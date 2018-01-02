胡，怎麼說》霾鎖世局，2018期中考能破霾嗎？

跨年煙火，繞著地球自轉跑，送走霧霾沉沉的2017，迎來的2018，仍是霾鎖局勢，何時可能破霾？目前只能遙望11月，既期待、又恐霾更深受傷害！

今年11月，台灣與美國都有現任總統任期中的重要選舉，都具有政策檢驗、總統及執政黨接受民意期中考的指標性意義。

11月初美國期中選舉，將改選眾院全部435席眾議員、參院的1/3即34席參議員、50州的36個州長。川普總統所屬共和黨，能否維持參眾兩院多數席次？將對川普能否繼續推動其「美國優先」的強硬右派政策，以及對川普的連任之路，都有重大影響。而衝擊美國即衝擊世局。

11月初美國期中選舉，對川普能否繼續推動其「美國優先」的強硬右派政策，以及對川普的連任之路，都有重大影響。（路透）

依近30年美國期中選舉結果看，總統第一個任期期中選舉，在鐘擺效應之下，總統黨的國會席次大都減少，雷根的共和黨在眾院減26席、參院平盤、柯林頓的民主黨減54席、參院減8席、歐巴馬的民主黨減63席、參院減6席，只有在911事件後，小布希時共和黨眾院加8席、參院加2席。

台灣今年11月的最後一個週末或12月1日，將舉行六都市長及各縣市長、縣市議員等所有地方公職人員選舉，這次選舉在蔡英文總統上任2年半時，雖不影響民進黨在中央完全執政地位，但勢必直接衝擊1年1個月後、2020年1月的總統及國會大選。

蔡英文總統上任2年半時，台灣2018年底選舉，勢必直接衝擊2020年1月的總統及國會大選。（記者張嘉明攝）

從目前種種現象觀察，今年底選舉的鐘擺效應一定存在，只是威力多大，待選舉結果見分曉。

影響未來台灣局勢的最大霧霾，一是內部爭議，另一就是各種形式的「中國霾」，而內憂外患交相賊。

今年底的選舉能否廓清沉澱內部爭議，形成大方向一致對抗中國霾的共識？既期待，但又更恐因民粹勢大，反而掉入霾深不知處的境地！