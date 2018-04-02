法操》《失控的陪審團》：法律的目的，最終無非是伸張正義。

在美國，陪審團多使用於罪刑較重的刑事案件，陪審團候選人選任有一定資格限制（年齡、無犯罪前科等），並由雙方律師在「預備詢問」階段透過提問，以選擇最終十二人。一方律師選擇的人選，另一方律師可動用一定次數「無理由否決權」，以摒除可能對自己不利的陪審員，而律師也不能直接提問候選人對案件的立場和看法。

電影《失控的陪審團》

◎法操司想傳媒

一個案件判決的作成，除了客觀法條文字的使用，背後又有多少主觀因素影響並左右判決結果呢？《失控的陪審團》改編自John Grisham的同名小說，內容以陪審團制度為核心，描述一起對美國維克斯堡槍枝公司提告的案子，在一組運用科技、分工精細的陪審團顧問集團操控下，如何透過事前調查和種種干預手段，步步影響判決結果。

向槍枝公司提告 陪審團是勝訴關鍵

這起案子的原告莎莉·斯特，因丈夫死於槍殺，於是委託律師溫道·洛爾向維克斯堡槍枝公司提告，財大氣粗的維克斯堡公司委託以藍金·費奇為首的陪審團顧問集團，以求勝訴。藍金慣用以事前調查陪審團候選人名單的手法，在開始挑選前，就已對每位候選人的生活背景、個性、立場瞭若指掌，透過挑選對被告有利的陪審團人選，以確保槍枝公司的勝利。

然而，藍金不久便發現在十二位陪審員中，九號陪審員尼克·伊斯特是整個陪審團中最難以預料的成員，尼克不僅在陪審團中暗自影響其他陪審員的決定，甚至與外界的一位女子聯手，分別和原、被告雙方交換條件：「出更高金額的一方，就能獲得陪審團多數的支持。」在尼克的攪局下，整起案子走向變得撲朔迷離，在三方角力下用盡心機手段，最終的結局將出現大反轉。

這起案子討論的是美國長年爭論不休的槍枝問題，光今年度美國已發生17起校園槍擊事件，擁護和反對槍枝雙方各有主張，其中擁槍方多主張美國憲法第二修正案，保障人民擁有持有武器的權利。當然，這還牽涉重要的政治利益問題，美國全國步槍協會可說是數一數二具影響力的利益團體，對政治和選舉的影響力不可忽視，也是反槍團體遲無法撼動現況的主因。

陪審選任有規則 禁止種族歧視操弄

此外，「陪審團」是本片不可或缺的要素，雖電影劇情不免誇大，但也顯示陪審團對判決結果的影響力。在美國，陪審團多使用於罪刑較重的刑事案件，陪審團候選人選任有一定資格限制（年齡、無犯罪前科等），並由雙方律師在「預備詢問」階段透過提問，以選擇最終十二人。一方律師選擇的人選，另一方律師可動用一定次數「無理由否決權」，以摒除可能對自己不利的陪審員，而律師也不能直接提問候選人對案件的立場和看法。

讀者是否發現，其實從預備詢問階段，就已經是雙方律師鬥智的開始，不僅要設計適當的問題來找出對己方有利的陪審員，另一方的律師也會以否決權反擊，這也是無理由否決權在法律上有所爭議的地方：它究竟是能屏除偏見、維持客觀中立陪審團的工具；還是淪為兩造雙方選人的利器，反而更加深陪審團立場的不公平。

在1986年巴特森訴肯塔基案（Batson v. Kentucky）中，巴特森被控侵入住居和竊盜罪，檢方針對他的黑人身份，最終選出的陪審團全由白人組成，該案上訴到最高法院，法官最後認定從陪審團中排除黑人成員是違憲的作法。另一起知名的辛普森案（People v.Simpson）中，被控謀殺妻子的辛普森，審理此案的陪審團成員共有9名黑人、2名白人和1名西班牙裔白人，這樣的組成也被質疑是否對黑人身份的辛普森有所偏頗。

回到本片來看，人性的弱點終究是推動劇情向前的關鍵，比如一心想擊倒槍枝公司的溫道律師，在面對藍金的伎倆和第三方的利誘，究竟是要相信法律會帶來正義，還是要以金錢換取勝利的捷徑，三方相互鬥智的過程，和每位角色內心的掙扎，實為本片一大亮點，對想暸解陪審團制度和享受峰迴路轉劇情的讀者，值得一看。

本文經授權轉載自法操：《失控的陪審團》：法律的目的，最終無非是伸張正義。