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Mygopen》「這種雞蛋不要買，更不要吃...」，蛋殼上長斑點是細菌感染？！

基本上雞蛋有二層天然的保護膜（蛋殼外表黏膜和蛋殼膜），可以保護雞蛋不受病原菌感染，關於蛋殼厚薄、顏色、斑點，與雞隻的飼養管理因素息息相關，基本上不至於影響雞蛋品質，若遭污染也並非以蛋殼有斑點為判斷依據！
作者： 這是假消息
2018-05-04 09:53
 | 2018-05-04 09:53

Mygopen

內容農場傳標題為「這種雞蛋不要買, 更不要吃！趕緊告訴你的家人！」的謠言影片和文章，說「雞蛋殼上長斑的雞蛋不要吃，可能是因為感染了細菌」實際上這個訊息也流傳好幾年了，農委會在 2016 年也出面澄清過。

基本上雞蛋有二層天然的保護膜（蛋殼外表黏膜和蛋殼膜），可以保護雞蛋不受病原菌感染，關於蛋殼厚薄、顏色、斑點，與雞隻的飼養管理因素息息相關，基本上不至於影響雞蛋品質，若遭污染也並非以蛋殼有斑點為判斷依據囉！

雞蛋殼上長斑點細菌感染的謠言

原始謠傳版本：

這種雞蛋不要買, 更不要吃！趕緊告訴你的家人！最近，看到電視上的一個新聞，讓我十分吃驚。說一個寶寶，吃完雞蛋後，抽搐併產生了昏迷。後來經過救治，才轉危為安。醫生跟家屬經過溝通，懷疑寶寶是吃了長斑的雞蛋才出現這樣的情況。因為這種蛋殼上長斑點的雞蛋很可能是感染了細菌，所以看到這種長斑的雞蛋，大家不要買更不要吃，要記得告訴家裡人。那麼又是什麼原因造成了雞蛋殼內長斑呢？ 

專家表示，因為雞蛋的外殼上有許多氣孔，細菌、黴菌會通過這些氣孔進入雞蛋內部。蛋殼內壁出現黑斑，但蛋黃蛋清並沒有壞掉，也是因為黴菌通過氣孔進入殼內，破壞了殼內的殼膜，黴菌滋長聚集成黑斑。有的雞蛋遭到雨淋或受潮，會破壞蛋殼表面的保護膜，也會使細菌侵入蛋內面發霉變質。這樣的雞蛋儘管表面上並無明顯的腐壞癥狀，但其實蛋的品質有所下降了，不建議食用。 

雞蛋選擇小竅門 
1、選雞蛋的時候要挑選蛋殼表面斑點少的雞蛋。 
2、站在亮光的地方，用光照雞蛋，手半掩住雞蛋觀察。好蛋呈微紅色、半透明、蛋黃輪廓清晰，而壞蛋呈灰暗色，空室較大，有的雞蛋有污斑，這是陳舊或變質的表現。 
3、將雞蛋拿起輕輕搖晃，放在耳朵旁邊注意聽，會響的說明是不新鮮的，而沒有聲音則證明是新鮮的雞蛋。

相關影音：

謠言破解說明：

關於這則訊息，農委會在 2016 年就出面解釋過了，表示除非有人為因素造成蛋殼裂損，一般來說內容物如蛋黃、蛋白都是十分衛生安全的。至於蛋殼厚薄、顏色、斑點等情形，主要與雞隻的飼養因素有關。

農委會更表示，雞蛋若遭受污染也並非以蛋殼有斑點為判斷依據，所以網路流傳的這個說法是錯誤的。

正確闢謠解釋：

根據農委會的說法：母雞的卵巢大約每天會排一個卵（即俗稱之蛋黃），蛋黃隨即在輸卵管慢慢往前推進，推進過程，輸卵管會慢慢分泌蛋白加到蛋黃外面，然後再分泌黏液形成兩層蛋殼膜。大約 4 個小時後，推進殼腺（子宮），在此形成蛋殼（約需 21 小時），鈣沉積與色素降解則在此階段完成，最後從泄殖腔產出到體外，即市售之生鮮雞蛋。

農委會進一步說明，母雞於產蛋期間，容易受到環境溫度、營養、緊迫等因素影響，導致蛋殼厚薄與顏色差異，此為自然現象，又蛋殼斑點顏色則因品種而異，不一定為褐色或白色。雞蛋產生，如同人類生產一般，正常產道是無菌的。所以在正常情形下，雞蛋無論蛋黃、蛋白或蛋殼表面應該都是無菌的，雞隻若輸卵管遭細菌感染或人為的破壞性損傷，才會污染到蛋白，但這種機會非常少見，業者也會謹慎處理這些蛋品不致流入市面。

農委會強調，一般市售的雞蛋都是未受精蛋，並非種雞場所生產的種蛋，不應有死胚蛋或是有看到血管的臭雞蛋存在，至黏殼蛋、臭雞蛋、散黃蛋、發霉蛋等，多為購買後，因不當儲存或儲存過久，造成蛋品已變質發臭、發霉，不能食用。另市售洗選蛋在洗選製程中，已透過人工或機械將有裂痕的蛋剔除，因此購買生鮮雞蛋若有裂痕，應為運輸過程經外力或搬運造成。裂殼蛋因蛋殼外表黏膜或蛋殼膜破損，容易遭微生物污染，其衛生品質則堪慮。國內外的確曾發生過沙門氏菌引起的雞蛋食物中毒事件，但多半不是雞蛋本身引起的，而是飼養管理或加工保存不當所引起，故單純由蛋殼斑點判定並不可行。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：農委會 - 爭議訊息澄清專區（含食安） 

資料來源：農委會 - 匡正網路謠傳 雞蛋斑點是自然現象，不影響品質，也不能作為判定感染沙門氏菌

本文經授權轉載自Mygopen  【假知識】這種雞蛋不要買更不要吃？蛋殼上長斑點細菌感染的謠言

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