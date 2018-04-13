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法操》離婚配偶可不可以要求分配公務員的退休金？

在許多情況下，可能是為了能夠同時顧及家裡及工作，有些人在結婚後會選擇離開職場，專職在家擔任家庭主婦或主夫。由於這樣的身分並不會提撥退休金，因此在老年僅能依靠「國民年金」度日。如果說一生婚姻美滿就算了，但如果中間要離婚的話，對於在家擔任全職家管的人而言，就等於毫無保障。
作者： 法操FOLLAW
2018-04-13 10:00
 | 2018-04-13 10:00

離婚 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，公務人員退休新制將於民國1070701日上路。在本次新制中，納入了離婚時的退休金分配制度。本次制度仿效外國，在符合特定條件下，公務人員之配偶得於離婚時，請求依據「法定財產制或共同財產制關係存續期間」的年資比例，計算得分配之退休金。

為什麼要分退休金？

有在關注我們文章的讀者應該會記得，我們曾在多篇文章中提到所謂「夫妻財產剩餘分配請求權」的制度，以保障配偶間的公平。但為什麼這邊又要分配退休金呢？

原因之一：在許多情況下，可能是為了能夠同時顧及家裡及工作，有些人在結婚後會選擇離開職場，專職在家擔任家庭主婦或主夫。由於這樣的身分並不會提撥退休金，因此在老年僅能依靠「國民年金」度日。

如果說一生婚姻美滿就算了，但如果中間要離婚的話，對於在家擔任全職家管的人而言，就等於毫無保障。在日本，許多女性由於小孩的原因，即便與丈夫婚姻關係不佳，仍咬牙撐到小孩獨立後才離婚。通常這段時間，妻子根本沒有提撥退休金，使得離婚後生活出現困難。而這樣的狀況，在台灣也不是沒有發生過。

原因之二：一般來說，在沒有特別約定的情況下，之所以要在離婚後分配「結婚期間」配偶雙方的財產，是因為我們承認這段期間內的財產來源，有另一半的「參與」以及「貢獻」存在。因此財產的分配，就是為了要反映這樣的貢獻值所生的制度。1）

而所謂的退休金，是由雇主或政府在勞工或公務員工作期間內每月提撥一定進額制專戶，作為退休時的退休金。從這樣的設計來看，比起保險金，退休金的設計更像是把應該要給的薪資放到退休以後再給你。也因此，就有人認為退休金性質上屬於勞務報酬的一部分。也因此，退休金中自然也就存在著配偶的貢獻值，就有必要和財產一起分配以表彰這樣的貢獻。

修法怎麼分配？

就目前公布的公務人員退休資遣撫卹法第828384公立學校教職員退休資遣撫卹條例第838485；及政務人員退職撫卹條例第343536均做了相近的規範。

首先，是怎麼樣的人可以分配。依照公務人員退休資遣撫卹法第82條第2項規定，必須要沒有退休金、或雖然有退休金，但那筆退休金也可以分配的情況下，我們才會分配退休金。簡單地說，由於目前勞工退休金沒有退休金分配的規定，因此，如果有一方是公務員，一方是勞工，勞工就不能請求分退休金。但如果今天一方是公務員、一方無工作；或一方是公務員、另一方也是公務員或公立學校教職或政務人員，在這兩種情況下就可以請求分配，但當然對方也會請求分配你的退休金。

至於分配方法我們來舉個簡單的例子：阿法從民國82年開始擔任神岡鄉公所公務員，並在民國122年退休。阿法和阿操在民國92年結婚，使用法定財產制，阿操婚後沒有任何工作，專心處理家務。兩人後來因長期吵架，於民國112年與阿操離婚。

在現行條文下，阿操在離婚時，由於法定財產制關係一同消滅，根據公務人員退休資遣撫卹法第82條第1規定，可以請求分配。至於分配的額度根據同項第1款的規定，為「法定財產制或共同財產制關係存續期間」的年資比例的1/2。也就是說阿法總年資為40年，其中和阿操結婚的時間為20年，為年資的1/2。而阿操所能分配的是這個1/2的再1/2，也就是阿法總年資的1/4。如果今天阿法離婚以後又在任內和阿司結婚5年後離婚，則阿司也可以分配5年的一半也就是2年半的年資，並不會因為多次結婚而變複雜。2）

另外，這項請求權最晚必須要在離婚後5年內請求才行。也就是說，如果離婚超過5年就不能再請求了，不需要擔心離婚10幾年後跑回來要錢的問題，也沒有所謂好不容易走出離婚，結果以後退休還要被要錢的問題，因為離婚後馬上就要處理完。

其他法律也需要修法

本次修法，在保障無工作的配偶的方面跨出不錯的一步，但這一步仍有所不足。在目前的狀況下，只有公務員、公立學校教職員及政務人員有適用，而一般的勞工則沒有適用。然而勞工才是我國社會的大宗，這部分就需要未來立法機關積極填補，才能達到配偶間實質的平等、保障無工作的配偶退休後的生活。

註1

這個概念就像是：如果結婚後一方沒有在家帶小孩，你就沒有辦法專心工作賺錢，因此錢賺比較多，中間多少有對方的貢獻存在。

註2

當然，這樣的分配比例並不是一定，當事人也可以自行約定、或者由法院來依照情形酌定比例。

本文經授權轉載自法操：離婚配偶可不可以要求分配公務員的退休金？

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