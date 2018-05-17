胡，怎麼說》綠、柯分手後 緣盡情了，看刀！

民進黨選對會昨天終於決定今年底的台北市長選舉不再禮讓柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）

經過半年來欲合難合、欲斷不斷，民進黨選對會昨天終於決定今年底的台北市長選舉不再禮讓柯文哲，並徵召人選參戰。首都市長選戰將是一個新的開端，藍、綠、柯三方勢力將展開一場三角大戰！

綠、柯分手後，可說緣盡情了，雙方理念、價值觀的不同，實有若鴻溝，不必留戀昔日合作大敗國民黨的輝煌戰果，更不必思念雙方未來什麼二階段整合，再講誰欠不欠誰更是幼稚，大家各憑本事，不再顧忌，真刀真槍，在選戰場上見真章。

柯文哲上綠色和平電台對「兩岸一家親」之詞說了「抱歉」，後來又稱非關抱歉，只是對聽了這句話不高興的人做「情緒撫慰」，引發綠營基層大反彈。（資料照，記者羅沛德攝）

綠、柯的理念、價值觀差異，從「兩岸一家親」的最後轉折，就很清楚的呈現。柯文哲上綠色和平電台說了「抱歉」，之後又稱非關抱歉，只是對聽了這句話不高興的人做「情緒撫慰」，引發綠營基層大反彈，這應是逼使民進黨做出斷然分手的最後一刀。

在綠營決定與柯分手後，柯文哲對「兩岸一家親」則有露骨表白，除了表示認同這句，更反批賴清德曾說的那句「自己是主張台獨的政治工作者」為「不負責任」。

首都市長在綠、藍、柯三角戰成定局之下，選戰等於今天才真正開打。（資料照，記者蔡亞樺攝）

「兩岸一家親」本來不是什麼敏感句子，但經中共總書記習近平欽定為對台統戰語言，柯文哲以上的露骨表白，除了選戰策略考量，想要爭搶親藍選票之外，更不難看出柯認同的是什麼。呼應習的統戰語言，難道這就是柯所謂的「負責任」？

柯早該如此說白了，讓綠、柯早早分手，各自努力，何必折騰如此之久？說穿了，雙方都是選舉策略考量，道不同卻想相為謀，不斷相互測試，最後還是分手，兩邊都受內傷。

藍營丁守中以逸待勞暫時佔了些優勢。（資料照，記者方賓照攝）

現在不必講什麼療傷止痛、也不必自稱早有準備應戰方案，在綠、藍、柯三角戰成定局之下，選戰等於今天才真正開打，藍營丁守中以逸待勞暫時佔了些優勢、柯則具現任的優勢，綠營則必須儘快找出能戰的人選，先拉高到第2，再爭第1。

未來首都市長三角戰結果及效應會如何？各方分析預測很多，在此只引星際大戰中絕地武士領袖尤達大師的一句話「很難說，未來總是在變！」