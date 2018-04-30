薇拉夫人的國際關係料理藝術》「莫迪與習近平會談」：中國印度關係比美國北韓關係更危險

中國期望印度在「一帶一路」框架之下長期合作，始終沒能得到印度的正面回應，印度選擇在「印太戰略」框架下與中國展開競爭，與美國合作，雖然印度同樣可以從中國政策中獲益，但由於中國與印度之間的矛盾，更加令人不安，更具破壞性，從長遠來看，印中關係比美國與北韓之間的口水戰還要危險。

黃惠華

2018年4月27日，印度總理莫迪（Narendra Modi）抵達中國武漢與中國國家主席習近平舉行非正式會晤，雙方就中印關係、國際與地區問題交換意見。中共外交部長王毅透露，「習近平及莫迪圍繞當今世界百年未有之大變局作戰略溝通」。

關於中印關係，習近平指出：「中印關係要穩定、要發展，基礎是互信要把握好三個關鍵點：第一，中印應該是好鄰居、好朋友，要將彼此視為世界力量對比變化中的積極因素，當作自身實現發展夢想的合作夥伴。第二，中印兩國的發展壯大是大勢所趨，對彼此是重要機遇。第三，中印都奉行獨立自主的外交政策，要本著積極、開放、包容的心態，正確分析和看待彼此意圖。中印兩國在國際事務中許多理念相近。中方在處理大國關係時，堅持戰略自主，堅持不衝突不對抗，堅持推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係」。

莫迪表示，「作為擁有26億人口的兩個最大的發展中國家、兩個龐大的新興市場經濟體，印中是世界的穩定因素，兩國的發展對世界有重要影響，對廣大發展中國傢俱有積極意義。在21世紀，印中要攜手為和平、穩定與繁榮的亞洲和世界作出更大貢獻。印中要保持高層戰略溝通。我們對發展印中關係有共同理念、共同決心、共同願景，雙方要加強接觸，加強合作，增進相互理解和相互信任，妥善處理和管控分歧，促進民間友好，將兩國關係提升到新水準。印度堅定奉行獨立的外交政策，支持全球化，支持維護多邊體系，支持國際關係民主化。印方願同中方攜手促進廣大發展中國家共同利益」。

4月27日，印度總理莫迪抵達中國武漢與中國國家主席習近平舉行非正式會晤，雙方就中印關係、國際與地區問題交換意見。（REUTERS）

由於印度中國長期存在領土爭端，懸而未決，是印度中國外交關係幾十年來不穩定的因素之一，中國印度之間的對抗更具危險性，比與川普金正恩會談更值得關注的議題。

「習莫會」談什麼？

一、合作

印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）指出，「莫迪與習近平討論議題包括，打擊恐怖主義、氣候變遷、經貿、科技、電影合作及發展中印關係，以建立一個強大的亞洲。兩位領袖強調，維護中印邊境地區的和平非常重要，因此兩人決定將向各自的軍隊發布戰略指導原則，要求雙方軍隊加強溝通，建立互信與瞭解。兩人也同意著手在阿富汗推動中印聯合經濟計畫制訂合作模式」。

印度與中國的總體目標是打擊恐怖組織羅興亞團結組織（RSO），這是在巴基斯坦境內的伊斯蘭教極端組織，例如，聖戰者黨（Hizb-ul-Muja-hideen）、阿拉干羅興亞民族組織（ARNO）等。羅興亞組織分布在今天的緬甸若開邦，是緬甸最西邊靠印度洋的地區，與孟加拉相接，2016至2017年間若開邦北部爆發衝突，這是「若開羅興亞救世軍叛亂分子」與緬甸安全部隊之間的衝突。由於這區域是中國一帶一路區域，值得注意的是，中國在該區投資約890億美元，其中包括計畫為孟加拉、印度、緬甸興建交通基礎設施，未來考慮搭建高速鐵路連接新德里－孟買－欽奈－加爾各答。中印兩國都是高度能源依賴國，需要安全運輸路線，此外，如何安全確保貨物運往亞洲與非洲市場，對印度來說也非常重要。

2014年習近平訪問印度承諾未來5年對印度投資約200億美元，主要投資項目包括農業、食品工業、資訊技術等領域。2015年莫迪與中國國務院總理李克強會晤，簽署了24項涵蓋鐵路、礦業、航天等合作文件，金額超過100億美元。李克強與莫迪會晤時強調，「中印推進雙方戰略合作和共同發展上，推動形成真正的亞洲世紀。中印兩國相互發展基礎建設、推進孟加拉、中國、印度、緬甸經濟走廊建設，推動區域經濟發展」。由於中國在南亞地區建設基礎設施，未來印度若也想建設一條經由中國到俄羅斯、中亞國家的鐵路，印度也需要尋求中國的合作與協助。

由於中國在南亞地區建設基礎設施，未來印度若也想建設一條經由中國到俄羅斯、中亞國家的鐵路，印度也需要尋求中國的合作與協助。（http://www.india.com）

二、緩和衝突緊張情勢

1947年印度獨立，西藏併入中華人民共和國成為自治區之後，中國與印度經常在邊界問題爆發衝突。中國與印度不但嚴詞批評對方，更在爭議地區使用武力威脅對方。尤其是，2017年6月中國在不丹邊界「洞朗地區」（Doklam）修路，中國稱洞朗是中國領土，嚴厲警告印度「糾正錯誤」，要求印度無條件撤軍。習近平更在7月中國人民解放軍90周年紀念活動上誓言，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。2017年8月3日中國外交部向印度喊話要求印度「立即把非法越界人員撤回到邊界線印方一側」。中國國防部提醒，「中方的善意不是沒有原則，克制不是沒有底線。印方要打消任何以拖待變的幻想」。

為此，解放軍在西藏高原地區進行軍事演習，動用大炮及火箭炮進行射擊等多種實彈演練。這是中國警告印度，即使戰爭不是首選，也會軍事手段來解決問題。

印度反擊表示只是守衞盟國領土，拒絕單邊撤軍，堅持和平解決問題。當時印度外交部長蘇希瑪史瓦拉吉（Sushma Swaraj）向中表態：「我們已經做好任何開戰的準備，但是眼下，動武並非首要目標，溝通協商仍是唯一的解決方法。」另一方面，為了對抗中國，印度軍方要求增加軍費，2018印度軍事預算約為599億美元，相較於2017年460億美元還要高出許多，預算支出重點將用於中印邊境及提升位於通過麻六甲海峽進入南海的關鍵海上通道，安達曼－尼科巴群島的軍事能力，以監視中國在印度洋活動。印度一直擔心中國可能繞過尼泊爾或緬甸襲擊印度，在北部地區可能抵擋不住解放軍的優勢，這促使印度更加關注南邊防禦，這就是為何印度需要增加軍費強化海上軍力的意涵。

1947年印度獨立，西藏併入中華人民共和國成為自治區之後，中國與印度經常在邊界問題爆發衝突。（AFP）

中國與印度同屬核武軍事大國，印度軍力約120萬，中國擁有200萬大軍，雖然兩國局部性的領土衝突不至於升級到全面性的核武戰爭，但中國擁有為數不少的東風型短程彈道飛彈（DF-11, DF-15, DF-21），印度新德里距離中國西藏邊界只有350公里，部署在新疆與西藏飛彈射程範圍即可擊中印度北部任何目標。另一方面，印度缺乏反飛彈防禦系統，也沒有摧毀敵方飛彈發射裝置設備，是否有本錢與中國展開戰爭，是一大問號。

而印度中國戰爭最可能發生戰爭的地區是位於海拔5000公尺的西藏高原，該區交通基礎設施不便，使得大型機械化部隊難以發揮作用。在拉達克與錫金省地區僅能使用小型坦克與裝甲運兵車。地形關係影響進攻方向，中國襲擊行動也很容易被印度大砲所破壞。雙方軍方都認為，「印中軍事衝突，範圍有限，時間不足，無法打一場大規模的持久戰」。

洞朗對峙後，中印軍事外交及邊境會晤機制將重新啟動，中印兩國年度「攜手」聯合軍事演習恢復舉行。在國際合作部分，考量兩國同屬於金磚國家（BRICS）、二十國集團（G20）及上海合作組織（SCO）等組織的成員國，若再因為領土爭端僵持不下，對組織可能會產生負面的影響，也不力於兩國在歐亞區域合作，因此雙方同意建立互信關係，加強接觸與合作，以和平、溝通代替衝突。莫迪釋出善意，持續與中國展開一系列對話，出席6月9日於青島舉行的上海合作組織會議，與中國保持一定的友好關係。

印中關係競爭大於合作

中國期望印度在「一帶一路」框架之下長期合作，始終沒能得到印度的正面回應，印度選擇在「印太戰略」框架下與中國展開競爭，與美國合作，為了與美國建立良好的關係，印度大量採購美國武器軍備，2017年莫迪訪問美國討論向購入100 架掠奪者無人攻擊機，以及就發展核動力航空母艦的計劃尋求美方協助。雖然印度同樣可以從中國政策中獲益，但由於中國與印度之間的矛盾，更加令人不安，更具破壞性，從長遠來看，印中關係比美國與北韓之間的口水戰還要危險。