自由開講》死要錢的「八百壯士」！

◎郭靖

日前反年改團體突襲立法院，抗議軍人年改方案，退役上校繆德生在攀爬進入立院時時摔落重傷，送醫急救。今年62歲的繆德生在去年4月7日時，從廣州黃埔軍校的舊址出發，展開94天、3600公里長征，徒步完成北伐路，並於7月7日「盧溝橋事變」紀念日當天，抵達北京盧溝橋。

日前反年改團體突襲立法院，抗議軍人年改方案，退役上校繆德生（中）在攀爬進入立院時時摔落重傷，送醫急救。照片為去年大鬧世大運時的繆德生。（資料照）

友人的口中，繆德生是個很有「正義感」，同時具有捍衛中華、反台獨理念，繆德生熱血、抗爭總是衝第一線，因為繆認為，如果沒展現衝撞實力，就沒人理會，衝撞了就有音量，不然就什麼都不是。試問，堂堂黃埔軍人是這種德性嗎？又能與孫將軍及真正的八百壯士相提並論嗎？後者是在戰場上殺敵或死守「四行倉庫」，最後沒有人領到退休金，還備受政治派害，如今這些所謂「八百壯士」，從沒打過一天的戰，卻是死守「十八趴金庫」，沒有同理心，不顧別人死活，像話嗎？

這種沒同理心又國家認同錯亂的人，有何正義感可言？若有正義感，應該是批判那些「牆頭草」退將才對，否則如何對得起兩蔣？所謂「抗爭」總是衝第一線，若「作戰」也有如此英勇就好了。至於「 捍衛中華、反台獨」？到底是捍衛甚麼碗糕？是中華民國？還是中華人民共和國？或者兩者皆是？畢生生長在台灣，吃台灣的米、喝台灣的水，心中可有台灣？不知飲水思源的人，算是有軍人武德嗎？這種心態又豈只是繆德生才有？

從小生長台灣，也在台灣軍校畢業，卻不認同台灣，跑到中國去長途行軍，只為了紀念所謂北伐之路，這是哪門子思維？試問，美國西點軍校學生會跑去英國或德國軍校尋根嗎？這種國家認同錯亂的結果，造成許多「變色龍」，不知飲水思源，認賊作父，將以前自己每天早晚點名高喊要消滅的「共匪」當親兄弟看待，有些人還熱切「共匪」武統台灣，只因台灣不再是由國民黨主政，莫非把台灣人當「莊孝維」？這樣的軍人算有正義感嗎？又有軍人武德嗎？

其實有正義感、熱血、凡事衝第一、又有軍人武德的是以前的孫立人與其部隊軍人，反觀黃埔軍人有幾個像樣的？國民黨嫡系將領如湯恩伯、陳誠、胡璉與何應欽，個個是酒囊飯袋、貪生怕死之輩，當時有些人還盜賣美援軍品中飽私囊，或強拉街上民眾當兵，令人妻離子散，或強搶民物據為己有，一點軍人武德也沒有，如今的黃埔軍人又好到哪裡去？有退將在中國聽訓，畢恭畢敬，乖得像隻「烏龜」，回到台灣卻如同「老虎」，兇猛異常，這樣的軍人值得尊敬嗎？

總之，台灣的軍校應該引進美國西點與維吉尼亞軍校的教育方式，把「責任、榮譽與國家」視為座右銘，沒有黨國思維的教育，不崇拜沒有人性的獨裁者，才會吸引優秀學生報考，並以身為軍人為榮，才可能培養出頂天立地的職業軍人，如麥帥、艾森豪、巴頓與孫立人等名將。

（教師）

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