胡，怎麼說》年改-昨不做，今後悔；募兵制-昨做了，今後悔...

年金改革及募兵制是近十多年來影響台灣前途十分重大的兩個政策。（本報合成）

年金改革、募兵制，是近十多年來影響台灣前途十分重大的兩個政策，就從「做不做、後不後悔」分析。

年金改革，昨天不做，今天後悔，而且仍然得做，否則，明天就後悔都來不及；募兵制，昨天做了，今天後悔，想要改回徵兵制，阻力重重，千難萬難，但恐怕未來非改回不可，否則，也將後悔無及。

軍公教年金改革議題講了至少20年，歷經4任總統，李登輝、陳水扁、馬英九、現任蔡英文。「今天不做，明天後悔」的警言，20年前就已有人提出，但在李、陳、馬三位總統任內，等於全都交白卷。

現任總統蔡英文承擔年金改革重任。（資料照，記者簡榮豐攝）

年金問題愈拖延、財務黑洞就更大更深，改革就愈困難，受影響的人就愈感痛苦，反彈就愈大。

當年的「今天」早已成了很久以前的「昨天」，真正的今天，已沒有後悔的空間與時間，不改革，就財務破產、拖垮政府財政，不改革，現在在職的軍公教人員，在職時要繳錢給過去退休的人員，未來自己退休時，卻將面臨無年金可領的大問題。

前三任總統交白卷，各有不同理由，說來話長，就不多說了，其中最不負責、失職墮落、留下爛攤子的就是馬英九及當時執政的國民黨。現任國民黨主席吳敦義當年任馬的閣揆，一起失職不負責就不必談了，現在卻說什麼人民要用選票教訓蔡政府，但是，只以逃避年金改革來論，國民黨被人民10倍教訓都不夠。

年金改革交白卷的總統中，最不負責、失職墮落、留下爛攤子的就是馬英九及當時執政的國民黨。（資料照，記者張嘉明攝）

現任總統蔡英文承擔年金改革重任，收拾馬政府留下的爛攤子，並承受反改革者的汙辱及罵名。只年金改革一項，就已為台灣的未來做出重要貢獻。

再看募兵制，事關台灣的國防安全議題，從2003-2004年間扁政府的兵役改革開始，從扁到馬，一路走向廢徵兵制、改全募兵制的不歸路，其實，從1999年到2002年的台灣出生率大降數字，就可推算出募兵制可能兵源不足問題， 「今天做了，明天後悔」也不斷有人提出，但是，從扁馬都只在算計選票，都沒當回事。現在問題出來了。

尤其馬英九的8年總統任內，以對北京屈從求和，來換取一時的和平假象，卻讓軍事武備鬆弛，台灣的國防力量不斷弱化，新武器研發及軍產工業發展形同擱置，而中國當局在此期間大量投入軍事預算，且併吞台灣的野心從未改變，軍力彼長我消，不利台灣的態勢愈見明顯。

募兵制可能出現兵源不足問題。（陸軍八軍團提供）

中國解放軍更加囂張，近一年來不斷擺出對台武嚇架式，這兩天就接連派多架軍機「繞島巡航」，對台灣安全的威脅與日俱增，國軍目前都有能力因應處置，大家不必因此擔心，不過，如台灣國防武力未能有效提升，兵源不足問題如惡化，未來局勢將益形險峻。

從募兵制及連帶國防安全來看，蔡英文總統又接下了一個前任留下、更大更重的爛攤子，必須儘快投入資源加強重整軍備，增加現役軍人待遇及尊榮，以吸納良才，並應開始考量恢復徵兵制。

能戰才能止戰，能保衛自己才能獲得國際援助！根據民調，七成以上台灣民眾願為反對中國武力統一、維護台灣民主自由而戰，但要願戰、能戰，必須有精實的國防武備力量做基礎。

從年金改革、募兵制的歷經來看，馬、扁都沒資格來說嘴、沒資格對蔡政府說三道四，閉嘴也沒人當你們啞巴！