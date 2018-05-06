自由開講》泛藍支持者既然都要投降了，何須勞煩中共打壓？

◎王濬

兩岸政策協會5月4日所公布的民意調查，對「如果中國持續縮小台灣的外交空間（如搶邦交國），請問您認為台灣應不應該讓步接受『一中原則的九二共識」？」的問題，竟有30.5%的民眾認為「應該接受『九二共識』」（認為不應該者為53.6%）。

遭受中國「外交打壓」，所以應該「承認『九二共識』」的荒謬邏輯，細究其樣本分析：其中「泛藍陣營」受訪者的贊成度高達58.1%（不贊成度為29.7%），不僅是拉高平均值的主因，更明顯與中立陣營（贊成25.6%：不贊成47.4%）、年輕世代（贊成29.7%：不贊成62.6%），甚至整體結果「完全相反」。

中國持續對台的外交打壓與軍事恫嚇，三句話不離「一中原則，九二共識」地在台灣操作著威脅與分化。中國外長王毅。（美聯社）

在其他類似的兩岸議題上，泛藍陣營的回答亦是「與眾不同」。其所凸顯的不僅是中共操作對臺「心戰」的全面失敗，更是以國民黨為首的泛藍陣營，其始終面對的深層危機。

「九二共識」的虛假本質已被戳破過無數次；國共兩黨所共享的「通關密碼」，其真正可怕之處不僅關乎「原則」：一個強國可以憑自身實力，壓迫他國接受任何的「政治前提」，卻罔顧他國人民的意志與權利，那後果將是無法想像的。

更針對「九二共識」的「內容」與「影響」來看：承認「九二共識」，中國就不再會對臺外交打壓的論述，更顯得十足的超乎常理與超現實。如果台灣持續對國內的泛藍支持者繼續跳針著一個國際上幾乎沒有國家相信的謊言：「世界上只有一個『中國』，那就是我們！」，並都甘願放棄了自己的主權尊嚴與公民意志，承認自己是某個所謂「中國」下的邊陲省分。

既然自己都決定投降了，又何須煩勞別人來「打壓」？遑論，等待他國來「併吞」？

既然自己都決定投降了，又何須煩勞別人來「打壓」？中華統一促進黨去年於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。（資料照）

北京操作「九二共識」與「外交打壓」的終極目的實則完全一致：要在兩岸與國際的場域中，徹底消滅台灣作為一個「國家」的存在（無論這個國家使用什麼名字）。

此份民調凸顯出，儘管多數民眾對於中國以「金錢外交」、「軍艦軍機繞臺」等方式，對於台灣民心、兩岸關係乃至區域穩定都將造成的破壞與傷害，已有相當程度的共識；但指標性的「九二共識」等問題中，依舊其「藍綠差別」。

這種對立與差異，或讓國共雙方都找到了一個可繼續操作與分化的機會；但其終究要面對的，則是更大一群的台灣社會，以及「台灣意識」日趨鞏固與高漲的「天然獨」年輕世代。

他們不僅對兩岸與外交等議題的立場與「泛藍」相比幾截然不同；肇因於中國近年不斷對臺打壓與恫嚇，他們的認同與態度仍在如漣漪般持續擴散。相較於泛藍內部停滯已久且不斷收縮的「平行時空」，或都該是國共兩黨好好開始思索與改變的時刻了。

（碩士生、臺北人）

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