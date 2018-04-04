法操》含淚送朋友最後一程，需要付出什麼代價？

加工自殺有非常多的型態，在社會上也屢見不鮮，如著名的藍鯨遊戲、如先前美國女孩用簡訊鼓勵男朋友自殺等，教唆他人去自殺，需要什麼責任呢？經過他人懇求而殺之，在刑法上須要負責嗎？如果是謀為同死，又有什麼不一樣呢？

◎法操司想傳媒

如果可以選擇，你會怎麼樣結束自己的生命？

屏東太麻里發生一起火燒車的案件，根據媒體報導一名20歲的莊姓男子，與友人黃姓男子一同駕車至北里山區後，引火自焚。黃姓男子逃出車外，莊姓男子則慘死車中。黃姓男子一開始辯稱不知情，與莊姓男子一同駕車外出，太累在後座睡著了，被濃煙嗆醒，才逃出車內。

去年五月在台東太麻里鄉北里山區，發生了一起火燒車自焚案。（記者陳賢義翻攝）

但在警方認為事有蹊蹺，經過細細詢問後，黃男才坦承莊男在後車箱潑完汽油後，與黃男泣訴道別，請黃男協助其點火。黃男在點火後才逃離車內。黃男瞬間從證人轉為被告，全案往加工自殺方向偵辦。目前檢方尚需釐清黃男是否有與莊男謀為同死的意圖。

加工自殺有非常多的型態，在社會上也屢見不鮮，如著名的藍鯨遊戲、如先前美國女孩用簡訊鼓勵男朋友自殺等，教唆他人去自殺，需要什麼責任呢？經過他人懇求而殺之，在刑法上須要負責嗎？如果是謀為同死，又有什麼不一樣呢？

生命絕對保護原則

刑法上關於個人法益的保障，可以分成生命、身體、自由、名譽、隱私、財產等。而中最重要的，就是生命法益，生命為一切法益的前提，所以生命法益高於一切法益，不容個人隨意處分。憲法第15條更明定，生存權為我國的基本權利，而刑法則是將這樣抽象的規定，規範具體刑罰效果，以遏阻預防及制裁任意剝奪他人性命的行為。

既然生命法益不容各人隨意處置，那麼在我國自殺行為該如何評價呢？有些人認為，人有生存的權利，選擇死亡亦是其權利，故不應以刑法規範。而另一派人認為，自殺不值得肯定，並認為有道德瑕疵，但處罰自殺也只能針對自殺未遂的情況下進行處罰，對於自殺既遂者，亦無法追訴處罰。還有一些人認為，生命至高，自殺事完全不被容許的行為，但這樣的規定通常是宗教上或信奉伊斯蘭教的國家才會有的規範。

不罰自殺，那幫助他人自殺呢？

既然我國不處罰自殺行為，那麼介入他人自殺行為會觸犯刑法嗎？答案是，當然會喔。為了確保任何人不會因個人一時思慮不周或情緒衝動，或因病痛、感情、負債等原因而任意放棄生命，建構憲法對生命權之體系性保障，所以我國刑法加工自殺罪的規定。而此規定分成兩個部分，一是「教唆或幫助自殺」，另一個則是「受囑託或得承諾而殺人」罪。

「教唆自殺」，假使A本來自殺意圖，因為受到B的教唆與說服，而產生了自殺意圖。本罪構成的關鍵在於A受B的「教唆」，而出於A「自己的意思決定」，要「自我了斷」的過程。所以如果A受到B的脅迫，而A因此不得不自殺，這樣B就應該論以普通殺人罪，而非加工自殺罪。

「幫助自殺」，他人已經有自殺的意圖，給予他人精神上或物質上的支持，堅定他的自殺決定。例如提供自殺方法、藥物、言語支持等等，都可以構成本罪。需要注意的是，必須是「積極的」幫助行為，才會構成本罪，如果只是消極的袖手旁觀，則不會構成本罪喔。但例外中的例外，就是當你具備保證人地位時，即便是袖手旁觀，也有可能會成罪。

本案的點火行為，黃男須負什麼責任？

本案則屬於「受囑託而殺之」，經過台東地方法院審理過後，認為黃男的確在莊男的死上，居於控制地位，在這樣的狀況下，黃男認為莊男死意堅決，所下的點火決應，讓莊男失去生命。雖然黃男的做法是尊重死者莊男的決定，但仍成立刑法加工自殺罪。

但由考量到黃男過去並無前科，且犯案時黃男年僅19歲一時失慮，並斟酌其家庭經濟及生活狀況，黃男也在案件發生後，直接到警局自首，所以判處被告黃男有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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