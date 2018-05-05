自由開講》這是我們心目中的台大嗎？

◎鄧鴻源

抗議教育部粗暴拔管，台大自主聯盟及學校師生在傅鐘前靜坐，高喊「拒絕黑手介入，教部長下台，還我大學校長」等口號抗議，前內政部長、台大土木系教授李鴻源也現身，指教育部拔管是人事造成的「土石流」，本來就沒事，這些人惹了一堆事，把台大拖死。

台大「自主聯盟」4日在台大校園發起「新五四運動」挺管遊行，師生與群眾呼口號痛批教育部。（資料照）

「土石流」是小事嗎？十年前的八八風災，土石流造成小林村上千居民的消失，反應慢半拍的馬政府，沒有責任嗎？如今台大人事所造成的「土石流」，居然讓企業副董來選獨董當校長，把大家都蒙在鼓裡，讓台大名譽蒙羞 ，算是小事嗎？其實把台大拖死的，不是別人，而是管某與台大遴選委員會自己，尤其是後者，曾容許有異議的師生表示意見嗎？蠻橫地將人家所有的提案擱置，不公開討論，是民主人應有的態度嗎？此與當年國民黨主導的萬年國會有何不同？這是我們心目中的台大嗎？

李鴻源又表示，今天不應該談管中閔，而是要談民主國家的法治精神。台大校長遴選過程中，教育部已經派了三個人擔任遴選委員，遴選程序結束了，才說這個有問題、那個有問題，要台大證明管中閔沒有罪，這完全不符合民主國家的運作。

奇怪了，教育部只是要求台大遴選委員會澄清，管某兼職是否事先經過學校核准？為何沒有資訊透明？為何當事人沒有利益迴避？並非要台大證明管某有罪，畢竟教育部非司法單位，然而台大遴選委員會始終「打太極拳」，那麼教育部為何要核准？台大是全民的財產，不是台大人的私產，受全民委託的教育部為何不能監督？當初教育部沒有當機立斷處置，才是失策。當初萬年國會「選舉」總統，也自稱是「民主」，是否笑話？不過是「各取所需」罷了！

台大每年拿政府七十幾億的教育補助，教育部可以允許其內部人事胡搞亂搞嗎？如果台大不想被監督，大可以改成私立大學，美國長春藤大學就是如此。美國私立大學沒有政府補助，一樣可以辦得比公立大學好，為何台大不行？可能由於大部分經費都由政府補助，以致許多教授不敬業，還形成派系，黨同伐異，讓人表面上看很「民主」，其實台大的大學自治已經民存實亡，台大榮譽退休教授、也是當年台大自治發起人之一的賀德芬，不是這麼說嗎？

李鴻源建議教育部應趕快讓管中閔就任，再拿放大鏡去檢視他的作為，才是雙贏，否則重要預算、決策都不能做、全部都停擺，形同人事造成的政治土石流。

前內政部長李鴻源（中）也現身挺管活動，並與民眾合影。（資料照）

世上有哪一所民主國家的大學，可以允許學倫、誠信有問題又不守法的人朦混過關當校長？行政工作誰都可以勝任，為何需要管某人不可？問題是，若讓這樣的人當校長，台大的面子往哪裡擺？世上有哪一位教授尚未獲學校同意就兼任某企業獨董，且以此身份參選大學校長，選前不主動告知，勝選後才告訴大家說要放棄？是否沒當選就繼續幹？是否把大家當「莊孝維」？如此投機的人適合當校長嗎？

李鴻源認為，民進黨並不會因為這件事得到政治利益，但是卻對台大造成重大傷害，台大的國際排名已經在往後掉，並呼籲政府給空間，讓台大繼續拚國際排名，一切回歸法治，聘管中閔擔任台大校長，認為有不妥的地方再交由法治單位處理。

很奇怪，民進黨政府受全民委託，監督各級大學人事，為全民利益著想，何嘗想到自己的政治利益？如年改問題，為了避免國家債台高築，遺禍下一代而進行合理改革，已經被一群既得利益者罵到臭頭，以致民調直直落。如果小英政府在乎自己的政治利益，大可以效法馬某人，只會說、不敢做，讓財政繼續惡化下去，不是更省事嗎？何必自討苦吃？那些既得利益者可有同理心？如果讓這樣的人當校長，台大國際學術形象與排名會提升嗎？

日前一些霸佔台大校園傅鐘廣場、不知從哪裡冒出來的老人，口口聲聲說要政治力退出校園，為何卻對台大長期有國民黨「孔知忠」與「逸仙」協會等地下黨部 ，視而不見，聽而不聞？有些老人還對反管學生動粗，要人家滾出校園，莫非是「乞丐趕廟公」？為何挺管師生可以在傅鐘下掛滿黃絲帶與布條，卻蠻橫將反管學生所掛的紙蓮花與布條拆掉並撕毀？此與那些反年人士有何兩樣？這叫做「大學自由與民主」嗎？又能與五四精神相提並論嗎？

台大「自主聯盟」4日在台大校園發起「新五四運動」挺管遊行，部分反管學生也到場表達立場，與群眾險發生衝突。（資料照）

有些挺管人士還對反管學生動粗，要人家滾出校園，莫非是「乞丐趕廟公」？（臉書影片截圖）

台大校長不是「阿貓阿狗」都可以當，也非其學歷與學術成就有多高（誰知道是真或假？），而是品德是否有誠信，足以讓人肯定，是否有道德勇氣，可以對抗政治惡勢力，然而管某人有嗎？恐怕比楊前校長還差吧？如果管某人可以當校長，楊前校長又何必辭職？為何在校務會議獲不被提名第二高票的管某，最後卻能勝出，令人納悶。如果事先大家知道他有獨董身份，恐怕是最後一名，早就被踢出去了吧？

大家心目中的台大校長，應該是如同胡適、傅斯年、殷海光這樣有道德勇氣的諤諤之士。符合這樣條件的台灣人，我認為非校友陳文成博士莫屬，遺憾的是他已經在三十七年前被人害死在台大校園，是誰幹的？大家心知肚明。幾年前，有師生與校友提議在其陳屍處豎立銅像紀念，就有一些國民黨人士反對，可能就是目前那些挺管的人，管某應該也是其中之一。這些人豈不知，如果沒有當年陳文成與鄭南榕等人的犧牲，台灣會有今日的自由與民主嗎？大學還會有學術自由與民主嗎？至今居然有人還以為這是獨裁者的「恩典」！

陳文成生前曾說：「只有台灣的山才是山，只有台灣的水才是水」，在那一個戒嚴時代，他冒險從美國匯款回台支持美麗島人士，回台後不久，被警總約談，隔日莫名其妙死在台大校園。如果今天他還在，看到其母校有些學弟妹還無知，恐怕也會搖頭嘆息吧！與此同時，那些拿國民黨中山獎學金的學生，在美國從事甚麼事，大家心知肚明。

台大學生舉反管布條 遭挺管群眾扯衣勒頸 相關影音：

（台大校友）

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