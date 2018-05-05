自由開講》綠能取代核能電費上漲45％？媒體切莫一再誤導民眾！

◎孟青城

近日來因深澳電廠通過環差，是否缺電以及重啟核能的議題又吵的沸沸揚揚，擁核派似乎看到機會，大肆宣揚核能的好，主要論點是目前政府2025年非核家園一定會跳票，且20%發電佔比為再生能源這一承諾，將會大幅提高目前的電價，最近遠見雜誌報導引述台灣能源部落格板主陳立誠的估算，指出「綠電取代核電、燃氣取代燃煤，每年會增加2500億的發電成本，每人每年要多分攤1萬870元的發電成本，2025年的電費應該合理上漲45.45%」。

深澳電廠完工示意圖（台電提供）

上述數據基本的估算值，是以綠電和燃氣一度電去換算，該媒體引述部落客的說法指出，目前綠電一度電約為5元，核能目前平均一度1元的差價為4元，燃氣和燃煤的差價是1元，因此綠能取代核能400億度電的成本是4x400=1600億；燃氣取代燃煤450億度電的成本是2x450=900億，1600+900為2500億，平均全臺灣2300萬人口，一人平均要多負擔1萬870元。

這樣的算法明顯有瑕疵，依據台電2017年估算，到2025年平均每度電價約為3.0515元，累計10年將較2017年每度電價2.5488元，只有上漲約0.5元，和1萬多相距甚遠，先就燃氣取代燃煤而論，燃氣替代燃煤發電其實價差不大，近年因天然氣供給充裕，價格波動不大，如果估算不考慮燃料價格波動，2025年燃氣替代燃煤發電，每度約影響電價0.12元，不知道價差1元是怎麼算的？

此外，在再生能源之部份，未來因再生能源佔比會逐漸提升，且因技術進步也會使成本降，對電價影響也有限，目前太陽光電與陸域風力價格已接近市電價格，離岸風電躉購費率也開始呈現下降趨勢，每度約為5.8元，符合國際價格區間，且扣掉台電預估迴避成本約每度2.6元，政府每度僅需補貼約3.2元。

已有15年開發經驗的荷蘭，目前每度就降到2.6元，可見技術發展後成本下降迅速，未來影響電價金額將進一步下降，倘若再生能源發購電補貼情形不變，估算2025年補貼再生能源反映於電價，總體而言每度約只影響0.27元，這數字也和4元相距很遠。

針對核能部份，該媒體引述部落客說核能發電成本為1元，但根據臺電最新資料，核能發電成本約為1.86元，且核後端除役基金一直追加，依據「核能發電後端營運基金費用收取辦法」，核後端營運費用應每5年進行重估後報經濟部核定，上次重估是在2011年3月核定，經核定為3353億元，光是這3000多億就是很高昂的成本，未來不知道還會增加多少，核電乍看便宜，但這便宜要付出更多的代價，其實並沒有便宜多少。

而且只要有核能，就會繼續分擔無限上調的除役費用，核廢料也找不到最終處置場址，截至目前3月為止，低階核廢料總共約有10萬桶，大多放置於蘭嶼，這數字每年都在增加，而且中期貯存場放置核廢料只能放40年，就要花上800億，如果用核廢料半衰期1萬年計算，一共要花20兆！僅管談1萬年離現在太遠，可這正代表核能維持的成本，其實比一般人想像來得高，且核廢料放置於蘭嶼，也是犧牲蘭嶼人的健康換來的。

因此，倘若政府不訂出核能完全廢除的期程，這個維持除役的費用就是無限的錢坑，目前電業法已規定，核能發電設備應於2025年全部停止運轉，我們希望政府能如期如實讓這些核電廠除役，不要再浪費納稅人的錢。

至於新增電廠的興建進度落後，該媒體指出「目前規劃中的包括擴建大潭、興達、台中燃氣電廠、協和電廠改為燃氣電廠，以及重建深澳燃煤電廠等，全部遇到瓶頸」。事實上，這些電廠都是在馬政府時期規劃的，現在外界爭議頗多的第三接收站，也是馬時期留下的爛攤子，可以說目前能源轉型的進度會落後，就是馬政府時期規劃失當所致，當然現在的政府接手後，必須要妥善處理，不可只怪罪前朝，但這個來龍去脈，媒體也有義務清楚報導，不應只怪罪當局。

過去馬政府太依賴核能，讓現在能源轉型進度延誤，民進黨政府記取教訓，快馬加鞭、如風如火推動能源轉型，從總統、行政院長在到各部會首長，都再三承諾2025年要落實非核家園的目標，我們樂見政府的決心，也希望政府能說到做到，給臺灣人民一個乾淨、穩定且高效的用電環境。

（政治工作者）

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