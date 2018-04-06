法操》【法操小教室】保證人地位？！

我國刑法上，以處罰做出行為的行為人為原則，例外才有要探討當一個人沒有任何作為，是否有處罰的必要。學說將「不行為」歸類為「不純正不作為犯」與「純正不作為犯」，這兩者的區分標準是──行為人是否有「保證人地位」。

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見死不救，會被處罰嗎？假設，你看到一個人溺水，高聲呼救，請別人拉他一把。但你只是冷眼旁觀，不去救他，這樣的行為，會被用刑法處罰嗎？假設，A給B吃A自製的秘藥，過了一段時間B因此出現不適嘔吐、抽蓄等症狀，A卻沒有將B送醫，這樣A需要負刑責嗎？

見死不救，會被處罰嗎？假設，你看到一個人溺水，高聲呼救，請別人拉他一把。但你只是冷眼旁觀，不去救他，這樣的行為，會被用刑法處罰嗎？（資料照）

刑法以處罰「積極作為」為原則，例外除罰「不作為」

我國刑法上，以處罰做出行為的行為人為原則，例外才有要探討當一個人沒有任何作為，是否有處罰的必要。學說將「不行為」歸類為「不純正不作為犯」與「純正不作為犯」，這兩者的區分標準是──行為人是否有「保證人地位」。

「純正不作為犯」指的是，只要單純不作為就會成罪，例如刑法第149條聚眾不解散罪。而「不純正不作為犯」，指的是具有「保證人地位」之人，只有對結果的發生，有法律上的防止義務，才會成罪。

什麼是保證人地位？

所謂的「保證人地位」，可以分成兩類，「保護義務的保證人地位」及「監督義務的保證人地位」。保護義務的保證人地位，指的是不論危險是誰造成的，保證人有義務保護特定法益不受到侵害。另一個監督義務，指對於特定危險源的監督義務，讓此危險源不會侵害到他人。

目前學說通說認為保證人地位來自於：（一）基於法令；（二）基於自願承擔保護義務；（三）基於密切的生活關係；（四）基於危險共同體；（五）基於危險源的監控義務；（六）基於危險前行為。

通說認為保證人地位來源並不限於危險前行為，例如嬰兒傷病，父母不送醫，嬰兒死亡，通說認為此時基於密切生活關係，父母有保證人地位；少數學說認為父母生了這個孩子即「危險前行為」，應對這個孩子有保證人地位。

例如嬰兒傷病，父母不送醫，嬰兒死亡，通說認為此時基於密切生活關係，父母有保證人地位。（資料照）

所以，在看到一個陌生人溺水，不去搭救，雖然在道德上，可能會受到他人譴責，但並沒有觸犯刑法。而第二的例子，因為A給B吃藥的行為，可說是實施「危險前行為」，因此A對B的身體乃至生命安全，應該具有保證人地位，因此A置之不理若導致B死亡，則A可能會成立「不作為殺人罪」。

本文經授權轉載自法操：保證人地位？！