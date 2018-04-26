法操》國道司機過勞肇事，業者難道不用負責嗎？

發生此等悲劇，理論上肇事駕駛恐免不了業務過失致死的罪責，以及後續的鉅額民事賠償。但造成過勞司機的貨運行業者，難道就只能罰罰錢了事了嗎？

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有國道員警於國道上值勤時遭後方聯結車追撞，不幸死亡。據調查，該名司機疑似疲勞駕駛，從紀錄來看，已經連續開車12小時，且連續22天不間斷地工作無休假，事故當日有小感冒，服用感冒藥後即上班，加上疲勞引發本次悲劇。據高雄市勞工局調查，該公司去年中就已經因勞工超時加班、違反休假規定等原因，遭勞工局開罰，勞工局也正在積極介入調查。

高市勞工局調出有如行車紀錄資料的貨車大餅圖， 發現肇事司機陸乙豪（左圖，中央社）4月份幾乎 每天都出車上班。 （記者黃良傑翻攝）

老闆不構成業務過失致死罪？

發生此等悲劇，理論上肇事駕駛恐免不了業務過失致死的罪責，以及後續的鉅額民事賠償。但造成過勞司機的貨運行業者，難道就只能罰罰錢了事了嗎？

刑法第276條第2項規定：從事業務之人，因業務上之過失致死罪者應受處罰。這樣的規定就是大家常聽到的「業務過失致死罪」。

什麼樣的行為會構成業務過失致死呢？在要件上，行為人主觀上必須從事一個特定的業務，且對於其業務上的過失可能造成的損害必須要有預見可能性；而客觀上來看，行為人的這項過失，必須要與發生結果間具有因果關係。

在本次的案件中，我們從新聞中可以看出，本次事件的發生是由於司機過勞所導致，而司機過勞則肇因於公司的不當排班。以新聞中的狀況來說，肇事司機於4月已經連續上班22天（案發為4月24日）、其中有7天上班超過12小時，其中的2天甚至超過14小時，當然輪班時間也就不足法定的11小時了。

由這樣的排班狀況來看，從客觀上就可以推斷這樣的工作環境下，應該會導致勞工過勞的情形，為本次肇事的原因之一。而老闆（或者排班主管），身為具有管控員工排班權限業務之人，明明知道這樣的排班方式會導致員工過勞、進而導致車禍事故，即便曾被罰款卻仍裝死不改善，對於事故的發生應該有過失，似乎會構成業務過失致死罪責。

檢察官及法官應該勇於處以刑罰

經《法操》查證，本案的公司負責人同時設有多家通運公司，以負責人的名字於勞動部的「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」進行查詢後發現，在案發前該雇主就已有12次違規，且其中有一半是因為工時、休假違反規定。即便處罰次數多，但由於都是不同公司，每次的罰金均不高，像本次涉案的公司因工時問題被處罰，就僅處罰4萬元。直到現在發生憾事，才遭「重罰」300萬元，恐已於事無補。

從近期的各種新聞、及勞基法修法公聽會的發言等等可以發現，運輸業不論是大眾運輸、貨運及物流業者等，司機普遍存在著過勞現象，此種過勞司機在國道上所造成的危險性在一定程度上更甚於酒駕。然而，由於勞檢人力的短缺、及積極度不足，目前實在難以期待實質的勞檢能被落實的情形之下，《法操》認為檢察官應該就事業負責人是否涉及業務過失致死罪責進行偵查，若認為有構成罪責應勇於起訴，以藉此給予其他事業主一定程度的嚇阻，或許有辦法緩解過勞司機的困境！否則單靠幾萬元的罰金，真的不痛不癢阿！

本文經授權轉載自法操：國道司機過勞肇事，業者難道不用負責嗎？