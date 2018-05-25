薇拉夫人的國際關係料理藝術》越南印度聯合軍演意圖阻止中國稱霸南海

越南雖然是台灣新南向政策的重要夥伴，但在南海問題上，台灣與越南曾爆發過幾次衝突，特別是2014中越南海衝突引爆對台商大規模攻擊，至今令人印象深刻。雖然越南軍事現代化仍在過渡的階段，當越南軍力努力提升到有能力反制中國的時候，同樣也有反制台灣的能力，未來中國對南海主權會更加強硬，外部勢力不斷協助南海周邊其他國家提升其外交及軍事力量，我國也應該小心外部威脅，並思考如何持續強化南海國土防衛，鞏固主權。

黃惠華

越印升級為「全面戰略夥伴關係」

越南印度關係久遠，印度是越南十大重要貿易夥伴之一，尤其是東協與印度簽署自由貿易協定以來，越南與印度雙邊貿易量不斷成長，印度向來認為越南為戰略夥伴關係，兩國一直都在軍事安全、金融、石油天然氣、科技、教育、文化、旅遊、民間交流等領域合作發展。加上越南印度在區域與國際問題上有著相互信任、理解與支持立場，越南一直希望進一步深化與他國合作夥伴的關係更長足的發展，特別是能夠對接印度東向政策（Act East Policy, AEP），印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「越南是印度東向政策的重要支柱」。這是雙方為建立全面戰略夥伴關係創造新的框架。

印度重視與越南的關係，莫迪外交政策第一是重振印度美國關係；第二是遏制中國強勢行為，因此印度特別注重與越南、印尼、新加坡及澳洲深化全面性合作關係。莫迪是一個謹慎現實主義者，其外交政策基於利益原則，國際合作建立在國際政治、經濟與軍事領域互利的基礎之上。印度駐越南大使帕瓦塔哈尼尼哈里什（Parvathaneni Harish）指出，「越南在印度東向政策中扮演重要地位，感謝越南在2015至2018年期間擔任東協與印度關係協調人的角色」。事實上，越南與印度發展雙邊關係重要一個關鍵是「東協-印度峰會」，這是推動雙邊關係進一步發展的重要動力。在過去的25年中，東協與印度關係在政治、外交、安全、經濟、文化等各個領域不斷強化，2012年東協與印度建立戰略夥伴關係，印度「東向政策」目標是印度與東協、亞太地區國家多邊合作促進國際整合的要素，而越南則是在印度東向政策扮演，東協與印度各領域，包括政治、文化、經濟及社會領域協調者的角色。可見印度與越南之間合作的重要性。

印度重視與越南的關係，莫迪外交政策第一是重振印度美國關係；第二是遏制中國強勢行為，因此印度特別注重與越南、印尼、新加坡及澳洲深化全面性合作關係。（http://nationalinterest.org/）

2017年是印度越南建交45週年暨兩國建立戰略合作夥伴關係10週年紀念，是兩國實施「全面戰略夥伴關係」的第一年。為落實雙邊全面戰略夥伴關係，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）親赴印度出席「東協-印度」建立對話關係25周年紀念峰會並與莫迪舉行會談表示，「這次訪問是確認越南印度在軍事安全、經濟、投資、旅遊、文化、教育與科學技術領域的合作領域關係，這是深化發展全面戰略夥伴關係的機會」。隨後，越南副總理兼外交部長范平明（Phạm Bình Minh）接見瓦塔哈尼尼哈里什大使時表示，「雙方高層會議及各種活動都在規畫之中，建議盡快簽署全面戰略夥伴關係計劃實行文件」。

為真正落實雙邊「全面戰略夥伴關係」，在外交上，2018年3月越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）赴印度訪問，並與印度簽署核能、農業合作及貿易等3份備忘錄。陳大光表示，「肯定印度的東向政策，且支持印度出任聯合國安理會常任理事國」。

在軍事上，2015年5月，越南與中國因南海爭議雙方關係惡化，越南與印度簽署「2015-2020年國防關係聯合願景聲明」，確定兩國在軍事領域的合作的未來發展方向，該聲明表示，軍事領域合作是越南與印度的戰略夥伴關係的基礎。聲明還提到新的合作模式、深化軍事交流、教育、軍事技術合作、參與聯合國維和行動及共同打擊海上跨國犯罪合作等。之後越印不斷積極進行官方高層代表團互訪、交流，進行聯合演習。

2018年3月越南國家主席陳大光赴印度訪問，並與印度簽署核能、農業合作及貿易等3份備忘錄。（www.latestly.com）

2016年莫迪訪問越南確定兩國為「全面戰略夥伴關係」，與此同時印度提供越南5億美元的信用貸款，印度提供越南超音速巡航導彈布拉莫斯（BrahMos）、印度國產「阿卡什」（Akash）地空飛彈系統及軍事相關訓練，如訓練越南飛行員駕駛蘇-30（Su-30）戰機，訓練越南海軍軍官操作潛艦等。2018年5月21至26日印度與越南在越南峴港舉行首次海上聯合軍事演習，印度海軍出動約900名軍事人員及最新裝備包括，匿蹤巡防艦「薩雅德里」號（INS Sahyadri）、反潛飛彈巡邏艦「格莫爾達」號（INS Kamorta）及補給艦「夏克提」號（INS Shakti）參加本次軍演。印度海軍發言人夏馬（Captain DK Sharma）表示，雙方海軍人員演習與交流並與越南政要互動。由於軍事領域合作對兩國都至關重要，印度國防部長西塔拉曼（Nirmala Sitaraman）將於6月訪問越南，年底越南國防部高層也將回訪印度，進一步加強雙邊軍事關係。

發展反介入戰略「抗中」

越南約有50萬名兵力，是世界上十大軍隊之一。其軍備來源主要是國外採購，並拓展軍備來源多元化管道。越南武器採購向來是巨大的投資，據統計，2013年越南的軍費達37.8億美元，2017年達49.2億美元，增幅30％。除了俄羅斯、烏克蘭外，越南的武器採購還延伸到白俄羅斯、歐盟、美國、加拿大、以色列、印度等國家。值得注意的是，美國前總統歐巴馬時期已放寬冷戰時期的武器禁運限制，表示願意出售「非致命性」武器給越南。2017年美國總統川普訪問越南，建議越南購買美國的軍事裝備、飛機與飛彈等，可以說是一大突破。2017年印越雙方就採購「阿卡什」（Akash）地空飛彈系統進行磋商，越南期望獲得阿卡什系統，透過建立聯合生產獲得技術。

為了維護國家安全，越南加大採購力度，加速海軍事現代化建設，強化航空及電子作戰能力。越南採購俄羅斯基洛級潛艦（Kilo class）、荷蘭西格瑪級輕型護衛艦（Sigma-class corvette）、蘇-30MK2戰機等。這些潛艇將用於海上偵察和巡邏、反潛及反艦任務。越南海軍下轄4個沿海軍區，總兵力約5萬人，擁有各型作戰艦艇120餘艘。越南在中央及南部基地部署部署SS-N-26寶石（Yakhont）反艦飛彈、獵豹級護衛艦（Gepard-class frigate），此外日本提供越南六艘邏艇，用以監視中國南海行動。

目前越南空軍擁有24架蘇－30MK2B多用途戰鬥機及12架蘇－27SK/UBK。這些戰機的作戰半徑覆蓋所有越南與中國有爭議的島礁。其中最為精銳的越南空軍部隊第370航空師，配備蘇－30戰機。該師配備這種先進戰機的第935團部署在位於胡志明市郊區空軍基地。胡志明市距離麻六甲海峽1124公里，越空軍蘇－30戰機作戰半徑主要是覆蓋整個南海。越南空軍940戰鬥機聯隊配備蘇-27戰鬥機，其基地位在距離中國海南省只有500公里之處。蘇－30飛行能力4.5小時可達3000公里作戰半徑。蘇－27作戰半徑高高度時為1700公里，低高度時為500公里。萬一越中爆發海上衝突，這些戰機將可在第一時間內到達爭議海域，這對於經常在南海活動的中國船艦以及解放軍南海艦隊將會是一大威脅。

為了維護國家安全，越南加大採購力度，加速海軍事現代化建設，強化航空及電子作戰能力。越南採購俄羅斯基洛級潛艦、荷蘭西格瑪級輕型護衛艦（圖）、蘇-30MK2戰機等。（GlobalSecurity.org）

近年來中國崛起，不斷加強軍事力量，甚至將南海視為其核心利益，讓其他周邊國家備感威脅。對越南而言，南海的能源與漁獲資源是主要經濟來源，為了避免中國主宰整個南海，越南積極投入大量資源，以確保國家利益。

越南試圖發展自己的「反介入」戰略（Anti-access strategy）抗中的意圖相當明顯，所謂「反介入」是指，一旦越南與中國爆發衝突，在各國支援之下，能有效嚇阻中國以軍事解決南海爭端，因此「基洛級」潛艦就成為關鍵性軍備。越南國防部計畫成立潛艦部隊是建立在六艘基洛級潛艦基礎上，若再加上蘇-30，將有助於提升越軍海上投射能力及反介入能力。

小心外部威脅

越南雖然是台灣新南向政策的重要夥伴，但在南海問題上，台灣與越南曾爆發過幾次衝突，特別是2014中越南海衝突引爆對台商大規模攻擊，至今令人印象深刻。雖然越南軍事現代化仍在過渡的階段，當越南軍力努力提升到有能力反制中國的時候，同樣也有反制台灣的能力，未來中國對南海主權會更加強硬，外部勢力不斷協助南海周邊其他國家提升其外交及軍事力量，我國也應該小心外部威脅，並思考如何持續強化南海國土防衛，鞏固主權。