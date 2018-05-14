自由開講》從高雄看台北市長選舉！

◎何云

四年前，台灣大學醫院醫師柯文哲（通稱柯P）得到民進黨的禮讓以無黨派素人的姿態出馬競選台北市長之際，許多南部人都投以好奇的眼光看著這位常抓頭皮，笑容可親也滑稽的政壇新鮮人，並盼望他能高票當選後落實他的政見。

台北市長柯文哲。（資料照）

柯P當選前後，民進黨和在野本土政黨都不遺餘力提供人力和建言幫助尚無執政經驗的他。三年過去了，他最重要政見之一，糾正大巨蛋案，迄今未見令人滿意的革新和進展。他將去年的世界大學運動會的成功一把抓，其實倘若來自台灣各地的選手沒有羸得第三多的獎牌，台北世大運絕不能說成功。他尊重「中華台北」名稱，卻放任公務員將海外台灣人提供的大量「台灣旗」消失於垃圾筒內；他容認五星旗在首都的大街上飄揚，更公開說「兩岸一家親」以及兩岸是夫妻關係等，藉以向藍、紅民眾示好。如今，他已非政治素人，而是精懂算計的政客。

以施明德，朱高正等原民進黨員的為例，台灣人最討厭「背骨者（betrayer）」。政治人物背骨後即便再參選，無一不從台灣政壇消跡。柯P雖不屬於任何政黨，但得到民進黨，中間選民和新興的白色力量鼎力支持而當選，所以一旦違背原支持者的理念和期待，他就是「背骨者」。

以施明德（中），朱高正等原民進黨員的為例，台灣人最討厭「背骨者（betrayer）」。（資料照）

至今，民進黨中央對於禮不禮讓柯P仍舉棋不定。據聞，民進黨選舉對策委員會中有人認為，如不禮讓柯P即可能產生外溢效應，意即民進黨若自提候選人，則勢將發生棄保效應而敗選，而導致民進黨在其他縣市的選舉亦遭敗選。有人亦云，一旦柯P落選，他將會模倣陳水扁出馬參選二○二○年的總統選舉而威脅蔡英文之連任。

我想民進黨高層和選對會內的失敗主義者及傾中者太高估柯P了。民進黨如果再禮讓已變成政客的柯P，即必須面對選民對付「背骨政客」所産生的外溢效應。

（退休高雄市民）

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