自由開講》呂秀蓮說這種話不覺得很幼稚？！

◎展昭

台北市長參選人、前副總統呂秀蓮表示，她與總統府秘書長陳菊同樣為美麗島事件的政治受難者，甚至一同坐牢，居然有人煽動陳菊參選台北市長，讓她們相鬥，令她感到政治十分無情。呂秀蓮說，她相信陳菊不會參選，但如果陳菊出來，「我一定退選，但是我會發表一篇文章，她會終身受傷。」

呂秀蓮說，她相信陳菊不會參選，但如果陳菊出來，「我一定退選，但是我會發表一篇文章，她會終身受傷。」（資料照）

呂秀蓮實在沒風度，當了8年的副總統，還是讓人家（連綠營）看不起。最近更吃錯藥，竟然挺藍營、無是無非、沒有學術品德的管某人，也不自量力要選北市長。不知她有沒有想過，如果民進黨真的提名她而輸得很難看，她如何活下去？畢竟當過副總統還來爭市長候選人，不會很難看嗎？

陳菊好歹也是自己昔日政治難友，理應有成人之美，豈能黨同伐異，「自相殘殺」？何況陳菊在高雄的政績有目共睹，最後是否能出線，還要看黨內同志與民眾的意見，怎麼可以現在就說這種話？同樣都是受到國民黨迫害的同志，為何不能以寬闊心胸相對待，而要讓親者所痛、仇者所快呢？

近日外傳陳菊可能接受徵召選北市長？（資料照）

以她當過副總統的高度，如果有理想，應積極在國際間奔走，為台灣發聲，爭取各國人士（尤其現在的領袖、過去的領袖以及未來的領袖）的支持台灣，若能贏得諾貝爾獎是無上的光榮。然而看看呂秀蓮現在所作所為，本人覺得很幼稚，缺乏一位政治人物應有的格局。

（教師）

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