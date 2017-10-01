自由開講》對國民黨青年團的期待

展昭

中國國民黨國發院青年團日前指出，台灣大學劉昱佑通過決選，將擔任第12屆青年團總團長暨青年指定中常委；國發院長林火旺說，評選標準是考量人選將來能否替國民黨加分。

台大學生劉昱佑（左）當選國民黨青年團總團長暨指定中常委，國發院長林火旺致賀。（照片由國民黨提供）

不久前，中共總書記習近平曾嚴厲批評共青團「說科技說不上、說文藝說不通、說工作說不來、說生活說不對路。說來說去就是那幾句官話、老話、套話，同廣大青年沒有共同語言、沒有共同愛好，那當然就會話不投機半句多。」習近平還補充說：「如果青年在前進，而團組織沒有與時俱進，不能成為青年的領頭羊，反而成了青年的尾巴，那何談擴大有效覆蓋面？跟都跟不上！」

可見國共兩黨都已體察到，時代在改變，思維也應該跟著改變，所以不約一同，都想讓自己的黨現代化與年輕化，能真正體會年輕人的思維，站在他們的立場與利益來思考問題，而非蕭規趙隨，走以前的老路。如去年中共中紀委曾公開批評共青團「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」，國民黨的青年團與以前的救國團，不也都是如此嗎？

如果國民黨能體察社會脈動，了解年輕人的想法與困境，並設法幫他們解決，如今會被再次政黨輪替嗎？現代年輕人不滿的是，為何「好康」的事都是有背景的權貴優先，而無背景的人卻永無機會？例如，為何有權貴子弟連基層民代或政務官都沒有做過，也沒有在任何大學教過書，有一定的名望，卻能被提名為首都市長或中央民代候選人，這樣能讓黨內年輕人心服嗎？

長久以來，救國團與青年團所舉辦的任何活動，到底是逸樂取向者居多，還是公益事務居多？後者能讓年輕人服務社會的理想有所發揮，前者只是讓年輕人玩樂而已，能培養未來的政治領導人嗎？相較之下，民進黨有凱達格蘭學校有計畫培養年輕人成為未來政治新秀，而且只論才幹與品德，不問出身與背景，所以能吸引優秀年輕人參與，這一點很值得國民黨見賢思齊。

其次是黨名應該修改了，否則黨名老是有「中國」兩字，讓人覺得很奇怪，畢竟世上哪有政黨黨名前還須加上某一國的國名？如美國的民主黨與共和黨、英國的勞工黨與保守黨，他們政黨名字前面還會加上美國或英國國名嗎？何況加上「中國」兩字就令許多人感到很不爽。雖然這個政黨名稱有其歷史，但是黨名又非國名，許多國家的國名尚且可以更改，政黨名稱為何不行？畢竟國民黨黨名不也是歷經幾次修改嗎？若連黨名都抱殘守缺，有誰相信你國民黨改革的誠意？

還有就是年輕人長期低薪與退休福利的問題，國民黨始終無法給年輕人滿意的交代、叫年輕人如何認同你國民黨呢？民進黨即使做得再爛，國民黨支持度就會提升嗎？一年來，小英政府一些政策雖然令人不是很滿意，起碼有在改革，如年改不是完成了嗎？還有景氣不也是漸漸回升了嗎？起碼股市上萬點已經維持一段很長的時間，不是嗎？國民黨若想獲得年輕人支持，應該督促民進黨加快改革步伐，並誠實將所有非法黨產回給國家與人民，而非一再阻礙改革或拖延黨產的歸還。

他山之石，可以攻錯。國民黨的青年團應站在年輕人的立場與利益來思考問題，才能吸引年輕人參與的熱情，國民黨才可望起死回生，否則遲早被掃入歷史灰燼中。