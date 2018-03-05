自由開講》看不懂龍應台到底想表示什麼？！

◎陳振

前文化部長龍應台接受德媒專訪時，表示對台灣前途感到非常憂慮，尤其台灣領導人缺乏遠見，陷入每四年一選的鬥爭遊戲中，「沒有看到大陸本身巨大的改變，以及全球新秩序的正在形成」、「如果台灣早一點自我消解掉，事實上北京根本不需要動手」。

看不懂龍應台到底想表示什麼？「大陸本身巨大的改變」是否表示大陸各項硬體建設美輪美奐，讓台灣望塵莫及？「 全球新秩序」又是什麼？是否中國的「一帶一路」即將改變世界？「 自我消解掉」又是什麼？是否台灣會在自由與民主中消失？台灣是否應該回到兩蔣威權時代才是安全的？是否由國民黨繼續領導，台灣才有希望？ 龍女士自己不是說，一個國家的強盛不只有軍事和政治，最核心的是要有強大文明的力量嗎？文明的力量不就是自由與民主嗎？ 龍女士是否在自打嘴巴？

看不懂龍應台到底想表示什麼？（資料照）

龍應台表示，只要兩岸雙方還是處於互不信任的狀態，「北京對台灣動武」的可能性永遠是在的。請問，兩蔣時代，兩岸互信又有多少？以前蔣介石不自量力想反攻大陸，不顧全民死活，後來蔣經國改以三民主義統一中國，又「統」到哪裡去？國民黨又有落實三民主義理想嗎？還是以「三民主義」為幌子，想「千秋萬世」統治台灣，讓自己黨與眾腐敗高官繼續「吃香喝辣」？如果國民黨不逃難來台灣，中國會對台灣不懷好意嗎？畢竟共產黨的敵人是國民黨，不是台灣人。

她又說：「面對這樣的困境，台灣應該怎麼做？在一強一弱的關係裡，弱者這一方需要非常強大的智慧，去看到更大格局裡自身位置在哪裡。我比較為台灣擔心的是，台灣內部因民主選舉的政治情況，不斷在一個茶壺裡鬧裡自己的風暴，彼此的鬥爭。」她用一顆大樹來比喻，形容台灣在這顆樹的某一根樹枝上吵得不可開交，而事實上這棵樹的下邊是被砍掉的。

請問民主政治，政黨黨同伐異不是鬥爭是甚麼？台灣有，中國就沒有嗎？可能更大吧？以前毛澤東身邊的許多親密「愛將」，後來如何了？有幾個好下場的？與政治無關的許多科學家與文人又如何？而今又如何？相信龍女士比誰都清楚吧？那些不是政治鬥爭，甚麼才是？人家政權有垮掉嗎？為何台灣的民主政治會垮掉？台灣最大的問題是誰造成的？不就是國民黨嗎？這個雙手沾滿二二八與白色恐怖血腥的政黨，至今還沒有真誠懺悔，沒有認同台灣，還在愚弄國人，將獨裁者當「偉人」崇拜，卻還有一些白癡支持，這才是問題最大所在吧？

在談到對中國有何期許時，她認為：「台灣70年來好不容易累積下的東西，要把台灣當做一個寶貝去看待它、爭取它。」這個寶貝不就是自由與民主嗎？龍應台以前的作品有「野火集」和「大江大海一九四九」等，不也是強調自由與民主的可貴嗎？台灣今日之所以有自由與民主，龍應台可是開了第一槍，當年國民黨的一些頑固份子又是怎麼攻擊她？不是罵她是「居心叵測」、惟恐天下不亂的「小人」嗎？

如今龍應台之所以攻擊小英政府，應該是如同時下一些知名女士一樣，可能是出於忌妒心，看到人家居然能當總統，心裡很不平衡，加上小英一連串改革，引起既得利益者反彈，所以讓她不免有幸災樂禍的心理。其實小英的施政，基本上是落實龍女士以前「野火集」的理念，即台灣必須有自由、民主與政治改革，才有活路。

（教師）

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