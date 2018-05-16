胡，怎麼說》大愛最高點，心中有中共？

慈濟所屬大愛電視台的「智子之心」戲劇35集，播兩集就下架，據傳是中國「老大哥」不高興、指此劇媚日，大愛則堅稱並無打壓，而是不符「淨化人心」宗旨而主動下架。

慈濟所屬大愛電視台的「智子之心」戲劇拍攝35集，卻播兩集就下架，據傳是中國「老大哥」指此劇媚日，大愛卻堅稱並無打壓，是不符「淨化人心」宗旨而主動下架。（圖片來源：大愛電視台官網）

「智子之心」被腰斬下架，原因不外下列幾個:



1，因中國打壓扺不住才下架，那是一種很糟糕的狀況，也顯露了中共政權蠻橫醜惡嘴臉；2，因中國打壓而下架，卻自行吞忍不說，來為中共政權遮醜，那是一種更糟糕的情況；3，中國並沒打壓動作，只是透過偏激外圍媒體及腐敗酸民批評，慈濟大愛就內部自我審查決定下架，這是比前兩個10倍糟糕的狀況；4，像大愛說的那樣，自己下架的。



但是，你相信淨化人心的說法嗎？真的是就這樣讓信徒捐獻的上千萬元資金丟到海裡？也讓此劇的製片、導演、演員、編劇、劇組人員的努力成果付諸東流？早知要淨化人心，何必拍了才腰斬淨化人心！

大愛電視台「智子之心」僅開播兩集，即被腰斬下架，據悉損失近千萬。（大愛提供）

各方分析大都認為，下架原因以上述的前3種較為可能，尤其第3種的10倍糟糕狀況，以歐威爾小說「1984」所述的「老大哥在看著你！」專制極權全面監控比喻，「智子之心」的遭遇只是「老大哥斜眼瞄一下你！」，慈濟大愛卻馬上全面棄守，把言論、著作、出版自由全部奉獻出去。難道是「大愛最高點，心中有中共？」中共專制控制的陰影，竟已內化到自我審查中？



第2種狀況也非常糟糕，吃了中共的虧自己吞，還幫它遮醜，讓社會大眾不知它的醜惡嘴臉。智子之心的狀況，真的希望以上兩者皆非，但大愛應該說清楚、講明白。

「智子之心」腰斬下架曝露了中共進一步蠶食台灣治權的企圖及運作模式，操作偏激腐敗的酸民，以及像環時那樣的極端媒體，干預、操控台灣的媒體走向、戲劇內容、文化認同等。（資料照）

當然，中共政權對台灣的操控，並非新鮮事，它透過在中國投資的紅頂台商，操控台灣的媒體，使得一些媒體淪為替專制黑暗力量服務，在台灣扮演「闇黑破壞鬼」的角色，做的事比智子之心下架事件更糟糕萬倍。



「智子之心」腰斬下架事件，則曝露了中共進一步蠶食台灣治權的企圖及運作模式，它操作偏激腐敗的酸民，以及像環時那樣的極端媒體，像一群拿小扁鑽的混混亂刺，就能干預、操控台灣的媒體走向、戲劇內容、文化認同等。簡直企圖把台灣的主權及治權切割出去，有如那一部分台灣無法自主、已歸中國管轄。

「智子之心」說的是台灣人經歷的大時代故事，中共卻以媚日、不符它的政治正確性為由打壓，企圖藉此取得對台灣的歷史詮釋權，抹掉台灣人的部分歷史。即使慈濟大愛能吞忍，台灣人民絕對不能吞忍。（大愛提供）

像智子之心，說的是台灣人經歷的大時代故事，中共卻以媚日、不符它的政治正確性為由打壓，企圖藉此取得對台灣的歷史詮釋權，抹掉台灣人的部分歷史，台灣人竟因而不能說出自己的故事、不能拍攝自己的故事。



慈濟大愛即使能吞忍，台灣人民絕對不能吞忍，只有全面覺醒才能自救！