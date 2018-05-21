胡，怎麼說》520的奇想，「混吃等統」那幫人會捲土重來嗎？

背負沉重的包袱，好多個是前任留下的，爬高山，道路崎嶇，路上很多絆腳石，難免跌跌撞撞，國步維艱...，蔡英文一上任總統，注定就是面對仰攻上陡坡的硬路。

蔡英文一上任總統，注定就是面對仰攻上陡坡的硬路，昨天520，本屆總統任期過半，但不會是分水嶺。圖為蔡英文17日應邀出席歐洲商會晚宴發表演講。（資料照，記者廖振輝攝）

昨天520，本屆總統任期過半，但這不會是個分水嶺，展望今起的後兩年任期，這種上坡仰攻的態勢，不會根本改變，不會就是平坦、下坡好行的康莊大道，蔡總統及民進黨必須繃緊神經因應各種挑戰。



昨天520，一如原先預料，該出現的就出現了，批評唱衰的聲音很大、支持辯護的聲音也不小，連民調都可約略分為唱衰、辯護兩大類，這就是台灣的現實，蔡總統必須也只能概括承受。



昨天520，在眾家批評唱衰者中，最沒資格講話的就是前總統馬英九，當前台灣面臨的問題及危機、蔡英文上任後必須背負的沉重包袱中，很多都是馬英九當年該做不做、不該做卻做了，留下一堆大爛攤。



就以當年馬英九不該做卻強推的一中原則下服貿協議、馬英九該做卻不做的年金改革兩大政策來論。

「服貿協議」是中國經濟統一台灣的一環，背後就是「一個中國原則」下的政治終極統一，如果不是太陽花運動，中國專制政權政經控制台灣的陰謀恐怕已經得逞。圖為2014年3月反黑箱服貿學生與團體持續集結在立法院周圍，高喊口號持續抗議。（資料照，記者廖振輝攝）

「服貿協議」是中國經濟統一台灣的一環，背後就是「一個中國原則」下的政治終極統一，如果不是太陽花運動擋住了服貿協議，而讓中國專制政權政經控制台灣的陰謀得逞，上百萬中國人民可透過此協定來台開店、工作等，台灣人民的民主生活及生存根基將受重大威脅甚至不保，國格尊嚴及主權淪喪自不待言。



這是害慘台灣的事，馬英九不該做的卻做了，自己企圖誤國、現在竟反指擋住服貿誤國，怎麼還有臉來說嘴？



即使服貿被擋住，馬英九任內接受一中原則的九二共識之下，仍開了很多促統方便門，讓親中紅頂政商等人得利。這是蔡英文上任後要把親中傾統的國家方向扭轉回來，格外困難之所在。蔡不接受一中原則的九二共識、並提出維持現狀（維持馬接受一中之前的台灣主權獨立現狀），親中統派既得利益者固然罵不絕口、獨派也很不滿改革不夠，被兩面挾擊，支持度因而挫跌。



年金改革就是馬英九當年該做卻不做的，他明知道問題嚴重、還曾講出「今天不做、明天會後悔」，卻一事不做，留下「不改革就破產」大爛攤， 現在甚至還與激進反年改的那些人互相拉抬聲勢，享受那些人尊馬之榮。除了不負責、不要臉，馬還有什麼資格說三道四？

年金改革就是馬英九當年該做卻不做的，明知問題嚴重、還講「今天不做、明天會後悔」，卻一事不做，留下「不改革就破產」大爛攤。圖為反年改團體八百壯士4月25日強攻立法院大門，破壞層層拒馬，和警方爆發衝突。（資料照，記者廖振輝攝）

說白了，馬英九與國民黨執政當年，就是「混吃等統」，那管台灣的前途？現在下台了，卻本性不改，時相與中國唱和一中九二，設絆腳石讓蔡政府的改革難行、專扯台灣的後腿，「混吃等統」那幫人正企圖捲土重來！



蔡英文背負的眾多包袱中，當然有的來自綠營本身，包括內部權位的爭奪問題、決策力執行力說明力要強化，以及前前任等各有所求難滿足等等...。



昨天520，看到當前台派的現況，我聯想到的是一部電影「復仇者聯盟-無限之戰」，原本各自為政的復仇者聯盟成員，在知道危機深重後，才聯手抗敵保衛地球，但最後仍然敗了，敗了就是一半智慧生物被闇黑力量無差別的灰飛煙滅....。