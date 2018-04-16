薇拉夫人的國際關係料理藝術》全球軍備大競賽：俄羅斯縮減軍事預算不與美國「軍備競賽」

俄羅斯能穩坐世界第二大軍火大國地位，平衡軍費開支，主要是俄製武器在敘利亞戰場上通過測試，具有廣告效應。全世界只有美國與俄羅斯擁有完整的生產鏈，俄羅斯軍火在全球市場仍有高度需求，其軍工產業雖然被美國列為制裁名單，卻沒帶來任何效果。

黃惠華

近20年來，俄國依靠石油及其他自然資源價格的高漲，賺進大筆外匯，因此讓俄國有能力重金強軍。俄國政府為了打造一支機動、高效、精良的現代化軍隊的目標，從2010年至2020年以6460億美元作為軍隊現代化和重新武裝資金。另一方面，俄國政府希望透過重新武裝的軍隊，帶動工業成長，刺激經濟發展。

2017年年底，美國川普政府公布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS），將中國與俄羅斯視為威脅的同時，俄羅斯政府也宣布幾項有關重大軍事決策，其中包括2018年軍事預算，批准「2025年前新的國家軍備計劃（GPV）」、撤軍敘利亞等重大議題。

2017年軍事預算約490億，今（2018）年卻縮減為460億，俄國政府表明未來幾年還會持續縮減。關於軍事預算，俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）表示，「460億美元約為GDP的2.8%。雖然與美國7000億有相當大的差距，但對俄國來說已足夠。我們將對軍隊發展給予必要的關注，不參與軍備競賽，就不會破壞預算。軍費支出不會排擠社會福利支出。政府平衡財政支出，首先需要確保國家安全，才不會破壞經濟秩序，這就是政府的出發點」。

俄國防部副部長雪芙佐娃（Tatiana Shevtsova）解釋，「今年預算多用於人事、採購、演訓業務費。俄羅斯沒有裁軍計畫，未來三年內持續提高軍人薪資待遇，從軍會俄國青年不錯的選擇」。預算類別，人事費用約220億美元，包括退撫金、薪資、津貼、醫療、培訓、出勤補助等。採購與作戰訓練費用約240億美元，包括武器軍備採購、先進武器研發費用及各種軍事設施的建設與維修。

近20年來，俄國依靠石油及其他自然資源價格的高漲，賺進大筆外匯，因此讓俄國有能力重金強軍。（foreignpolicy）

普欽過去發表《變得強大：俄羅斯國家安全的保障》的軍事政策主張強調，「如果無法保衛俄羅斯，就不能鞏固國際地位、發展經濟、民主制度。如果不能評估潛在衝突的風險、無法保證軍事技術的獨立，就不能對挑戰作出應有的、正當的軍事回應」。

俄羅斯宣布撤軍敘利亞，實際上俄軍保留一些軍力駐守敘利亞，持續維持軍事行動。俄軍以低度介入策略打敘利亞戰爭，雖然取得不少成果，但同時也損失不少軍事人員包含高階將領，僱傭兵資源損耗率不斷攀升；同時在烏克蘭，烏克蘭東部頓巴斯地區軍事衝突惡化，代表烏俄衝突仍舊持續，短期內俄軍不會離開烏克蘭，因為這場衝突最初目標還未實現，也就是克里米亞仍未被國際承認。另外，俄羅斯也越來越關注非洲利比亞、蘇丹衝突。顯然地中海區域，將會是俄國與西方國家的衝突場域。俄羅斯為了因應未來的衝突必須有所行動與準備，特注重軍事戰略、部隊、軍事工業的發展。

發展問題

一、國際軍備市場競爭

武器銷售概況，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告顯示，「16年來俄羅斯在世界軍火貿易中依舊保持平均25％的銷售額度。俄羅斯是全球第二大武器出口國」。根據SIPRI估計，防空系統是俄羅斯武器出口的強項，市場佔有率約41％。俄製火箭武器需求量也很大，市占率約25%。另外陸地裝備、軍艦、潛艇與武器系統方面銷售表現相當亮眼。

俄羅斯宣布撤軍敘利亞，實際上俄軍保留一些軍力駐守敘利亞，持續維持軍事行動。（www.defencetalk.com）

根據俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）表示，「2017年俄羅斯武器銷售額為150億美元。各國對俄羅斯戰機需求大增，主要是因為戰機成功運用敘利亞戰場。全世界都在關注俄羅斯敘利亞的戰爭的結果，這是影響買家採購的決定性因素」。尤其S-400防空系統是俄羅斯主打的武器軍備，號稱能夠摧毀400公里範圍內的任何飛機，可以偵測600公里的敵機。日前美英法聯軍發射一百多枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）空襲敘利亞。俄羅斯國防部對此表示「許多飛彈被S-400防空系統攔截」。敘利亞內儼然成為各國聯軍武器測試的平台，雙方陣營吹噓自己的武器效能，藉此廣告自己武器性能意味濃厚。

其他新研發先進武器有，新型超音速遠端反艦／反雷達飛彈系統（X-31AD, X-31PD），今年開始部署在俄羅斯南部的空軍基地，預料完成測試後將推出國際市場。2020年前預計出台新一代戰機蘇-57（Su-57）、新的多用途核潛艦，用於戰略飛彈部隊的新型飛彈及新一代裝甲車等。

二、軍備製造成本高

「2025年前新的國家軍備計劃（GPV-2025）」，預計將投入3200億美元，該份軍備計畫將以完善技術體系、推進創新、促進新裝備研發、保障成體系的裝備生產、廣泛普及成熟高效的作戰武器為目標。然而，如何維持軍費，籌措資金是一大考驗，俄國可能加大武器出口，以轉嫁研發成本。武器貿易是促進國家利益的有效手段，從2010年開始，俄國開始加大軍售力度，俄羅斯以武器貿易發展軍工複合體（Military-Industrial Complex, MIC），以武器貿易促進國防科技發展。俄國國防出口公司負責提供優惠貸款及促銷吸引買家開拓國際市場。例如，俄羅斯與印度合作研發第五代戰鬥機協定，金額達300億美元。俄羅斯與印度合資企業布拉莫斯航宇公司（Brahmos Aerospace）總經理米什拉（Sudhir Mishra）表示，「期待能在5到7年內研制出高超音速的布拉莫斯飛彈（ BrahMos）」。對俄國來說，這是一個可以取得資金，提高市佔率，同時也保證對未來裝備的需求的方式。

三、提高研發經費維持競爭優勢

許多輿論認為，縮減軍費與敘利亞與烏克蘭戰爭所費不貲加上經濟低迷，導致財政短缺有關。俄軍解釋，今年縮減經費主要是因為撤軍敘利亞。到底俄羅斯在敘利亞到底花費多少經費？2016年普欽曾表示，「大約只花330億盧布（約近5億美元），軍費開支只佔總預算3%」。根據2017年年底俄羅斯反對黨蘋果黨公佈數據顯示，2015年至2017之間，共計花費約24億美元，俄羅斯對此結果感到滿意。

新型超音速遠端反艦／反雷達飛彈系統（X-31AD, X-31PD），今年開始部署在俄羅斯南部的空軍基地，預料完成測試後將推出國際市場。（www.rbth.com/）

看來，經費並非讓俄國撤軍敘利亞的主要原因。而實際上，敘利亞戰爭為俄製武器創造極大效益，即使蘇聯武器軍備具高度戰鬥力，在現代的武器市場上仍具吸引力。2015至2017年兩年之中，俄軍共測試200多種型號的武器軍事裝備，如「克拉斯諾波爾」高精度制導炮彈、空中炸彈KAB-500。坦克部隊在夜間戰鬥中使用現代化的導航，摧毀恐怖組織ISIS坦克。俄海軍裏海艦隊向敘利亞境內發射了26枚巡航飛彈，命中了約1500公里外目標。在銷毀各種簡易爆炸裝置方面取得實際經驗。裝甲車、小型武器、軍事機器人及蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機需求也隨之暴增。由於打擊恐怖主義展現出武器效能，使得軍工複合體獲得大筆訂單，特別是中東與亞洲地區出現新的買家。

俄羅斯能穩坐世界第二大軍火大國地位，平衡軍費開支，主要是俄製武器在敘利亞戰場上通過測試，具有廣告效應。全世界只有美國與俄羅斯擁有完整的生產鏈，俄羅斯軍火在全球市場仍有高度需求，其軍工產業雖然被美國列為制裁名單，卻沒帶來任何效果。

據評估，到2020年軍火市場仍有1200億美元潛力，特別是戰機、直升機、防空系統與海上軍備。未來中國、印度、韓國、巴西、白俄羅斯、日本等國自主研發武器將加入市場競爭行列。如何維持競爭優勢，普欽表示「研發經費提高到GDP的2%，用於基礎科學研究及取得具體顯著成果的科研組織」。2018年軍事科技研發預算約44億美元，俄國打算在高科技軍民技術投入更多資源，這類技術的應用領域為核能動力工程、人工智能、航空航天工業、引擎製造、材料科學，自動控制系統，生物醫學等領域。這些都是俄羅斯軍工綜合體技術與經濟基礎，有助於國內工業發展。

未來一年，俄羅斯與歐美國家緊張關係加劇，歐美空襲敘利亞，俄羅斯揚言報復。2019烏克蘭即將舉行總統與國會選舉，烏克蘭不放棄親西方的路線。美國持續制裁俄羅斯，強化歐洲軍事存在，俄羅斯與歐美國關係若持續失衡，將會衍生出更多的問題，甚至軍備競賽也會隨之到來。俄國自己也害怕軍費會耗盡國家資本，這也難怪普欽會呼籲俄軍要用「智慧與紀律」，謹慎使用有限資源。