胡，怎麼說》中國為封殺台灣而樂，中國國民黨也在樂？！

台灣參與世界衛生大會（WHA）的權利，被中國以野蠻手段封殺，台灣政府與人民都表憤怒與抗議，中國則對封殺台灣表示「歡迎與讚賞」，中國國民黨呢？在裝啞巴？也在幸災樂禍、暗爽？！

台灣衷心期待能參與世界衛生大會（WHA），卻被中國以野蠻手段封殺，台灣政府與人民都表憤怒與抗議。（資料照，記者朱沛雄攝）

其實，只要把中國外交部與國台辦為封殺台灣而「樂」的說詞，強調「一個中國原則」，與中國國民黨日常就砲口對內、批判台灣政府不接受「九二共識」對照，就可看出中國樂、中國國民黨也樂，國、共兩黨一鼻孔出氣，為封殺台灣同樂。



所謂「九二共識」，中國早已將「一個中國原則」冠名其上。這次封殺台灣參與WHA，中國明白說出是因「一個中國原則」的政治基礎不在，這也清楚地招認，國民黨馬英九政府時代，台灣以「中華台北」為名參與WHA的內幕，這下真相大白了，條件就是，1，馬英九接受中國提出的一個中國原則；2，經中國認可同意放行。

中國明白說出封殺台灣參與WHA，是因「一個中國原則」的政治基礎不在，原來，馬政府時代的參與國際組織、外交休兵，都是台灣棄守主權國格換來的。圖為中國外交部發言人陸慷，今天在例行記者會上表示，今年世衛大會（WHA）乾淨俐落拒絕台灣。（中央社）

原來，馬政府時代的參與國際組織、外交休兵維持20來個邦交國，就是這麼回事，都是台灣棄守主權國格換來的。馬英九現在竟還為自己當年的所作所為自我吹噓為輝煌政績，但是，要強烈反問的是，台灣的主權何存？國格尊嚴何存？棄守主權國格，矮化為中國的附屬，中華民國還算是個主權獨立國家嗎？這不叫出賣，什麼才叫出賣！



在中國為封殺台灣參與WHA而樂之際，國民黨除了也樂在心裡，更在忙著國共論壇，全黨上下搶著去跟中國唱和，並為吳敦義、曾永權、林中森不能去中國參加國共論壇，忙著砲轟蔡政府...。

WHA大會否決將我友邦邀請台灣的補充提案列入議程，就在中國為封殺台灣參與WHA而樂之際，國民黨在忙著國共論壇，全黨上下搶著去跟中國唱和。（WHA採訪團提供）

國共兩黨同樂封殺台灣、同轟蔡政府，中國國民黨已淪為中國共產黨的附隨組織了？