菲律賓創業必須對於當地公司法、勞動法、稅法以及移民法規有相當程度的了解，此外，當地人看待工作的態度與生活文化都與台灣有著極大差異。對當地人來說，時間到了就下班天經地義，就算雇主多付加班費他還不一定願意加班。在工作態度上，也不若台灣人那樣嚴謹。菲律賓人很重視家庭，週日是他們家庭日，早上上教堂，下午則是家庭聚餐。我聽過很多來菲律邊工作或經商的朋友對於菲律賓人的生活態度與工作習性很不以為然，覺得他們好吃懶做又不認真，經常拿這裡的狀況台灣國內比較。但我必須說，馬尼拉說到底是別人的國家也是別人的家，所謂入境隨俗，我們應該要用尊重的心態來看待與我們不一樣的文化和價值觀。

有一次搭 Jeepney，看旁邊三輪車司機和朋友聊天聊得很開心，儘管知道他居住的環境不佳，一天收入頂多溫飽，多賺點錢就抽支煙、買顆糖。回頭再看看自己，不知道有多久沒開懷笑過；還有一次，我的員工在下午茶休息時間，開心地拿了張照片給我看，那是他的兩個女兒。再看看自己，年過30，又真正擁有了什麼？還沒出國時，總覺得所謂的成功大概只有一種出路：買車、買房、年薪百萬，到了不同的地方才了解，生命總是會自己找到出路，沒有誰比較好，誰比較不好，說穿了，都是選擇。

前往當地貧民區做華語教學及分享交流活動。（圖：作者提供）

台灣年輕人必須走出去

台灣社會即將邁入高齡化，內需市場太小，國際政治因素使然，確實，台灣環境是困難的，也因此我們更應該發揮海島國家冒險犯難的精神。「走出去」有兩個層面的意義：一是增廣自己的視野。每每回到台灣總是聽著周遭的朋友抱怨政府、抱怨環境，其實每個國家都有自己的問題，走出去後，才會真的知道我們的家園其實並不差。第二則是競爭的態度，每個人都想追求自由、追求更好的生活，但願不願意為了目標投入戰場，和其他國家競爭？

猶記得出國前老師的一席話：只要年輕人願意走出去，台灣就有救了！

當然，台灣也需要產業發展與人才，但有人出去能提供機會讓人進來。這樣的國際交流才有助於擦出不一樣的火花。如果你有夢想，我相信菲律賓會是很好的第一站：

如果你想開間餐廳，這邊的中式料理難吃又貴，服務也不怎麼樣，也許你可以過來看看！

如果你對教育有熱情，來這裡複製你的教育理念。因為菲律賓的英文教師是全世界人力成本最低的地方，同時當地的華文老師也相當缺乏，更別說其他專業項目的師資。

如果你想從事社會企業，這裡的貧富差距、貧窮、環境汙染，有太多太多可以發揮。

如果你想經營插畫家部落格，來菲律賓當個產業領航員吧。

如果你是舞者，你知道這裡好多人還在看電視MV學跳舞呢！

為什麼我認為菲律賓是很適合夢想的第一站？因為如果你成功了：

1. 你擁有菲律賓經驗，就更有信心前進東協其他市場！ 2. 菲律賓是英語系國家，你可以養兵進攻歐美市場！ 3. 你是台灣人，你會說中文，還可以回去打下中國市場！

就算闖了兩三年以失敗收場，但是，你的英語進步了、你擁有全世界最具潛力市場的工作經驗、你有跨文化管理及業務的能力、最重要的是，你的眼界開了！

當然，夢想的第一步首先就是面對困難，但技術性的問題需要的只是時間和經驗累積，如果你有夢想，請給自己一個離開台灣的機會！

台灣年輕人，來這邊寫下你人生的精彩故事吧！（圖：作者提供）