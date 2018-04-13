法操》離婚配偶可不可以要求分配公務員的退休金？

在許多情況下，可能是為了能夠同時顧及家裡及工作，有些人在結婚後會選擇離開職場，專職在家擔任家庭主婦或主夫。由於這樣的身分並不會提撥退休金，因此在老年僅能依靠「國民年金」度日。如果說一生婚姻美滿就算了，但如果中間要離婚的話，對於在家擔任全職家管的人而言，就等於毫無保障。

離婚 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，公務人員退休新制將於民國107年07月01日上路。在本次新制中，納入了離婚時的退休金分配制度。本次制度仿效外國，在符合特定條件下，公務人員之配偶得於離婚時，請求依據「法定財產制或共同財產制關係存續期間」的年資比例，計算得分配之退休金。

為什麼要分退休金？

有在關注我們文章的讀者應該會記得，我們曾在多篇文章中提到所謂「夫妻財產剩餘分配請求權」的制度，以保障配偶間的公平。但為什麼這邊又要分配退休金呢？

原因之一：在許多情況下，可能是為了能夠同時顧及家裡及工作，有些人在結婚後會選擇離開職場，專職在家擔任家庭主婦或主夫。由於這樣的身分並不會提撥退休金，因此在老年僅能依靠「國民年金」度日。

如果說一生婚姻美滿就算了，但如果中間要離婚的話，對於在家擔任全職家管的人而言，就等於毫無保障。在日本，許多女性由於小孩的原因，即便與丈夫婚姻關係不佳，仍咬牙撐到小孩獨立後才離婚。通常這段時間，妻子根本沒有提撥退休金，使得離婚後生活出現困難。而這樣的狀況，在台灣也不是沒有發生過。

原因之二：一般來說，在沒有特別約定的情況下，之所以要在離婚後分配「結婚期間」配偶雙方的財產，是因為我們承認這段期間內的財產來源，有另一半的「參與」以及「貢獻」存在。因此財產的分配，就是為了要反映這樣的貢獻值所生的制度。（註1）

而所謂的退休金，是由雇主（或政府）在勞工（或公務員）工作期間內每月提撥一定進額制專戶，作為退休時的退休金。從這樣的設計來看，比起保險金，退休金的設計更像是把應該要給的薪資放到退休以後再給你。也因此，就有人認為退休金性質上屬於勞務報酬的一部分。也因此，退休金中自然也就存在著配偶的貢獻值，就有必要和財產一起分配以表彰這樣的貢獻。

修法怎麼分配？

就目前公布的公務人員退休資遣撫卹法第82條、第83條、第84條；公立學校教職員退休資遣撫卹條例第83條、第84條、第85條；及政務人員退職撫卹條例第34條、第35條、第36條均做了相近的規範。

首先，是怎麼樣的人可以分配。依照公務人員退休資遣撫卹法第82條第2項規定，必須要沒有退休金、或雖然有退休金，但那筆退休金也可以分配的情況下，我們才會分配退休金。簡單地說，由於目前勞工退休金沒有退休金分配的規定，因此，如果有一方是公務員，一方是勞工，勞工就不能請求分退休金。但如果今天一方是公務員、一方無工作；或一方是公務員、另一方也是公務員或公立學校教職或政務人員，在這兩種情況下就可以請求分配，但當然對方也會請求分配你的退休金。

至於分配方法我們來舉個簡單的例子：阿法從民國82年開始擔任神岡鄉公所公務員，並在民國122年退休。阿法和阿操在民國92年結婚，使用法定財產制，阿操婚後沒有任何工作，專心處理家務。兩人後來因長期吵架，於民國112年與阿操離婚。

在現行條文下，阿操在離婚時，由於法定財產制關係一同消滅，根據公務人員退休資遣撫卹法第82條第1項規定，可以請求分配。至於分配的額度根據同項第1款的規定，為「法定財產制或共同財產制關係存續期間」的年資比例的1/2。也就是說阿法總年資為40年，其中和阿操結婚的時間為20年，為年資的1/2。而阿操所能分配的是這個1/2的再1/2，也就是阿法總年資的1/4。如果今天阿法離婚以後又在任內和阿司結婚5年後離婚，則阿司也可以分配5年的一半也就是2年半的年資，並不會因為多次結婚而變複雜。（註2）

另外，這項請求權最晚必須要在離婚後5年內請求才行。也就是說，如果離婚超過5年就不能再請求了，不需要擔心離婚10幾年後跑回來要錢的問題，也沒有所謂好不容易走出離婚，結果以後退休還要被要錢的問題，因為離婚後馬上就要處理完。

其他法律也需要修法

本次修法，在保障無工作的配偶的方面跨出不錯的一步，但這一步仍有所不足。在目前的狀況下，只有公務員、公立學校教職員及政務人員有適用，而一般的勞工則沒有適用。然而勞工才是我國社會的大宗，這部分就需要未來立法機關積極填補，才能達到配偶間實質的平等、保障無工作的配偶退休後的生活。

註1

這個概念就像是：如果結婚後一方沒有在家帶小孩，你就沒有辦法專心工作賺錢，因此錢賺比較多，中間多少有對方的貢獻存在。

註2

當然，這樣的分配比例並不是一定，當事人也可以自行約定、或者由法院來依照情形酌定比例。

本文經授權轉載自法操：離婚配偶可不可以要求分配公務員的退休金？