自由開講》關於蔡總統執政兩周年的成績單：瑕不掩瑜

◎魏國浩

隨著520的接近，以蔡總統為首的民進黨政府執政兩周年的成果，也逐漸成為一個熱門的話題。日前台灣指標民調公司，就分別針對了「新南向政策」、「國防安全」、「非核家園」、「轉型正義」、「兩岸關係」、「年金改革」及「勞基法修正內容」等七大重點議題進行民調，而從結果來看，雖然在特定幾項的滿意度較低，然而綜觀整體的民調表現，持平而論，蔡總統確實交出了一張不錯的成績單。

然而綜觀整體的民調表現，持平而論，蔡總統確實交出了一張不錯的成績單。（美聯社）

其實在政府的施政上，每一個面向皆無法偏廢，因為所有的政策都是環環相扣的，因此如何最大限度地維持各面向的平衡，考驗的是執政者的政治智慧與策略。以這份民調中，對於蔡總統施政滿意度最高的「新南向政策」與「國防安全」兩項來說，都獲得了四成五上下的民眾認同，而雖然以蔡總統過去的背景來看，對外關係是她的強項，所以民調有這樣的結果並不讓人意外，然而我們必須考慮到，台灣的對外關係相當程度上並非操之在己，中國與美國的大國博弈，經常才是主導因素，作為台灣的領導者，需要維持兩強勢力的平衡，又能走出屬於台灣的一條路，實屬不易，因此能有目前的成果，蔡總統的確是有她的一手。

至於「非核家園」、「轉型正義」、「兩岸關係」、「年金改革」等四個議題方面，民調呈現出來的結果是五五波，滿意度與不滿意度差不多皆在四成上下，而差距皆落在百分之十以內，通常這樣的結果，代表議題本身就具有相當的爭議性，社會上的看法正反比例接近，而實際上觀察民調本身的交叉分析結果，的確在這些議題上，泛藍與泛綠的選民，各自有不同的解讀。其實，細究這四項議題，「非核家園」的背後，其實是台灣的能源政策，而「轉型正義」與「年金改革」，是重塑台灣社會公平正義的重中之重，至於「兩岸關係」，那更是傳統上國民黨的禁臠，故而想要在這四個議題中拿到好的滿意度，以台灣目前的社會狀況來說，是不太可能的，因為必定觸及到某些特定族群的利益。另一個角度來看，以國民黨來說，他們自然不會放過這類能夠激發藍綠對立，使各自基本盤歸隊的議題，再加上年底縣市長選舉的靠近，故而在這些議題上加大政治操作的力度，也是合情合理，因此，蔡總統在這幾個面向上的滿意度，可以有如此成績，其實也算是對支持她的選民有所交代。

以國民黨來說，他們自然不會放過這類能夠激發藍綠對立，使各自基本盤歸隊的議題再加上年底縣市長選舉的靠近，故而在這些議題上加大政治操作的力度，也是合情合理。（資料照）

最後，在「勞基法修正內容」的表現上，民調呈現出來的結果，不滿意蔡總統表現者，高出滿意者約兩成左右，但特別值得注意的是，在此議題的不表態率，居然有近三成，這其實代表雖然在勞基法修法的議題上，外界的解讀多半是民進黨的痛點，然而對於修法有確切喜惡的民眾比例，其實並無外界的想像的高，而本來勞基法的修法，就是一件吃力不討好的工作，一部法要能讓修的讓所有人滿意，無異於天方夜譚，故而民調結果看來，雖然對蔡總統來說可能不甚滿意，這項議題也極有可能成為選舉的重大議題，不過還有時間，就讓勞基法修法的結果慢慢發酵，相信到了年底，會有不一樣的光景。

執政確實是不容易的事，而台灣的政治情勢又是出了名的複雜，社會上也不時的有人在操作民粹，使得各項議題的討論空間變得很小，要在這樣的環境中做出一定的成績，沒有一定的毅力與勇氣，是辦不到的，故雖然民調的結果，有幾項看起來還有許多努力的空間，然而總歸是瑕不掩瑜，或許我們也該給蔡總統與執政團隊一些掌聲。

（智庫研究員）

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