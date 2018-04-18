法操》借到變我的！史博館常玉畫作爭議

民法上，依行為人占有當時是善意不知屬於他人所有、或明知屬他人所有而惡意占有，分別適用第768條之1的5年、及768條的10年規定。但在這邊，教育部當時應該就很明確知道這是常玉「借展」的畫作，自然屬於惡意而應該要適用第768條的規定，公然、和平、繼續占有10年。

「四女裸像」為常玉全盛時期之作品。（圖擷自國立歷史博物館）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，日前自稱法國華裔畫家常玉姪子的中國籍男子跨海提告，向教育部、歷史博物館返還常玉於1964年借展的42幅畫作。台北地院認為，該畫價值3億300萬元，超過了中國人民可以繼承的上限，判決駁回。

姪子到底有沒有繼承權？

首先，讓我們來看看姪子到底能不能繼承常玉的畫作吧！

根據民法第1138條規定，遺產會依照下列順序繼承：

1.直系血親卑親屬，也就是子女、孫子女

2.父母

3.兄弟姐妹

4.祖父母

而本次案件的常玉姪子究竟有沒有繼承權，根據判決書，常玉姪子指出：常玉死前並無配偶及子女，且父母早已死亡。該男子自稱是常玉胞弟的兒子，若其所言屬實，且其父是在常玉死後才死亡，則根據現在的繼承規定來看：常玉死後男子父親繼承了常玉的遺產，而他在父親死後繼承了父親的「常玉的遺產」，所以若真是繼承人，則理論上應該可以繼承這42幅畫作。

常玉 （圖片取自網路）

中國人民有繼承上限！

有趣的是，法院在這個案件中引用了臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱「兩岸人民關係條例」）第67條第1項規定，認為男子的請求為無理由。

根據該條項前段的規定，被繼承人在「台灣地區」的財產，如果由大陸地區人民依法繼承的話，不可以超過新台幣（下同）200萬元。簡單來說，如果今天被繼承人有1200萬元的遺產，有3個繼承人，其中一個是大陸地區人民。此時依據民法，雖然每人可以繼承到400萬元；但在兩岸人民關係條例下，這為大陸地區繼承人就只能繼承200萬元，剩下的200萬元則由其他2個繼承人繼承。

而本次案件中，男子主張要求教育部返還42幅畫作。但這42幅畫作依現在的行情來看有3億300萬元，明顯已經超過了可以繼承的上限，且這42幅畫作也沒有辦法分割。因為這些原因，法院認為無法依原告的意思「原物返還」這些畫作，而駁回男子的請求。

教育部可以怎麼主張？

根據報導教育部主張常玉在當時並未請求返還，已經「默示拋棄」所有權。從這樣的說法來推斷，教育部或許是認為由於常玉並未積極主張返還，應該是打算拋棄這42幅畫作的所有權。當常玉拋棄這42幅畫作的所有權後，就成為無主物，而此時如果教育部以所有的意思占有這些畫作，就可以依據民法第802條的規定，取得這42幅畫作的所有權，也就是常聽到的「無主物先占」。

然而，這樣的說法有一個極大的問題，那就是常玉當時是不是「默示拋棄所有權」？觀察當時的時代背景及常玉的生活情況，常玉當時覺得有機會到台灣長久定居，只是簽證一直沒下來，而在等待期間內死亡。照常理來看，常玉應該沒有要拋棄的意思，因為他可能始終都認為，當自己到台灣定居後，這些畫作就會回到自己身上，因此教育部說是默示拋棄所有權而無主物先占實在有些離譜。

但是，雖然不能用無主物先占，教育部仍然有其他取得所有權的方法。跟據民法第768條的規定，以所有的意思，和平、公然、繼續占有他人動產10年，就可以取得該動產所有權。而當年展覽過後，教育部將這些畫作交給歷史博物館典藏並公開展示，並主張為自己的館藏。以此外觀來看，歷史博物館及教育部似乎是「公然」主張這些畫作是我國所有，且這樣的情況也「和平」且「持續」了50多年，早就超過了10年，因此在時效取得方面，應該還比較站得住腳。（註）

法院技術性迴避問題

在這次的判決書中，法院並未回應雙方任何的法律爭點，而僅以當事人的請求超過可繼承數額，而駁回請求。雖然這樣的作法在法律上可行，但這種幾乎迴避掉所有法律上爭點的作法是否適當，就有許多的討論空間。希望若是未來有上訴二審，高等法院能一改台北地院的做法，對案件內容進行實質審理，才能使這起案件圓滿落幕、使民眾信服。

註

民法上，依行為人占有當時是善意不知屬於他人所有、或明知屬他人所有而惡意占有，分別適用第768條之1的5年、及768條的10年規定。但在這邊，教育部當時應該就很明確知道這是常玉「借展」的畫作，自然屬於惡意而應該要適用第768條的規定，公然、和平、繼續占有10年。

本文經授權轉載自法操：借到變我的！–史博館常玉畫作爭議